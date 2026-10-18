Η ολοκλήρωση των έξυπνων διαβάσεων πεζών σε 107 δήμους της χώρας

Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων», ένα σημαντικό εγχείρημα με συνολικό προϋπολογισμό 78 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή 843 έξυπνων διαβάσεων πεζών που τοποθετούνται έξω από σχολικές μονάδες σε 107 δήμους της Ελλάδας. Βασικός στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις γύρω από τα σχολεία τους.

Έξυπνες διαβάσεις για την ασφάλεια των μαθητών

Η πρωτοβουλία αυτή αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες με σκοπό τη βελτίωση της ορατότητας των διαβάσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών για την παρουσία πεζών. Οι διαβάσεις που βρίσκονται έξω από τις σχολικές μονάδες αποτελούν σημεία αυξημένης ανάγκης για προστασία, καθώς η ασφαλής διέλευση των μαθητών απαιτεί την άμεση αναγνώρισή τους από τους οδηγούς και την αυξημένη προσοχή τους.

Η βελτιωμένη σήμανση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ορατότητας, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη ατυχημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, όπου οι κίνδυνοι για τους μικρούς πεζούς είναι αυξημένοι. Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Οι δηλώσεις του υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου

Σχετικά με τη δράση αυτή, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η ασφάλεια των παιδιών μας στον δρόμο είναι ευθύνη όλων μας και σταθερή προτεραιότητά μας». Ο υπουργός τόνισε πως «με 843 έξυπνες διαβάσεις σε 107 Δήμους σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να προστατεύσουμε τους μαθητές στις καθημερινές διαδρομές τους προς και από το σχολείο».

Ο κ. Παπαστεργίου πρόσθεσε ότι «οι φωτεινές σημάνσεις και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ενισχύουν την ορατότητα των πεζών και βοηθούν τους οδηγούς να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την παρουσία τους, ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες». Επεσήμανε την επιθυμία «οι δρόμοι γύρω από τα σχολεία να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία στους μικρούς μας συμπολίτες και περισσότερη σιγουριά στις οικογένειές τους».

Καταλήγοντας, ο υπουργός ανέφερε πως «με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει πράξη τη δέσμευσής της για ασφαλέστερες σχολικές διαδρομές για κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου

Το έργο της «Κατασκευής έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων» υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι πόροι για το συγκεκριμένο έργο εξασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος NextGenerationEU. Εντάσσεται δε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την ανάπτυξη και την ασφάλεια.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν γεωγραφική κάλυψη που εκτείνεται σε 107 Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά, οι περιοχές εφαρμογής περιλαμβάνουν από τον Πύργο Ηλείας μέχρι και τον Δήμο Τρικκαίων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αστικών και ημιαστικών περιοχών.

Πώς λειτουργούν οι νέες διαβάσεις

Το σύστημα των έξυπνων διαβάσεων είναι σχεδιασμένο να ενεργοποιείται αυτόματα με την παρουσία πεζού. Αυτό σημαίνει ότι μόλις ένας μαθητής ή οποιοσδήποτε πεζός πλησιάσει τη διάβαση, το σύστημα τίθεται σε λειτουργία, παρέχοντας άμεσα σήμανση.

Η λειτουργία του βασίζεται σε ειδικές φωτεινές σημάνσεις και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Αυτά τα συστήματα έχουν ως στόχο να ενισχύουν σημαντικά την ορατότητα των πεζών, καθιστώντας τους πιο ευδιάκριτους στους οδηγούς. Με αυτό τον τρόπο, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν εγκαίρως την παρουσία των πεζών, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, όπως βροχή ή ομίχλη, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Με πληροφορίες από: Enikos