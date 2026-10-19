Ξέσπασμα του Λουίς Γκαρθία Πλάθα για τη διαιτησία στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη

Πολλή συζήτηση έχει προκαλέσει η διαιτησία στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σεβίλλη, ο οποίος διεξήχθη για την 9η αγωνιστική της La Liga. Οι «Μερένγκχες» επικράτησαν με 4-1, μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στους έξι βαθμούς, μία εβδομάδα πριν το πρώτο «Clasico» της σεζόν, που είναι προγραμματισμένο για τις 25 Οκτωβρίου. Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Λουίς Γκαρθία Πλάθα, εξέφρασε έντονα τον εκνευρισμό του κατά του διαιτητή, Μάριο Μπουσκέτς Φερέρ, και του VAR, θεωρώντας ότι η ομάδα του αδικήθηκε από τις αποφάσεις τους.

Οι διαμαρτυρίες για τη φάση του Αρντά Γκιουλέρ

Ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα αναφέρθηκε αρχικά σε μία κρίσιμη φάση που σημειώθηκε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν το σκορ ήταν ακόμα στο 0-0. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Αρντά Γκιουλέρ, φέρεται να χτύπησε εκτός φάσης τον παίκτη της Σεβίλλης, Πεκε. Το περιστατικό αυτό, όπως τόνισε ο προπονητής, θα μπορούσε να είχε αλλάξει σημαντικά τη ροή του παιχνιδιού.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ένα ξεκάθαρο χτύπημα, σύμφωνα με την άποψη του Πλάθα, ούτε ο διαιτητής του αγώνα, Μάριο Μπουσκέτς Φερέρ, ούτε το σύστημα VAR καταλόγισαν φάουλ. Επιπλέον, δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο πιθανής αποβολής του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των Σεβιγιάνων.

Ο προπονητής της Σεβίλλης δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου: «Μας στερήθηκε αυτή η συνθήκη. Μπορεί να μην κερδίζαμε, αλλά είναι ένα ακόμη παιχνίδι που θα έπρεπε να έχει εξελιχθεί με έντεκα παίκτες εναντίον δέκα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και δεν μπορέσαμε να το ζήσουμε αυτό». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η ομάδα του έχασε την ευκαιρία να αγωνιστεί με αριθμητικό πλεονέκτημα για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα.

Η αμφισβητούμενη φάση πριν το 2-0

Ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα συνέχισε τις δηλώσεις του, σχολιάζοντας και μία άλλη φάση που προηγήθηκε αμέσως του δεύτερου γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης. Σε αυτή τη στιγμή της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ιμπραϊμα Κονατέ, φάνηκε να χτυπάει, επίσης εκτός φάσης, τον Ρόμπι Γιουρ της Σεβίλλης. Αυτή η ενέργεια, όπως υποστήριξε ο προπονητής, θα έπρεπε να είχε επισύρει την προσοχή του διαιτητή.

Ο Πλάθα τόνισε ότι, παρόλο που δεν θεωρούσε πως η συγκεκριμένη παράβαση απαιτούσε κόκκινη κάρτα, επρόκειτο για μία καθαρή παράβαση των κανονισμών. Κατά την άποψή του, η φάση αυτή ήταν ξεκάθαρη και θα έπρεπε να είχε διακοπεί το παιχνίδι πριν την επίτευξη του τέρματος. Ωστόσο, η φάση συνεχίστηκε κανονικά, οδηγώντας στο γκολ των «Μερένγκχες».

Σύμφωνα με τον προπονητή της Σεβίλλης, το γκολ που ακολούθησε και διαμόρφωσε το 2-0 για τη «Βασίλισσα» δεν θα έπρεπε να είχε μετρήσει ποτέ. Η μη παρέμβαση του VAR και η μη ακύρωση του τέρματος, παρά την προηγούμενη παράβαση, ενέτεινε τον εκνευρισμό στις τάξεις της Σεβίλλης, καθώς θεωρούν ότι επηρεάστηκε άμεσα το αποτέλεσμα του αγώνα.

Η δήλωση για το VAR και το «Clasico»

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων άφησε για το τέλος μία δήλωση που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και ερμηνεύτηκε ως μία έμμεση κατηγορία για τις προθέσεις πίσω από τις διαιτητικές αποφάσεις. Ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα εξέφρασε την άποψη ότι ο VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή για να εξετάσει τις επίμαχες φάσεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ξεκάθαρα περιστατικά που χρήζαν ελέγχου.

Συγκεκριμένα, ο Πλάθα δήλωσε πως η μη παρέμβαση του VAR οφείλεται πιθανώς στο ότι δεν ήθελαν η Ρεάλ Μαδρίτης να βρεθεί με εννέα βαθμούς διαφορά από την Μπαρτσελόνα πριν από το μεγάλο ντέρμπι, το «Clasico». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθηση του προπονητή ότι οι διαιτητικές αποφάσεις είχαν ευρύτερες επιπτώσεις στη βαθμολογική κατάσταση και στον ανταγωνισμό της La Liga.

Η έντονη αντίδραση του Λουίς Γκαρθία Πλάθα στη συνέντευξη Τύπου αντικατοπτρίζει τον εκνευρισμό που επικρατεί στην ομάδα της Σεβίλλης, η οποία θεωρεί ότι αδικήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δηλώσεις του προπονητή έχουν προκαλέσει νέο κύμα συζητήσεων στο ισπανικό ποδόσφαιρο σχετικά με τη διαιτησία και τη χρήση του VAR.

Με πληροφορίες από: Gazzetta