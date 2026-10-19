Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στο Gazz Floor για τον Μοντέρο: «Έχω ενθουσιαστεί με το πηγαίο εκτελεστικό του ταλέντο»

Ο Έλληνας προπονητής Βαγγέλης Ζιάγκος ήταν ο προσκεκλημένος της εκπομπής Gazz Floor by Novibet, όπου προχώρησε σε σχολιασμό των πρώτων δειγμάτων που έχουν δείξει οι ελληνικές ομάδες στην Basket League. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην παρουσία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη φετινή Euroleague, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Ζαν Μοντέρο του Ολυμπιακού.

Η παρουσία του Βαγγέλη Ζιάγκου στην εκπομπή

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος βρέθηκε στο σημερινό Gazz Floor by Novibet, προσφέροντας την προπονητική του οπτική γωνία για τα τεκταινόμενα στο ελληνικό μπάσκετ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε αρχικά στις πρώτες εντυπώσεις από τις ομάδες που συμμετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας κόουτς αξιολόγησε τις επιδόσεις που έχουν καταγράψει οι σύλλογοι στην Basket League, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Η ανάλυσή του κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Σχόλια για τις ελληνικές ομάδες και την Euroleague

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Βαγγέλης Ζιάγκος δεν περιορίστηκε μόνο στις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Έκανε ειδική αναφορά στη Μύκονο, καθώς και στις υπόλοιπες ομάδες, εξετάζοντας τα πρώτα δείγματα γραφής τους στην Basket League.

Επιπλέον, ο Έλληνας προπονητής σχολίασε και τη φετινή διοργάνωση της Euroleague. Η συζήτηση επεκτάθηκε στην παρουσία των δύο εκπροσώπων της Ελλάδας, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αναλύοντας τις μέχρι τώρα εμφανίσεις τους.

Ο έπαινος για τον Ζαν Μοντέρο

Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν στην τοποθέτηση του Βαγγέλη Ζιάγκου ήταν ο ιδιαίτερος έπαινος που απηύθυνε στον Ζαν Μοντέρο, τον αθλητή του Ολυμπιακού. Ο κόουτς εξέφρασε τον θαυμασμό του για το μπασκετικό ταλέντο και τις δεξιότητές του νεαρού παίκτη.

Ο Ζιάγκος τόνισε πως ο Μοντέρο έχει επιδείξει ένα πηγαίο ταλέντο, το οποίο έχει εντυπωσιάσει τους παρατηρητές. Η αναφορά του στον παίκτη του Ολυμπιακού υπογράμμισε την ποιότητα και τις δυνατότητες που διαθέτει ο αθλητής στο παρκέ.

Η προπονητική ευελιξία και η προσαρμοστικότητα

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προπονητική ευελιξία που έχει επιδείξει το επιτελείο του Ολυμπιακού, καθώς και ο ίδιος ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας. Συγκεκριμένα, σχολίασε την επιλογή ενός αθλητή με το μπασκετικό προφίλ του Μοντέρο.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Αυτό που παρακολουθώ εγώ με πολύ ενδιαφέρον είναι η προπονητική ευελιξία που έχει δείξει το επιτελείο του και ο ίδιος ο κόουτς Μπαρτζώκας, επιλέγοντας έναν αθλητή με το μπασκετικό προφίλ του Μοντέρο». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ικανότητα του προπονητικού τιμ να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας.

Ο Ζιάγκος συνέχισε εκφράζοντας τον προσωπικό του ενθουσιασμό: «Προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί με το πηγαίο ταλέντο αυτού του παιδιού και την προσαρμοστικότητα που έχει δείξει τόσο αυτός, όσο και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ικανότητα του Μοντέρο να ενσωματωθεί και να αποδώσει, αλλά και την προσαρμογή της ομάδας στον τρόπο παιχνιδιού του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta