Η υπερπροσπάθεια του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ηρακλή και οι διαιτητικές αποφάσεις

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, σε ανάλυσή του, εστιάζει στον πρόσφατο αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή, καθώς και στις διαιτητικές αποφάσεις που απασχόλησαν. Η προσπάθεια των παικτών του Δικεφάλου και η συνολική εικόνα της ομάδας μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα αποτελούν τα κύρια σημεία της καταγραφής. Η ψυχραιμία κρίνεται δύσκολη μετά από τέτοια ματς, ωστόσο επιχειρείται μια αντικειμενική προσέγγιση των γεγονότων.

Η αρχική κυριαρχία και η ανασφάλεια

Μετά την «ντροπή» του αγώνα με την Καλαμάτα, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση με τον Ηρακλή, κυριαρχώντας για τα πρώτα δεκαπέντε λεπτά. Παρά την καλή αρχή, η ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει, γεγονός που οδήγησε σε πτώση της αυτοπεποίθησης και εμφάνιση ανασφάλειας.

Το πρόβλημα της ανασφάλειας της ομάδας του Λίσι, σε συνδυασμό με την απουσία σαφούς αγωνιστικού πλάνου, έγινε εμφανές από το 15ο έως το 60ό λεπτό του αγώνα. Σε αυτό το διάστημα, οι παίκτες εμφάνισαν τρέμουλο στα πόδια και χρειάζονταν τέσσερις, πέντε ή και έξι επαφές για ένα σωστό κοντρόλ.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα του Ηρακλή

Καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε προβλήματα, ο Ηρακλής κατάφερε σταδιακά να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Σε αυτό το διάστημα, το ποδόσφαιρο δυσφημίστηκε στον υπέρτατο βαθμό, σύμφωνα με την ανάλυση.

Η ομάδα του Ηρακλή πήρε το προβάδισμα στο σκορ έπειτα από ένα απίστευτο ατομικό λάθος. Αυτή η εξέλιξη έφερε τον ΠΑΟΚ με την πλάτη στον τοίχο, χωρίς να έχει κάτι άλλο να χάσει, γεγονός που πυροδότησε την αντίδρασή του.

Η αντίδραση και η υπερπροσπάθεια του Δικεφάλου

Από το σημείο που ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, οι παίκτες επέδειξαν αξιοσημείωτη προσπάθεια, θέληση, αυταπάρνηση, αποφασιστικότητα και διάθεση. Η ομάδα «σκύλιασε» για να κερδίσει, δίνοντας τα πάντα σε εντάσεις και τρεξίματα.

Ενώ το αρχικό τακτικό σχέδιο δεν απέδωσε, το «plan B» με την είσοδο δύο επιθετικών λειτούργησε εξαιρετικά. Με δύο ποιοτικούς φορ και τον Λουσέ να «σκυλιάζει» μαζί με τους Ζαφείρη και Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανατρέψει το ματς απέναντι σε έναν δυσκολομεταβλητο αντίπαλο, ο οποίος είχε πολλούς παίκτες μόνιμα πίσω από την μπάλα.

Η ανάγκη αναγνώρισης της προσπάθειας

Ο συντάκτης τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί η υπερπροσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ στο τέλος του αγώνα, που οδήγησε στο 2-1. Θεωρεί ότι αυτή η προσπάθεια θα έπρεπε να τους πιστωθεί, όπως ακριβώς τους χρεώνονται όλα τα λάθη και οι αδυναμίες.

Παρόλο που ο ίδιος κατηγόρησε τους παίκτες για την εικόνα τους στον αγώνα της Δευτέρας, χαρακτηρίζοντάς την «έκτρωμα», θεωρεί ότι στον χθεσινό αγώνα αδικήθηκαν για την προσπάθεια που κατέβαλαν, μαζί με τον προπονητή τους, για να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ.

Η συνολική εικόνα και οι προκλήσεις

Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι όλα τα γεγονότα πρέπει να ειπωθούν και να καταγραφούν: η «ντροπή» της Δευτέρας, η οποία δεν ξεχνιέται και είχε επίδραση, το καλό ξεκίνημα του χθεσινού αγώνα, η ανασφάλεια των πενήντα λεπτών με το κακό ποδόσφαιρο, αλλά και η υπερπροσπάθεια στο τέλος.

Όλα αυτά τα στοιχεία κρίνονται χρήσιμα για τη νέα ομάδα, η οποία δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο και βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα. Η ομάδα οφείλει να βελτιώνεται εβδομάδα με την εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις με προσπάθεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta