Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις των έξι πρώτων αγωνιστικών της Novibet Volley League

Η ΕΣΑΠ έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για τις έξι πρώτες αγωνιστικές της Novibet Volley League ανδρών. Το πρωτάθλημα των ανδρών ξεκινά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, ακολουθώντας την έναρξη του αντίστοιχου των γυναικών. Οι φίλοι του βόλεϊ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις μέσω Live Streaming στο ESAP TV You Tube, καθώς και από τα κανάλια ΕΡΤ-2 και ERTSPORTS.

Η έναρξη και η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ

Η Novibet Volley League, το πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών, ετοιμάζεται να ανοίξει αυλαία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ΕΣΑΠ, ως αρμόδια αρχή, προχώρησε στην ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος των αγώνων. Αυτή η ανακοίνωση περιλαμβάνει και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για τις πρώτες έξι αγωνιστικές της διοργάνωσης, προσφέροντας πλήρη ενημέρωση στους φιλάθλους.

Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την έναρξη του πρωταθλήματος των γυναικών, σηματοδοτώντας την πλήρη επανεκκίνηση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο ελληνικό βόλεϊ για την τρέχουσα σεζόν.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Η πρώτη αγωνιστική της Novibet Volley League περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν από την Παρασκευή έως την Κυριακή, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φίλους του αθλήματος.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30, στο Ζηρίνειο, ο Α.Ο.Π. Κηφισιάς θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο. Ο συγκεκριμένος αγώνας θα μεταδοθεί μέσω Live Streaming στο ESAP TV You Tube. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 17:00, στο ΒΑΚ, ο Ο.Φ.Η. θα αναμετρηθεί με τον Π.Α.Ο.Κ., επίσης με Live Streaming στο ESAP TV You Tube. Αργότερα την ίδια ημέρα, στις 19:30, στο γήπεδο της Παραλίας, ο Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό Α.Ο., σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ-2.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο με τρεις αναμετρήσεις. Στις 16:00, στο Ρέθυμνο, ο Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ. Στις 17:00, στο γήπεδο της Μίκρας, ο Α.Σ.Άρης θα υποδεχθεί τον Α.Ο.Φλοίσβο Members Paron. Τέλος, στις 19:00, στο Ρέντη, ο Α.Ο.Φοίνικας Σύρου θα αναμετρηθεί με τον Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων. Όλοι αυτοί οι αγώνες της Κυριακής θα μεταδοθούν μέσω Live Streaming στο ESAP TV You Tube.

Οι πρώτες αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής

Από τη δεύτερη αγωνιστική της Novibet Volley League, η ΕΣΑΠ έχει ανακοινώσει τις πρώτες δύο αναμετρήσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.

Στις 17:00, στο Ρέντη, ο Α.Ο.Φοίνικας Σύρου θα υποδεχθεί τον Ο.Φ.Η., με τον συγκεκριμένο αγώνα να μεταδίδεται από το ERTSPORTS. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, στις 17:30, στο Σ. Μπεφόν, ο Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron θα αναμετρηθεί με τον Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου.

Πλατφόρμες και κανάλια μεταδόσεων

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων της Novibet Volley League για τις έξι πρώτες αγωνιστικές θα πραγματοποιηθούν μέσω διαφόρων πλατφορμών και καναλιών, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των φιλάθλων στο θέαμα. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις είτε μέσω Live Streaming στο κανάλι ESAP TV στο You Tube, είτε από τα τηλεοπτικά κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.

Συγκεκριμένα, αγώνες όπως αυτός μεταξύ Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C και Παναθηναϊκού Α.Ο. την πρώτη αγωνιστική, έχουν προγραμματιστεί να μεταδοθούν από την ΕΡΤ-2. Επίσης, η αναμέτρηση του Α.Ο.Φοίνικα Σύρου με τον Ο.Φ.Η. για τη δεύτερη αγωνιστική έχει οριστεί να μεταδοθεί από το ERTSPORTS. Πολλές άλλες αναμετρήσεις, κυρίως της πρώτης αγωνιστικής, θα είναι διαθέσιμες μέσω Live Streaming στο ESAP TV You Tube, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta