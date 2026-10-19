Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει συλλυπητήρια στον Εμπάι Εντζάι για την απώλεια του πατέρα του

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον παίκτη του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντζάι, για τον θάνατο του πατέρα του. Η είδηση του θανάτου βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Σενεγαλέζου φόργουορντ, προκαλώντας θλίψη και στην ομάδα του Πειραιά. Οι «πράσινοι» με αυτή τους την κίνηση στέκονται στο πλευρό του αθλητή σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η απώλεια που βύθισε στο πένθος

Ο Εμπάι Εντζάι, φόργουορντ της ΚΑΕ Ολυμπιακός, βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή. Η απώλεια αυτή έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον ίδιο τον παίκτη και στην οικογένειά του, η οποία βυθίστηκε στο πένθος.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή, επηρεάζοντας άμεσα τον Σενεγαλέζο ψηλό και την ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Πειραιά, στην οποία αγωνίζεται ο Εντζάι, εκφράζει τη συμπαράστασή της στον αθλητή της για την απώλεια του πατρικού του προσώπου.

Η κίνηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ

Σε μια κίνηση αθλητικού πνεύματος και αλληλεγγύης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ προχώρησε σε επίσημη δήλωση. Μέσω αυτής, εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, Εμπάι Εντζάι, για τον θάνατο του πατέρα του. Η δήλωση αυτή δημοσιεύτηκε και μέσω των κοινωνικών δικτύων, επιτρέποντας την άμεση διάδοση του μηνύματος συμπαράστασης.

Το μήνυμα των «πρασίνων» τονίζει τη συμπαράσταση στον αθλητή και τους οικείους του. Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ ανέφερε: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στον παίκτη της ΚΑΕ Ολυμπιακός Mbaye Ndiaye για τον θάνατο του πατέρα του. Οι σκέψεις μας είναι μαζί του, της οικογένειάς του και των αγαπημένων του προσώπων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή». Η ίδια δήλωση κοινοποιήθηκε και στην αγγλική γλώσσα, αναφέροντας: "Panathinaikos BC AKTOR extends its deepest condolences to Olympiacos BC player Mbaye Ndiaye following the passing of his father. Our thoughts are with him, his family and loved ones during this difficult time."

Συμπαράσταση από τους «ερυθρόλευκους»

Εκτός από την κίνηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και η ίδια η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει εκφράσει τα συλλυπητήριά της στον παίκτη της. Η απώλεια του πατέρα του Εμπάι Εντζάι έχει δημιουργήσει ένα κλίμα θλίψης εντός του συλλόγου, με τους «ερυθρόλευκους» να στέκονται στο πλευρό του αθλητή τους.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού έχει βυθιστεί στη θλίψη, καθώς ένας από τους παίκτες της θρηνεί την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Τα συλλυπητήρια μηνύματα εκφράζουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη προς τον Σενεγαλέζο φόργουορντ σε αυτή την προσωπική δοκιμασία.

Το μήνυμα μέσω κοινωνικών δικτύων

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ για τα συλλυπητήρια στον Εμπάι Εντζάι δημοσιεύτηκε και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αυτή η κίνηση επέτρεψε την άμεση διάδοση του μηνύματος συμπαράστασης προς τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Το μήνυμα αυτό, το οποίο εκφράζει τη στήριξη στον Σενεγαλέζο φόργουορντ, αποτελεί μια δημόσια έκφραση αλληλεγγύης από την πλευρά της «πράσινης» ΚΑΕ. Οι σκέψεις της ομάδας είναι μαζί με τον Εντζάι, την οικογένειά του και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta