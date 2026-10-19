Οι Θάντερ ανανέωσαν τον Γουάλας με 139 εκατομμύρια δολάρια

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ προχώρησαν σε μία σημαντική κίνηση, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Κέισον Γουάλας. Ο Αμερικανός γκαρντ, γνωστός για τις αμυντικές του ικανότητες, συμφώνησε σε ένα νέο συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. Η συμφωνία ανέρχεται στα 139 εκατομμύρια δολάρια, διασφαλίζοντας την παραμονή ενός βασικού στελέχους στο ρόστερ της ομάδας.

Η συμφωνία και η διάρκειά της

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το ESPN, ο Κέισον Γουάλας κατέληξε σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του με τους Θάντερ. Η νέα σύμβαση είναι πενταετούς διάρκειας και το συνολικό της ύψος φτάνει τα 139 εκατομμύρια δολάρια. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της ομάδας να διατηρήσει τους σημαντικούς της παίκτες ενόψει των μελλοντικών της στόχων.

Οι εκπρόσωποι του παίκτη, Τζεφ Σβαρτς, Μαξ Λίπσετ και Μάρκους Μονκ, από την εταιρεία Excel Sports Management, ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου του Γουάλας. Η ανανέωση αυτή θεωρείται σημαντική για την ομάδα της Οκλαχόμα, καθώς διατηρεί έναν από τους βασικούς της παράγοντες στην προσπάθειά της για διάκριση.

Το αμυντικό προφίλ του Γουάλας

Ο Κέισον Γουάλας έχει καθιερωθεί ως ένα αμυντικό πολυεργαλείο για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Η παρουσία του στο παρκέ χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις στην άμυνα, γεγονός που τον καθιστά έναν «μετρ της άμυνας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η ομάδα της Οκλαχόμα δείχνει την εμπιστοσύνη της στις ικανότητές του, διατηρώντας τον στο δυναμικό της.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Γουάλας αναγνωρίστηκε για την αμυντική του συνεισφορά, καθώς συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα του ΝΒΑ. Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει τον κομβικό του ρόλο στην αμυντική λειτουργία των Θάντερ και την αξία του ως All-Defensive guard.

Η συνεισφορά του στην περασμένη σεζόν

Πέρα από την αμυντική του δεινότητα, ο Κέισον Γουάλας είχε και αξιοσημείωτη επιθετική παρουσία την προηγούμενη σεζόν. Κατά μέσο όρο, κατέγραψε 8.6 πόντους ανά αγώνα, συμβάλλοντας στο σκοράρισμα της ομάδας. Η ικανότητά του να προσφέρει και στις δύο πλευρές του γηπέδου τον καθιστά έναν ολοκληρωμένο παίκτη.

Στατιστικά, ο Γουάλας πρόσθεσε 3.1 ριμπάουντ και 1.9 κλεψίματα ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό του ρόλο στο παιχνίδι των Θάντερ. Επιπλέον, είχε ένα αξιοπρεπές ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή του τριπόντου, φτάνοντας το 35%, γεγονός που διευρύνει τις επιλογές του στην επίθεση και τον καθιστά απειλητικό από μακριά.

Οι φιλοδοξίες των Θάντερ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έχουν εκφράσει την αποφασιστικότητά τους να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ. Η ομάδα στοχεύει να διεκδικήσει τον τίτλο, έχοντας κατακτήσει την κορυφή το 2025. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοδοξίας, η διατήρηση των σημαντικών «γραναζιών» του ρόστερ, όπως ο Κέισον Γουάλας, αποτελεί προτεραιότητα για τη διοίκηση.

Η ανανέωση του Γουάλας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Θάντερ, οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν τον βασικό τους κορμό. Η παρουσία του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, μαζί με άλλους βασικούς παίκτες, δημιουργεί ένα σύνολο που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη αγωνιστική περίοδο και να φτάσει ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta