Ο Μπάμπης Κωστούλας έγινε viral στην Αγγλία με γκολ, ασίστ και ειρωνικό χαιρετισμό

Ο Μπάμπης Κωστούλας βρίσκεται στο επίκεντρο της αθλητικής επικαιρότητας στην Αγγλία, καθώς η πρόσφατη εμφάνισή του με τη φανέλα της Μπράιτον δεν ξεχώρισε μόνο για την αγωνιστική του συμβολή. Ο Έλληνας στράικερ πρωταγωνίστησε στην ευρεία νίκη της ομάδας του επί της Κρίσταλ Πάλας με 5-0, συνεισφέροντας με ένα γκολ και μία ασίστ. Ωστόσο, μια χειρονομία του προς τους φιλοξενούμενους φιλάθλους στο ημίχρονο του αγώνα έγινε viral, προκαλώντας συζητήσεις και ενισχύοντας τη δημοτικότητά του.

Η σπουδαία εμφάνιση του Κωστούλα στην Premier League

Το απόγευμα της Κυριακής, ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησε μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση στο πλαίσιο της Premier League. Η αναμέτρηση της Μπράιτον με την Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος εξελίχθηκε σε θρίαμβο για την ομάδα του Έλληνα ποδοσφαιριστή, η οποία επικράτησε με το εμφατικό σκορ 5-0.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε καθοριστική συμβολή στην επικράτηση των «Γλάρων». Αρχικά, προσέφερε μία εντυπωσιακή ασίστ με τακουνάκι, η οποία οδήγησε στο τρίτο γκολ της ομάδας του. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατάφερε να σκοράρει το τέταρτο τέρμα της αναμέτρησης στο 49ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 4-0.

Το τελικό αποτέλεσμα σφραγίστηκε με ένα ακόμη γκολ από τον Χίνσελγουντ στο 84ο λεπτό του αγώνα. Μετά από αυτή την επιβλητική νίκη, η ομάδα του Φάμπιαν Χίρτσελερ διατηρήθηκε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 16 πόντους.

Η χειρονομία που έγινε viral

Πέρα από την εξαιρετική αγωνιστική του παρουσία, ο 19χρονος επιθετικός τράβηξε τα βλέμματα και για μία ιδιαίτερη κίνησή του κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης. Παρά το γεγονός ότι το σκορ ήταν ήδη 3-0 υπέρ της Μπράιτον και απέμεναν ακόμη 45 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Κωστούλας αποφάσισε να κάνει καζούρα στους φιλοξενούμενους φιλάθλους της Κρίσταλ Πάλας.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής χαιρέτησε ειρωνικά τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, μια χειρονομία που απαθανατίστηκε σε βίντεο. Το εν λόγω βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral, ειδικά καθώς αφορούσε το «M23 Derby», όπως αναφέρεται στην περιγραφή του βίντεο.

Τα εντυπωσιακά στατιστικά του «Babistuta»

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «Babistuta» λόγω της αγωνιστικής του δεινότητας, έχει καταφέρει να σημειώσει εντυπωσιακά στατιστικά από την αρχή της τρέχουσας σεζόν. Στα επτά ματς που έχει αγωνιστεί στο αγγλικό πρωτάθλημα, έχει ήδη στο ενεργητικό του 3 γκολ και 3 ασίστ, αναδεικνύοντας την επιθετική του ικανότητα.

Η συνολική του παρουσία σε όλες τις διοργανώσεις είναι επίσης αξιοσημείωτη. Σε δέκα συμμετοχές με τη φανέλα της Μπράιτον, ο Έλληνας στράικερ έχει πετύχει συνολικά 5 γκολ και έχει δώσει 4 τελικές πάσες, αποδεικνύοντας την καθοριστική του συμβολή στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι του παιχνιδιού. Οι επιδόσεις του αυτές τον έχουν καταστήσει έναν από τους πλέον αγαπητούς παίκτες στην εξέδρα των φιλάθλων της Μπράιτον.

Η ενίσχυση της δημοτικότητάς του στους οπαδούς

Η κίνηση του Μπάμπη Κωστούλα προς τους φιλάθλους της Κρίσταλ Πάλας στο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι απέμεναν ακόμη 45 λεπτά παιχνιδιού, είχε ως αποτέλεσμα να τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην καρδιά των οπαδών της Μπράιτον. Η χειρονομία αυτή, που έγινε viral, προστέθηκε στην ήδη μεγάλη εκτίμηση που τρέφουν για αυτόν.

Ήδη από τους πλέον αγαπητούς της εξέδρας, ο 19χρονος επιθετικός με τη συγκεκριμένη χειρονομία ενίσχυσε περαιτέρω τη σχέση του με τους υποστηρικτές της ομάδας του. Οι οπανοί φαίνεται να εκτιμούν όχι μόνο την αγωνιστική του προσφορά και τα καθοριστικά του γκολ και ασίστ, αλλά και τον δυναμικό και εκφραστικό του χαρακτήρα εντός αγωνιστικού χώρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta