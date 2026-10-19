Η ΑΕ Λεμεσού οδηγεί την κούρσα στο κυπριακό πρωτάθλημα με πρωταγωνιστή τον Στέφανο Καπίνο

Η ΑΕ Λεμεσού έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική εκκίνηση στην Α' Κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, οδηγώντας την κούρσα του πρωταθλήματος. Μετά από έξι αγωνιστικές, η ομάδα μετράει πέντε νίκες και μία ήττα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα με 15 βαθμούς. Σε αυτή την πορεία πρωταθλητισμού, ο Έλληνας τερματοφύλακας Στέφανος Καπίνο διαδραματίζει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο.

Ο Στέφανος Καπίνο «κατεβάζει ρολά»

Ο Στέφανος Καπίνο έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ΑΕ Λεμεσού, με την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια να είναι καθοριστική για την ομάδα του Ούγκο Μάρτινς. Ο Έλληνας πορτιέρε έχει επιδείξει εντυπωσιακή σταθερότητα, καθώς σε τρία από τα έξι παιχνίδια της φετινής σεζόν δεν έχει επιτρέψει στην εστία του να παραβιαστεί.

Οι φίλαθλοι της λεμεσιανής ομάδας έχουν ήδη αγκαλιάσει τον 32χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος φέρεται να έχει βρει το «λιμάνι» του στην πόλη της Νήσου της Αφροδίτης. Ο άλλοτε πορτιέρε των δύο «αιωνίων» της Ελλάδας, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μοιάζει έτοιμος να οδηγήσει την ΑΕ Λεμεσού στην κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος μετά το 2012.

Η πορεία πρωταθλητισμού στην κυπριακή λίγκα

Η ΑΕ Λεμεσού έχει θέσει τις βάσεις για μια επιτυχημένη σεζόν, επιδεικνύοντας μια δυναμική πορεία από την αρχή του πρωταθλήματος. Η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της Α' Κατηγορίας, έχοντας συγκεντρώσει 15 βαθμούς σε έξι αγώνες, γεγονός που την καθιστά τη μοναδική πρωτοπόρο στον βαθμολογικό πίνακα.

Η εξαιρετική της εκκίνηση, με πέντε νίκες και μόλις μία ήττα, υπογραμμίζει την αγωνιστική της συνέπεια και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει στα παιχνίδια της. Αυτή η σταθερή απόδοση έχει δημιουργήσει προσδοκίες για μια πορεία που μπορεί να οδηγήσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου

Στο πλαίσιο των αγωνιστικών της υποχρεώσεων, η ΑΕ Λεμεσού εξασφάλισε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με σκορ 2-0 απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου. Η ομάδα της Λεμεσού κατάφερε να πετύχει και τα δύο της τέρματα μέσα σε διάστημα μόλις ενός λεπτού, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕ Λεμεσού είχε την κατοχή της μπάλας, ωστόσο και οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να μετατρέψουν τις ευκαιρίες τους σε γκολ. Η καλύτερη στιγμή για την ΑΕΛ στο πρώτο μέρος καταγράφηκε στο 29ο λεπτό, όταν ο Ταβάρες σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, έπειτα από μια καλή πάσα του Γιόβετιτς, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα.

Η εξέλιξη και τα καθοριστικά γκολ του αγώνα

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Ομόνοια Αραδίππου νόμιζε ότι είχε πάρει το προβάδισμα, αλλά το γκολ του Πέτροβιτς στο 46ο λεπτό ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από έλεγχο του VAR. Οι καθοριστικές στιγμές του αγώνα ήρθαν λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού.

Στο 62ο λεπτό, ο Σινγκ εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο βρήκε σε μεγάλη κόντρα και κατέληξε στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΛ. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, στο 63ο λεπτό, ο Σινγκ συνεργάστηκε με τον Τζέφρι, ο οποίος τελείωσε εντυπωσιακά τη φάση μέσα στην περιοχή, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της λεμεσιανής ομάδας.

Η Ομόνοια Αραδίππου προσπάθησε να αντιδράσει, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες μέσω των Πέτροβιτς, Γκονζάλες και Λομονάκο. Ο τερματοφύλακας Καπίνο πραγματοποίησε μια ζωτικής σημασίας επέμβαση σε σουτ του Πέτροβιτς στο 71ο λεπτό, ενώ οι γηπεδούχοι έχασαν περαιτέρω ευκαιρίες για να μειώσουν το σκορ, με το 2-0 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta