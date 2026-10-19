Το βίντεο από τη συνάντηση των ιδιοκτητών της Euroleague στο Κόμο και οι δηλώσεις Αγγελόπουλων, Γιαννακόπουλου

Η Euroleague δημιούργησε και δημοσιοποίησε ένα ειδικό βίντεο από την περίφημη συνάντηση των ιδιοκτητών της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Κόμο στις 5 και 6 Οκτωβρίου. Αυτή η συνάντηση χαρακτηρίστηκε ως ένα σημαντικό γεγονός για την πορεία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι τους επικεφαλής των κορυφαίων ομάδων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε μια πρόταση που κατατέθηκε από το ΝΒΑ, η οποία αφορούσε την απορρόφηση ενός μικρότερου αριθμού ομάδων από τις 13 που απαρτίζουν τον συνεταιρισμό της Euroleague. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή από τις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Το βίντεο περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις των ιδιοκτητών, μεταξύ των οποίων και των Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, αλλά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οι οποίοι, μαζί με τους υπόλοιπους 13 εταίρους, έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας.

Η συνάντηση στο Κόμο και η πρόταση του ΝΒΑ

Στις αρχές Οκτωβρίου, συγκεκριμένα στις 5 και 6 του μήνα, έλαβε χώρα στο Κόμο της Ιταλίας η συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague. Η ατζέντα των συζητήσεων περιλάμβανε κρίσιμα ζητήματα για την εξέλιξη της διοργάνωσης και του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα.

Ένα από τα θέματα που κυριάρχησαν στην κουβέντα ήταν η πρόταση που υποβλήθηκε από το ΝΒΑ, η οποία προέβλεπε την απορρόφηση λιγότερων ομάδων από τις δεκατρείς (13) που απαρτίζουν τον συνεταιρισμό της Euroleague. Μετά από συζήτηση, η συγκεκριμένη πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες των ομάδων της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις των αδελφών Αγγελόπουλων

Στο βίντεο που δημιούργησαν οι διοργανωτές της Euroleague, οι ιδιοκτήτες των ομάδων είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη συνάντηση και τους στόχους για το μέλλον. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ένας εκ των ιδιοκτητών, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «μια ιστορική μέρα», τονίζοντας τη σημασία της ως «ένα milestone για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογική δράση και ενότητα. Στις δηλώσεις του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το πιο σημαντικό είναι να μείνουμε ενωμένοι και να αποφασίσουμε μαζί για το κοινό μας συμφέρον», δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των ομάδων.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης ομάδας που συμμετέχει στη Euroleague, έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την ανάπτυξη της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «πιο σημαντικό πράγμα είναι η ανάπτυξη», υποδηλώνοντας την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση.

Περαιτέρω, ο κ. Γιαννακόπουλος τόνισε τη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των οργανισμών. «Ο κάθε οργανισμός πρέπει να πάρει παραδείγματα από τον άλλον, να ανταλλάξουμε απόψεις και ο ένας να βοηθήσει τον άλλον», δήλωσε. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητες «πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν γιατί είμαστε στο ίδιο... καράβι», υπογραμμίζοντας την κοινή πορεία και τους κοινούς στόχους.

Μηνύματα ενότητας και συνεργασίας από τους ιδιοκτήτες

Η σημασία της συνάντησης αναδείχθηκε και από τον πρόεδρο της Euroleague, Μποντιρόγκα, ο οποίος τη χαρακτήρισε ως «από τις πιο σημαντικές συναντήσεις στην ιστορία της Euroleague». Αυτή η εκτίμηση αντανακλά το κλίμα και τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Ο Μιζράχι, ιδιοκτήτης της Μακάμπι, αναφέρθηκε στην μακρά πορεία της διοργάνωσης, δηλώνοντας ότι «χτίζουμε κάτι εδώ και 26 χρόνια και θα είμαστε σε θέση να το μεγαλώσουμε αν μείνουμε ενωμένοι». Το μήνυμα της ενότητας και της συλλογικής προσπάθειας ήταν ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις τοποθετήσεις των ιδιοκτητών, καθώς θεωρείται κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία.

Το όραμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Ο Μοτιεγιούνας, ιδιοκτήτης της Ζάλγκιρις και πρώην CEO της Euroleague, υπογράμμισε τη θέση της Euroleague στην ιεραρχία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στις δηλώσεις του, ανέφερε ότι «η Euroleague είναι στην κορυφή της πυραμίδας του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ», αναδεικνύοντας τον ηγετικό της ρόλο.

Ο πρόεδρος της Μπάγερν, Χέρμπερτ Χάινερ, εξέφρασε ένα φιλόδοξο όραμα για το μέλλον: «Όνειρό μου είναι όταν στο μέλλον ο κόσμος μιλά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ να αναφέρεται στη Euroleague». Τέλος, ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, τόνισε τη σημασία της κοινής προσπάθειας: «Αποφασίσαμε να το κάνουμε όλοι μαζί και είναι για την ενδυνάμωση της Euroleague. Όταν όλες οι ομάδες δουλεύουν μαζί, τότε θα δούμε το καλύτερο δυνατό σενάριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ», ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις με μια αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta