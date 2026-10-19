Α1 Γυναικών: Νίκη για τον Αθηναϊκό και ισοπαλία με φινάλε-θρίλερ στο Καματερό

Δύο αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της Α1 Χάντμπολ Γυναικών ολοκληρώθηκαν με διαφορετικά αποτελέσματα, προσφέροντας έντονες στιγμές στους φιλάθλους. Ο Αθηναϊκός πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, ενώ η αναμέτρηση μεταξύ Καματερού και Αναγέννησης Άρτας έληξε ισόπαλη μετά από ένα συναρπαστικό φινάλε.

Η επικράτηση του Αθηναϊκού επί του Λεωνίδα

Ο Αθηναϊκός υποδέχθηκε τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων και κατάφερε να επικρατήσει με τελικό σκορ 33-19, εξασφαλίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Αθηναϊκού ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, παίρνοντας από νωρίς ένα προβάδισμα. Παρόλα αυτά, ο Λεωνίδας αντέδρασε και κατάφερε να διατηρηθεί κοντά στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα, ο Αθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με ένα εύθραυστο προβάδισμα ενός γκολ, καθώς το σκορ στο ημίχρονο ήταν 13-12. Η εξέλιξη του αγώνα στα πρώτα πεντάλεπτα έδειξε την αρχική υπεροχή του Αθηναϊκού (2-0, 6-4), αλλά και την αντίδραση του Λεωνίδα (3-3, 10-9), διατηρώντας την αγωνία.

Η κυριαρχία του Αθηναϊκού στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, η γηπεδούχος ομάδα του Αθηναϊκού ανέβασε κατακόρυφα τους ρυθμούς της, επιβάλλοντας πλήρως τον έλεγχο του αγώνα. Κατάφερε να ξεφύγει από τον Λεωνίδα, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά στο σκορ. Ο Λεωνίδας, από την πλευρά του, αντιμετώπισε δυσκολίες στην επίθεση, καθώς δεν βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν, με αποτέλεσμα να πετύχει μόλις επτά γκολ σε ολόκληρο το δεύτερο μέρος.

Η αποφασιστικότητα του Αθηναϊκού για τη νίκη ήταν εμφανής, με την ομάδα να φτάνει στο τελικό 33-19. Κορυφαία παίκτρια για τον Αθηναϊκό αναδείχθηκε η Γεωργία Κουλούρη, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας της, σημειώνοντας 13 γκολ. Τα πεντάλεπτα του αγώνα ήταν 2-0, 3-3, 6-4, 8-6, 8-6, 10-9, 13-12 (ημχ.), 16-13, 20-14, 24-15, 27-18, 30-19, 33-19.

Η μάχη του Καματερού με την Αναγέννηση Άρτας

Σε μια άλλη αναμέτρηση της ίδιας αγωνιστικής, το Καματερό φιλοξένησε την Αναγέννηση Άρτας, με το παιχνίδι να καταλήγει σε ισοπαλία 29-29 μετά από ένα φινάλε που χαρακτήρισε ως θρίλερ. Στο ξεκίνημα του αγώνα, η Αναγέννηση Άρτας έδειξε να πατάει καλύτερα στο γήπεδο, παίρνοντας ένα αρχικό προβάδισμα με 2-4.

Ωστόσο, το Καματερό αντέδρασε άμεσα και δυναμικά, καταφέρνοντας να ανατρέψει την κατάσταση και να περάσει μπροστά στο σκορ με 15-11 στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης. Παρόλο που η ομάδα της Άρτας ισορρόπησε ξανά τον αγώνα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το Καματερό πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενο με 18-16.

Το φινάλε-θρίλερ και η ηρωίδα της ισοπαλίας

Το δεύτερο μισό του αγώνα συνέχισε στον ίδιο έντονο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να μάχονται για κάθε κατοχή. Το Καματερό διατηρούσε ένα οριακό προβάδισμα ενός γκολ μέχρι το 45ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα της Σαϊντοβα, η Αναγέννηση Άρτας, βρήκε τον παλμό της και κατάφερε να ανατρέψει το σκορ, φτάνοντας να προηγείται με 29-27 στα τελευταία τρία λεπτά της αναμέτρησης.

Το Καματερό, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Αρχικά μείωσε σε 29-28 στο 57:40, και μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, βρήκε το «χρυσό» γκολ της ισοφάρισης, διαμορφώνοντας το τελικό 29-29. Μεγάλη πρωταγωνίστρια για το Καματερό αναδείχθηκε η Σοφία Κοτρώτσιου, η οποία, αν και πέτυχε συνολικά τρία γκολ, ήταν αυτή που με δύο δικά της τέρματα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά χάρισε τον πολύτιμο βαθμό στην ομάδα της. Τα πεντάλεπτα της αναμέτρησης ήταν 2-4, 6-6, 10-9, 15-11, 16-16, 18-16 (ημχ.), 21-19, 23-21, 25-24, 26-27, 27-28, 29-29.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι συνθέσεις των ομάδων που αγωνίστηκαν στον αγώνα μεταξύ Αθηναϊκού και Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων ήταν οι εξής:

Αθηναϊκός (Βαρελτζής): Μουτεμέκα, Σουκακουέξε 4, Χατζηλιάδου 2, Γιούρισιτς 5, Σαββαλάκη, Σίλβα, Κουκλοτίδου 4, Βέτκοβα 2, Βορβολάκου, Σαββαλάκη, Νούσια 1, Κορκολή 2, Μαρούλη, Κουλούρη 13, Αφσάριμ.

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (Κουτρούλης): Διακογιάννη 1, Αθανασιάδη, Παράσχη, Παπουτσιδάκη, Πανταζή 2, Κουφοπούλου 2, Ράλλη, Καψάλη, Χίντρι 2, Σα Πεσόα 7, Ανεστάκη 5, Αγγελοπούλου, Στελλάτου, Ζούλου, Αθανασιάδη.

Για την αναμέτρηση του Καματερού με την Αναγέννηση Άρτας, οι συνθέσεις ήταν:

Καματερό (Δανήλος): Μ.Βασιλείου, Ναντότσι 3, Χριστοπούλου 4, Κοτρώτσιου 3, Λουριδα, Ζετς, Μπανάση 5, Ψαριώτη 1, Νίνου, Αν.Βασιλείου 9, Πατρώνη 1, Ταρρού, Λουρεντζάκη, Σακελλαρίου, Ντρνιτς 3, Μάμαλη.

Αναγέννηση Άρτας (Σαϊντοβα): Μανίκη, Παπουτσίδου, Χρηστούλη, Γκ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta