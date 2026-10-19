Η Ferrari παρουσιάζει το τελευταίο πακέτο αναβαθμίσεων της SF-26 στο Τέξας

Η Scuderia Ferrari αναμένεται να παρουσιάσει το τελευταίο μεγάλο της πακέτο αναβαθμίσεων για τη φετινή χρονιά στον επόμενο αγώνα της Formula 1. Το Grand Prix των ΗΠΑ, που θα διεξαχθεί στην πίστα COTA στο Τέξας, θα είναι ύψιστης σημασίας για την ιταλική ομάδα, καθώς εκεί θα δοκιμαστούν οι νέες αεροδυναμικές τροποποιήσεις. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται ένα νέο δάπεδο για την SF-26, με στόχο τη διεύρυνση του παραθύρου λειτουργίας του μονοθεσίου και την καλύτερη διαχείριση των ελαστικών.

Το νέο αεροδυναμικό πακέτο και οι στόχοι της Ferrari

Η ιταλική ομάδα θα παρουσιάσει στην πίστα COTA το τέταρτο και τελευταίο μεγάλο αεροδυναμικό πακέτο αναβαθμίσεων για το μονοθέσιο SF-26. Το νέο δάπεδο αποτελεί το βασικό και ουσιαστικά βέβαιο στοιχείο αυτού του πακέτου. Οι μηχανικοί της Ferrari έχουν δουλέψει εντατικά στη διαχείριση της ροής του αέρα κάτω από το μονοθέσιο, με πολλαπλούς στόχους.

Ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι απλώς η παραγωγή περισσότερης κάθετης δύναμης. Στο Μαρανέλο επιδιώκουν κυρίως να διευρύνουν το παράθυρο λειτουργίας της SF-26 και να επιτρέψουν στους μηχανικούς να χρησιμοποιούν λιγότερο ακραίες ρυθμίσεις. Αυτό αναμένεται να καταστήσει το μονοθέσιο πιο προβλέψιμο και να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των ελαστικών, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει την ομάδα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων στην απόδοση του μονοθεσίου

Η βελτίωση της προβλεψιμότητας και της διαχείρισης των ελαστικών κρίνεται απαραίτητη, καθώς αυτά ήταν μεγάλα προβλήματα για τους δύο οδηγούς της ομάδας, τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λιούις Χάμιλτον, στα τελευταία Grand Prix. Τα ζητήματα αυτά οδήγησαν σε λάθος κατευθύνσεις στο set up του μονοθεσίου, επηρεάζοντας την απόδοσή τους στον αγώνα.

Η Ferrari στοχεύει είτε στην αύξηση της παραγόμενης κάθετης δύναμης είτε στη διατήρηση των σημερινών επιπέδων, χωρίς να χρειάζεται ένα τόσο ασύμφορο στήσιμο που περιορίζει οδηγικά τους Λεκλέρ και Χάμιλτον. Η απόδοση της SF-26 επηρεάζεται αισθητά από το ύψος από το έδαφος και τις κινήσεις του μονοθεσίου, καθιστώντας ένα πιο σταθερό αεροδυναμικό «πάτωμα» κρίσιμο. Ένα τέτοιο πάτωμα θα μπορούσε να ανοίξει το παράθυρο λειτουργίας της Ferrari όχι μόνο στις αργές στροφές, αλλά και στα τμήματα μέσης και υψηλής ταχύτητας.

Το COTA ως πεδίο δοκιμών

Η πίστα COTA, όπου θα διεξαχθεί το Grand Prix των ΗΠΑ, προσφέρεται για μια τόσο απαιτητική δοκιμή του νέου πακέτου αναβαθμίσεων. Οι έντονες ανωμαλίες της ασφάλτου, οι γρήγορες εναλλαγές κατεύθυνσης στο πρώτο κομμάτι της πίστας και τα μεγάλα πλευρικά φορτία που αναπτύσσονται, απαιτούν ένα μονοθέσιο που διατηρεί σταθερή αεροδυναμική πλατφόρμα σε πολύ διαφορετικές συνθήκες.

Αυτές οι ιδιαιτερότητες της πίστας καθιστούν το COTA ιδανικό μέρος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του νέου δαπέδου και των υπόλοιπων αλλαγών. Η ικανότητα του μονοθεσίου να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ποικίλες συνθήκες θα δείξει την επιτυχία των προσπαθειών της Ferrari να βελτιώσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της SF-26.

Πιθανές επιπλέον αλλαγές και ο χρονικός ορίζοντας

Το πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει και αναθεωρημένα sidepods, μαζί με διαφοροποιημένο αμάξωμα. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι όλα τα εξαρτήματα θα είναι έτοιμα εγκαίρως για το Τέξας. Όσα στοιχεία δεν προλάβουν να κάνουν το ντεμπούτο τους στο COTA ενδέχεται να παρουσιαστούν μία εβδομάδα αργότερα, στο Grand Prix του Μεξικού.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η εισαγωγή των sidepods θα γίνει ελαφρώς στενότερη, ελευθερώνοντας περισσότερο χώρο για τη ροή του αέρα προς το πάτωμα και το πίσω μέρος του μονοθεσίου. Παράλληλα, θα προσαρμοστεί το αμάξωμα και η διαχείριση της ψύξης, με στόχο την καλύτερη αεροδυναμική απόδοση και τη μικρότερη αντίσταση. Τα sidepods αποτελούν έναν τομέα στον οποίο όλες οι ομάδες έχουν παρέμβει στη φετινή σεζόν, με τη Red Bull Racing να έχει πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες αλλαγές σε αυτό το κομμάτι.

Η στρατηγική της Ferrari για το μέλλον

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση είχε εγκριθεί πριν η Ferrari μεταφέρει σχεδόν ολοκληρωτικά τους πόρους εξέλιξής της στο μονοθέσιο του 2027. Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά την επικείμενη στροφή προς το μέλλον, η ομάδα επιδιώκει να βελτιώσει την τρέχουσα απόδοση της SF-26 όσο το δυνατόν περισσότερο, χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα «όπλα» της για τη φετινή σεζόν.

Η παρουσίαση αυτού του πακέτου στο Τέξας αποτελεί μια κίνηση που δείχνει την προσπάθεια της Ferrari να επιτύχει τους βέλτιστους δυνατούς στόχους για την τρέχουσα χρονιά, πριν αφοσιωθεί πλήρως στην εξέλιξη του μονοθεσίου που θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα του 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta