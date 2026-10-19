Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία: «Τα παραμύθια περί εύνοιας δεν έχουν δράκο»

Ο Γιώργος Κουβεντίδης, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ηρακλή. Απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές περί εύνοιας του «Δικεφάλου», τονίζοντας τον ρόλο του VAR στη διόρθωση λαθών. Η τοποθέτησή του έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την επικράτηση του ΠΑΟΚ με σκορ 2-1 επί του Ηρακλή στην Τούμπα.

Οι δηλώσεις του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ο Γιώργος Κουβεντίδης, ως υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εξέφρασε την άποψή του για τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη διαιτησία του αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Η ανάρτησή του στα social media, συγκεκριμένα στο Facebook, αποτέλεσε την απάντησή του στα παράπονα που εκφράστηκαν από την πλευρά του Ηρακλή μετά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Κουβεντίδης απέρριψε τις κατηγορίες περί διαιτητικής εύνοιας του ΠΑΟΚ. Χρησιμοποίησε χαρακτηριστικά τη φράση «Ωραία τα παραμύθια περί δήθεν εύνοιας του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που τα περισσότερα εις βάρος του λάθη (όχι όλα) τα διόρθωσε το VAR, αλλά δεν έχουν δράκο».

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και τα παράπονα

Ο αγώνας στον οποίο αναφέρεται η συζήτηση ήταν το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή, το οποίο διεξήχθη στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ηρακλή με σκορ 2-1, σε μια αναμέτρηση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ηρακλής εξέφρασε πάρα πολλά παράπονα σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτά τα παράπονα άνοιξαν μια ευρεία συζήτηση στην αθλητική επικαιρότητα, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΠΑΟΚ να παίρνει θέση.

Ο ρόλος του VAR και οι κανονισμοί

Ο Γιώργος Κουβεντίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή των κανονισμών του ποδοσφαίρου. Δήλωσε πως «Σε όσους δεν αρέσουν οι κανονισμοί, ας ζητήσουν να αλλάξουν. Μέχρι να αλλάξουν, θα παίζουμε μ’ αυτούς», υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των υφιστάμενων κανόνων.

Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία του VAR, αναφέροντας ότι «το φέραμε για να διορθώνονται τα λάθη που αναπόφευκτα θα γίνονται σε ένα παιχνίδι, γιατί όλοι είναι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν ένα λάθος». Τόνισε πως το VAR διόρθωσε τα περισσότερα λάθη που έγιναν εις βάρος του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, διασφαλίζοντας την ορθότητα των αποφάσεων.

Η συμβολή του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη στο VAR

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπενθύμισε τη συμβολή του συλλόγου και προσωπικά του Ιβάν Σαββίδη στην καθιέρωση του συστήματος VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της υπεράσπισης της χρήσης του συστήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Κουβεντίδη, ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης έδωσαν «μεγάλη μάχη για να έρθει στο ποδόσφαιρό μας» το VAR. Αυτή η προσπάθεια είχε ως στόχο τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και τη διόρθωση των ανθρώπινων λαθών που μπορεί να συμβούν σε έναν αγώνα, ενισχύοντας την αξιοπιστία του αθλήματος.

Μήνυμα προς τους επικριτές

Ο Γιώργος Κουβεντίδης απευθύνθηκε σε όσους εκφράζουν δυσαρέσκεια για το σύστημα του VAR, δηλώνοντας: «Σε όσους δεν αρέσει κι αυτό με το VAR, λυπούμαστε, αλλά αυτό δεν γίνεται να αλλάξει». Με αυτή τη δήλωση, ξεκαθάρισε ότι η λειτουργία του VAR αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Επιπλέον, χαρακτήρισε τα «παραμύθια περί δήθεν εύνοιας» ως «παραμύθια που απευθύνονται σε ανθρώπους χωρίς αντίληψη και χωρίς τηλεόραση», υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του ότι οι αποφάσεις του VAR βασίζονται στους κανονισμούς και συμβάλλουν στην ορθότητα των διαιτητικών κρίσεων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί μεροληψίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit