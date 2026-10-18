Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα 7χρονο κορίτσι, από ποδοπάτημα σε θρησκευτική γιορτή

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στην Καλκούτα, στην ανατολική Ινδία, κατά τη διάρκεια ενός τραγικού ποδοπατήματος. Το περιστατικό συνέβη σε μια ινδουιστική θρησκευτική συγκέντρωση, όταν μια ξαφνική νεροποντή προκάλεσε πανικό και συνωστισμό. Οι αρχές ανακοίνωσαν τον απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει και ένα επτάχρονο κορίτσι.

Οι συνθήκες της τραγωδίας στην Καλκούτα

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην Καλκούτα, μια πόλη στην ανατολική Ινδία, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης ινδουιστικής θρησκευτικής συγκέντρωσης. Χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ Ντούργκα Πούτζα, μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές της περιοχής, όταν ο καιρός άλλαξε απότομα και απρόβλεπτα.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρχών, μια ξαφνική και ισχυρή νεροποντή έπληξε την περιοχή, προκαλώντας άμεση αναστάτωση και πανικό στο πλήθος. Αυτή η απρόσμενη εξέλιξη οδήγησε σε ένα ντόμινο γεγονότων που κατέληξε στην απώλεια ανθρώπινων ζωών και στον τραυματισμό δεκάδων ατόμων, καθώς οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο.

Η στιγμή του ποδοπατήματος και οι συνέπειες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο φεστιβάλ Ντούργκα Πούτζα. Όπως ανέφερε, επικράτησε έντονος συνωστισμός μεταξύ των παρευρισκομένων, οι οποίοι, υπό την επίδραση του πανικού που προκλήθηκε από τη νεροποντή, άρχισαν να σπρώχνονται ο ένας τον άλλον σε μια προσπάθεια να απομακρυνθούν ή να προστατευτούν.

Η κατάσταση γρήγορα επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν στο έδαφος. Δυστυχώς, ποδοπατήθηκαν από το κινούμενο πλήθος, το οποίο δεν μπορούσε να ελέγξει τις κινήσεις του λόγω της πυκνότητας και του χάους. Αυτό είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο τουλάχιστον 19 ατόμων και τον τραυματισμό περίπου 20 άλλων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη.

Τα θύματα και η αντίδραση του πρωθυπουργού

Μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας βρίσκεται και ένα επτάχρονο κορίτσι, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους. Το γεγονός έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την Ινδία, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα της ασφάλειας σε μαζικές εκδηλώσεις και την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση του πλήθους.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έγραψε: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», τονίζοντας τη συμπαράστασή του στους πληγέντες και τις οικογένειές τους.

Το φαινόμενο των ποδοπατημάτων στην Ινδία

Τα θανατηφόρα περιστατικά συνωστισμού αποτελούν ένα συχνό και δυστυχώς επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στην Ινδία. Αυτό παρατηρείται ιδίως κατά τη διάρκεια μεγάλων συγκεντρώσεων και θρησκευτικών γιορτών, όπου η προσέλευση του κόσμου είναι τεράστια και η διαχείριση του πλήθους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και προγραμματισμό.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η κακή οργάνωση των εκδηλώσεων και τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας συχνά συμβάλλουν στην εκδήλωση τέτοιων τραγωδιών. Η έλλειψη επαρκούς σχεδιασμού για την ροή των πιστών, καθώς και η ανεπαρκής παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, δημιουργούν συνθήκες υψηλού κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα, όπως συνέβη και στην Καλκούτα, προσθέτοντας ένα ακόμη θλιβερό κεφάλαιο στην ιστορία παρόμοιων συμβάντων στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki