Ρεκόρ συμμετοχών και εθελοντών στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας προετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν πρωτοφανή αριθμό συμμετεχόντων και εθελοντών, σηματοδοτώντας ένα διπλό ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Συγκεκριμένα, 85.000 δρομείς αναμένεται να λάβουν μέρος στον αγώνα, ενώ 5.000 εθελοντές θα συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή του. Το αγωνιστικό διήμερο έχει προγραμματιστεί για τις 7 και 8 Νοεμβρίου, υποσχόμενο μια ανεπανάληπτη αθλητική γιορτή.

Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας θα φιλοξενήσει 85.000 συμμετέχοντες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ προσέλευσης. Αυτή η τεράστια συμμετοχή δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους δρομείς. Η επιτυχής εκπλήφωση αυτής της αποστολής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη των εθελοντών.

Ο ρόλος των 5.000 εθελοντών

Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού του Μαραθωνίου σημειώνει επίσης ρεκόρ, καθώς φέτος αριθμεί 5.000 εθελοντές. Οι εθελοντές προέρχονται από όλη την Ελλάδα, αλλά και από 30 διαφορετικές χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 15 έως 84 ετών, με τον γηραιότερο εθελοντή να είναι 84 ετών.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μοιράζονται την αγάπη για τον αθλητισμό και την επιθυμία για ανιδιοτελή προσφορά. Θα σταθούν δίπλα σε κάθε βήμα των δρομέων, παρέχοντας υποστήριξη, εμψύχωση και την απαραίτητη ώθηση για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Υπηρεσίες και προετοιμασία

Οι εθελοντές θα παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μεταξύ άλλων, θα είναι υπεύθυνοι για την τροφοδοσία των δρομέων, τη διαχείριση του ιματισμού τους και την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να βιώσουν τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία, τόσο πριν και κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας του αγώνα.

Η συλλογική προσπάθεια των εθελοντών αναμένεται να μετατρέψει το αγωνιστικό διήμερο, στις 7 και 8 Νοεμβρίου, σε μια πραγματικά ανεπανάληπτη αθλητική γιορτή για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στην Ελλάδα

Οι βάσεις για την ανάπτυξη του εθελοντισμού στην Ελλάδα τέθηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα, με αφορμή την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Τότε δημιουργήθηκε η πρώτη μεγάλη κοινότητα εθελοντών, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε, προσελκύοντας συνεχώς νέα μέλη.

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση του εθελοντισμού στη χώρα. Λόγω του τεράστιου μεγέθους του και των απαιτήσεων μιας διοργάνωσης με δεκάδες χιλιάδες συμμετοχές, ο αγώνας αποτέλεσε ένα πεδίο όπου η εθελοντική προσφορά βρήκε πρόσφορο έδαφος για να ανθίσει.

Διαδικασία αιτήσεων και οργάνωση

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας παρουσιάζουν αύξηση χρόνο με τον χρόνο. Φέτος, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις άνοιξε στις 29 Μαΐου και, για άλλη μια φορά, όλες οι διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν άμεσα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.

Μεταξύ των πιο ενεργών ομάδων που συμμετέχουν κάθε χρόνο είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι διασωστικές ομάδες και το προσωπικό της πολιτικής προστασίας. Κατά την αρχική αίτηση, οι εθελοντές δηλώνουν την προτίμηση της θέσης που επιθυμούν να καλύψουν. Η οριστικοποίηση της κατανομής στα διάφορα πόστα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα.

Αφού οι εθελοντές ενημερωθούν για τη θέση στην οποία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συγκροτούνται οι ομάδες. Στη συνέχεια, ορίζεται ο ομαδάρχης, ο οποίος είναι συνήθως ένας έμπειρος εθελοντής και αναλαμβάνει τον ρόλο του επικεφαλής. Μετά την ενημέρωση για τα καθήκοντά τους και την παραλαβή του kit του εθελοντή, είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή του Μαραθωνίου, αποτελώντας ένα ζωντανό κύτταρο του εθνικού μας αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta