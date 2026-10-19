Ο Βαγγέλης Ζιάγκος για τον Παναθηναϊκό και την έλευση του Ομπράντοβιτς

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, προπονητής της Μυκόνου, ήταν ο σημερινός καλεσμένος στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Έλληνας κόουτς αναφέρθηκε εκτενώς στις αλλαγές που έχουν επέλθει στον Παναθηναϊκό μετά την έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Παράλληλα, σύγκρινε το περσινό με το φετινό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα των «Πράσινων».

Η συνέντευξη του Βαγγέλη Ζιάγκου

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, ως σημερινός καλεσμένος του Gazz Floor by Novibet, απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούν τόσο την ομάδα του, τη Μύκονο, όσο και τους αντιπάλους της στην Basket League. Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ευρύτερα θέματα του ελληνικού μπάσκετ, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των απόψεών του.

Ο Έλληνας προπονητής μοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά με την πορεία των δύο «αιωνίων» στη Euroleague, αναλύοντας τις αλλαγές που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιπλέον, προχώρησε σε εκτιμήσεις για το πού μπορούν να φτάσουν οι ομάδες αυτές στη διοργάνωση, βασιζόμενος στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.

Η επίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Ένα από τα κεντρικά σημεία της συνέντευξης του Βαγγέλη Ζιάγκου ήταν η αναφορά του στη σημαντική διαφορά που έφερε η έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους «Πράσινους». Ο κ. Ζιάγκος υποστήριξε ότι ο «Ζοτς» έχει καταφέρει να μεταμορφώσει το κλίμα εντός της ομάδας, δημιουργώντας μια νέα δυναμική.

Ως παράδειγμα αυτής της αλλαγής, ο προπονητής της Μυκόνου ανέφερε την επιδοκιμασία του Ομπράντοβιτς στις προσπάθειες του Ρογκαβόπουλου, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με τον Ζιάγκο, αποτελεί ενδεικτικό της νέας προσέγγισης και ατμόσφαιρας που επικρατεί στον Παναθηναϊκό, όπου το συναισθηματικό κομμάτι έχει επανασυνδεθεί με τις αθλητικές ικανότητες.

Το ανθρώπινο στοιχείο στο μπάσκετ

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος έκανε μια σημαντική δήλωση σχετικά με τη φύση του μπάσκετ και της ομάδας. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Πήγαμε να ξεχάσουμε βλέποντας τον περσινό Παναθηναϊκό ότι ο μπάσκετ και η ομάδα είναι οι άνθρωποι». Με αυτή τη φράση, υπογράμμισε την κεντρική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στο άθλημα.

Ο ίδιος εξήγησε περαιτέρω αυτή την άποψη, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι δεν είναι απλώς «εκτελεστικές μηχανές». Αντίθετα, αποτελούν ένα σύνολο αθλητικών ικανοτήτων, αλλά και ενός συναισθηματικού κόσμου, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κατά τον κ. Ζιάγκο, το συναισθηματικό κομμάτι είχε χαθεί την περσινή σεζόν και ο Ζοτς ήρθε να συνδέσει αυτές τις δύο σφαίρες του παιχνιδιού, αποκαθιστώντας την ισορροπία.

Η πορεία των «αιωνίων» στην Euroleague

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Έλληνας κόουτς σχολίασε και την πορεία των δύο «αιωνίων» ομάδων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τη Euroleague. Αναφέρθηκε στις αλλαγές που πραγματοποίησαν και οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με στόχο την ενίσχυσή τους και την καλύτερη δυνατή παρουσία.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος προχώρησε σε εκτιμήσεις σχετικά με το μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ελληνικές ομάδες στη Euroleague, λαμβάνοντας υπόψη τις κινήσεις τους και την εικόνα που έχουν δείξει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Η ανάλυσή του βασίστηκε στις παρατηρήσεις του για την τρέχουσα αγωνιστική τους κατάσταση.

Σχόλια για την Basket League και την Μύκονο

Πέρα από τις αναφορές του στον Παναθηναϊκό και τη Euroleague, ο Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε και για την τρέχουσα κατάσταση στην ομάδα του, τη Μύκονο. Απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούν την πορεία της ομάδας του στο πρωτάθλημα, δίνοντας μια εικόνα της αγωνιστικής της κατάστασης και των στόχων της.

Επίσης, ο προπονητής της Μυκόνου σχολίασε και τις επιδόσεις των αντιπάλων της ομάδας του στην Basket League, δίνοντας μια γενικότερη εικόνα για το επίπεδο και τον ανταγωνισμό που επικρατεί στην ελληνική λίγκα μπάσκετ. Οι παρατηρήσεις του αφορούσαν την εικόνα των ομάδων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta