Η εκπομπή «Pick ΄N Roll» επιστρέφει στη MagentaTV με καλεσμένο τον Εβάν Φουρνιέ

Η εκπομπή «Pick ΄N Roll», η οποία είναι αφιερωμένη στον κόσμο του μπάσκετ, επιστρέφει για τη 15η σεζόν της στους τηλεοπτικούς δέκτες της MagentaTV. Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ως καλεσμένο τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για απόψε, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 21:30, και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4.

Ο Εβάν Φουρνιέ στην πρεμιέρα

Ο Γάλλος γκαρντ, Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Final Four της EuroLeague, θα βρεθεί στο στούντιο της MagentaTV. Εκεί, θα συνομιλήσει με τον Ρήγα Δάρδαλη, παρουσιάζοντας πτυχές της καριέρας του και τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού αναμένεται να αναφερθεί στη νέα σεζόν με την ομάδα του, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις της Ελλάδας όσο και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Παράλληλα, θα μιλήσει για τις σημαντικές επιτυχίες που έχει σημειώσει με την Εθνική Γαλλίας, καθώς και για την 12ετή παρουσία του στο NBA, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας του στο κορυφαίο επίπεδο.

Νέες στήλες και αποκλειστικές συνεντεύξεις

Στο πλαίσιο της εκπομπής, θα προβληθεί μία αποκλειστική συνέντευξη του αστέρα του Παναθηναϊκού, Γκέρσον Γιαμπουσελέ, την οποία επιμελήθηκε ο Άρης Μπάρκας. Η συνέντευξη αυτή αναμένεται να δώσει μια νέα οπτική στις εξελίξεις του ελληνικού μπάσκετ και να προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία για τον παίκτη.

Επιπλέον, ο Χριστόφορος Στεφανίδης επιστρέφει με την καθιερωμένη και εξειδικευμένη τεχνική του ανάλυση, προσφέροντας βαθύτερη κατανόηση των αγωνιστικών δεδομένων και των στρατηγικών. Η Δήμητρα Ηρειώτη θα παρουσιάσει, όπως κάθε εβδομάδα, τη νέα της στήλη, η οποία θα φέρνει στο φως τα παρασκήνια του παγκόσμιου μπάσκετ, προσφέροντας μια διαφορετική και ενδιαφέρουσα ματιά στον χώρο.

Όλα τα νέα από το NBA και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της εκπομπής θα καλύψει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA. Οι φίλοι του μπάσκετ θα ενημερωθούν για τα σημαντικότερα γεγονότα, τις επιδόσεις των ομάδων και των παικτών, καθώς και για τις τάσεις που διαμορφώνονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Έλληνα σούπερ σταρ που πρωταγωνιστεί στο NBA. Η εκπομπή θα παρακολουθεί στενά την πορεία του και τις εμφανίσεις του, κρατώντας το κοινό ενήμερο για τα κατορθώματά του και την παρουσία του στην κορυφαία λίγκα, με συνεχή ενημέρωση για τις επιδόσεις του.

Η μακροβιότερη εκπομπή του μπάσκετ με νέα ημέρα προβολής

Το «Pick ΄N Roll» φέρει τον τίτλο της μακροβιότερης ελληνικής εκπομπής που είναι αφιερωμένη στον κόσμο του μπάσκετ, έχοντας καθιερωθεί στις προτιμήσεις των φιλάθλων όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπομπή έχει διαγράψει μια μακρά πορεία, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση και ανάλυση στους λάτρεις του αθλήματος.

Από τη φετινή σεζόν, η εκπομπή αλλάζει ημέρα προβολής και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 21:30, αποκλειστικά από το Magenta Sport 4. Κάθε εβδομάδα, το «Pick ΄N Roll» θα προσφέρει πλούσιο ρεπορτάζ, αναλυτικές συζητήσεις, συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές και τις σημαντικότερες εξελίξεις από ολόκληρο τον κόσμο του μπάσκετ, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο ενημέρωσης που την χαρακτηρίζει.

Με πληροφορίες από: Topontiki