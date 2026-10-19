Η Σέλτικ συνέτριψε τη Χαρτς: Η προσποίηση του Ζότα που έγινε viral

Η Σέλτικ επικράτησε της Χαρτς με ένα εμφατικό 7-1 σε αναμέτρηση που διεξήχθη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Γλασκώβη. Το αποτέλεσμα αυτό όχι μόνο εδραίωσε τους Κέλτες στην κορυφή της βαθμολογίας της σκωτσέζικης Premiership, αλλά είχε και ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε. Συγκεκριμένα, η προσποίηση του Πορτογάλου εξτρέμ Ζότα στον Ολλανδό αμυντικό Ζόρντι Αλτένα έγινε αμέσως viral, προκαλώντας πολλά σχόλια.

Η εμφατική επικράτηση της Σέλτικ

Η αναμέτρηση μεταξύ Σέλτικ και Χαρτς την Κυριακή 18 Οκτωβρίου έληξε με συντριπτική νίκη των γηπεδούχων με σκορ 7-1. Αυτή η ευρεία επικράτηση ήρθε λίγους μήνες μετά από ένα επεισοδιακό ντέρμπι τίτλου μεταξύ των δύο ομάδων, όπου η Σέλτικ είχε αναδειχθεί νικήτρια στο φινάλε, κατακτώντας τότε το πρωτάθλημα στη Σκωτία.

Τα δεδομένα της πρόσφατης αναμέτρησης ήταν αρκετά διαφορετικά, με τους Κέλτες να δείχνουν την ανωτερότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η νίκη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω εδραίωση της Σέλτικ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Premiership, ενισχύοντας τη θέση της στην κορυφή.

Το προηγούμενο ντέρμπι τίτλου

Πριν από μερικούς μήνες, οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί σε ένα ντέρμπι τίτλου που χαρακτηρίστηκε ως επεισοδιακό. Εκείνη η αναμέτρηση είχε κριθεί στο φινάλε, με τη Σέλτικ να παίρνει τη νίκη και να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στη Σκωτία. Αυτή η προηγούμενη συνάντηση είχε δημιουργήσει προσδοκίες για μια ανταγωνιστική αναμέτρηση και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η εξέλιξη του πρόσφατου αγώνα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς η Σέλτικ κυριάρχησε πλήρως. Η συντριπτική νίκη με 7-1 απέδειξε την αγωνιστική φόρμα των Κελτών, οι οποίοι συνέχισαν την πορεία τους στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η viral προσποίηση του Ζότα

Από την ευρεία νίκη της Σέλτικ επί της Χαρτς, το στιγμιότυπο που ξεχώρισε και συζητήθηκε περισσότερο ήταν η προσποίηση του Πορτογάλου εξτρέμ Ζότα. Η φάση αυτή εκτυλίχθηκε όταν το σκορ είχε ήδη διαμορφωθεί σε 6-1 υπέρ της Σέλτικ, δείχνοντας την άνεση των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ζότα, έχοντας την μπάλα στην αριστερή πλευρά του γηπέδου, πραγματοποίησε μια κίνηση που άφησε άναυδο τον αντίπαλο αμυντικό. Χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια, ο Πορτογάλος παίκτης κατάφερε να "στείλει αδιάβαστο" τον Ολλανδό μπακ, με την προσποίηση να γίνεται αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος αναπαραγωγών και σχολίων.

Ο Ζόρντι Αλτένα στο επίκεντρο

Ο αμυντικός της Χαρτς, Ζόρντι Αλτένα, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής λόγω της συγκεκριμένης φάσης. Ο Ολλανδός μπακ ήταν ο παίκτης που δέχτηκε την προσποίηση του Ζότα, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα αποτελεσματική και θεαματική.

Η στιγμή αυτή, όπου ο Ζόρντι Αλτένα φάνηκε να αιφνιδιάζεται πλήρως από την κίνηση του Πορτογάλου εξτρέμ, συνέβαλε στην ευρεία διάδοση του βίντεο της φάσης. Ο ίδιος ο Ζόρντι Αλτένα έγινε viral εξαιτίας αυτής της στιγμής, η οποία αναπαράχθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.

Η εδραίωση της Σέλτικ στην κορυφή

Πέρα από το ξεχωριστό στιγμιότυπο της προσποίησης, η νίκη της Σέλτικ με 7-1 επί της Χαρτς είχε και σημαντικές επιπτώσεις στη βαθμολογία. Οι Κέλτες κατάφεραν να εδραιωθούν στην κορυφή της Premiership, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα.

Το αποτέλεσμα αυτό υπογραμμίζει την αγωνιστική δυναμική της Σέλτικ και την ικανότητά της να επιβάλλεται στους αντιπάλους της. Η ομάδα της Γλασκώβης συνεχίζει την πορεία της με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας πλέον ενισχύσει τη θέση της στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta