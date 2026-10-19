Άρης: Με Γιόβιτς η αποστολή στη Γερμανία για τον αγώνα με τη Ροστόκ

Ο Στέφαν Γιόβιτς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Άρη, η οποία αναχωρεί για τη Γερμανία ενόψει του αγώνα με τη Ροστόκ. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου, στις 21:00, και σηματοδοτεί την επιστροφή του Σέρβου γκαρντ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μετά από ένα διάστημα απουσίας. Η παρουσία του Γιόβιτς κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για το σύνολο του Άρη, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Η επιστροφή του Στέφαν Γιόβιτς στην αποστολή

Ο Στέφαν Γιόβιτς βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Άρη, η οποία σε περίπου μία ώρα, δηλαδή στις 16:00, θα αναχωρήσει με προορισμό τη Γερμανία. Η ομάδα θα μεταβεί αεροπορικώς, χρησιμοποιώντας πτήση τσάρτερ, για να αντιμετωπίσει τη Ροστόκ στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Η επανένταξη του έμπειρου Σέρβου γκαρντ στην ομάδα αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς η παρουσία του προσδίδει βάθος και εμπειρία στο ρόστερ. Η απόφαση για την ενεργοποίησή του ήρθε μετά από μια περίοδο εντατικών προπονήσεων και αποκατάστασης, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητά του να συνεισφέρει στον αγώνα.

Η περίοδος απουσίας λόγω ιογενούς λοίμωξης

Ο Στέφαν Γιόβιτς είχε μείνει εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων για ένα διάστημα περίπου ενάμιση μήνα. Ο κύριος λόγος αυτής της παρατεταμένης απουσίας ήταν μια ιογενής λοίμωξη, η οποία τον κράτησε μακριά από τα παρκέ και τις προπονήσεις της ομάδας.

Η ιογενής λοίμωξη είχε ως συνέπεια ο Σέρβος γκαρντ να χάσει ολόκληρο το στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Επιπλέον, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στους πρώτους επίσημους αγώνες της σεζόν, γεγονός που είχε επηρεάσει τον αρχικό σχεδιασμό του προπονητικού επιτελείου και την ομοιογένεια της ομάδας στα πρώτα της βήματα.

Οι προσπάθειες επανόδου και η προσαρμογή

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, ο Στέφαν Γιόβιτς είχε επιχειρήσει να επιστρέψει νωρίτερα στη δράση. Ωστόσο, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στην ανταπόκριση του οργανισμού του στις προπονήσεις υψηλής έντασης. Αυτή η δυσκολία τον ανάγκασε να παρατείνει το διάστημα της απουσίας του, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση και να αποφευχθούν τυχόν υποτροπές.

Τις τελευταίες πέντε με έξι ημέρες, ο Σέρβος γκαρντ προπονήθηκε συστηματικά και σε υψηλή ένταση, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των προπονήσεων έδειξε ότι είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός επίσημου αγώνα, καθιστώντας τον διαθέσιμο για τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη.

Η απόφαση του Βασίλη Σπανούλη και οι απόντες

Λαμβάνοντας υπόψη την εντατική προπόνηση και την καλή κατάσταση του Στέφαν Γιόβιτς, ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, αποφάσισε την ενεργοποίησή του. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από συζήτηση με τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Αντιθέτως, από την αποστολή του Άρη για τον αγώνα στη Γερμανία με τη Ροστόκ απουσιάζουν οι παίκτες Χαραλαμπόπουλος, Μποχωρίδης, Πουλιανίτης και Τανούλης. Οι συγκεκριμένοι αθλητές δεν θα ταξιδέψουν με την υπόλοιπη ομάδα, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμοι για την επικείμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta