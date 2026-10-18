Ο Ντάνιελ Ντιμπουά διατήρησε τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών της WBO

Ο Ντάνιελ Ντιμπουά επικράτησε του Φάμπιο Γουόρντλεϊ σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Λονδίνο, διατηρώντας τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών της WBO. Ο Βρετανός πυγμάχος εξασφάλισε τη νίκη μόλις στον δεύτερο γύρο, επιδεικνύοντας απόλυτη κυριαρχία από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Η επικράτηση αυτή επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του Ντιμπουά απέναντι στον ίδιο αντίπαλο για δεύτερη φορά.

Ο θρίαμβος του Ντιμπουά στο Λονδίνο

Ο Ντάνιελ Ντιμπουά αναδείχθηκε ξανά πρωταθλητής, επικρατώντας του Φάμπιο Γουόρντλεϊ σε αγώνα που έλαβε χώρα στο Λονδίνο. Με αυτή τη νίκη, ο Ντιμπουά διατήρησε τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών της WBO, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην κορυφή της κατηγορίας.

Ο Βρετανός πυγμάχος χρειάστηκε μόλις δύο γύρους για να επιβάλει την υπεροχή του και να εξασφαλίσει την επικράτηση. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την κυριαρχία του Ντιμπουά από τα πρώτα δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο ρινγκ

Ο Ντιμπουά μπήκε στο ρινγκ με αποφασιστικότητα, επιβάλλοντας αμέσως τον ρυθμό του αγώνα. Ο Φάμπιο Γουόρντλεϊ δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα από τον πρωταθλητή, ο οποίος εξαπέλυε διαδοχικές επιθέσεις.

Παρά τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, ο Γουόρντλεϊ κατάφερε να αντέξει έναν ιδιαίτερα δύσκολο πρώτο γύρο. Ωστόσο, η πίεση από τον Ντιμπουά συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και στον δεύτερο γύρο, οδηγώντας σε μια δυσχερή θέση τον αντίπαλό του.

Η οριστική διακοπή του αγώνα

Η υπεροχή του Ντιμπουά ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον πρωταθλητή να υποχρεώνει τον Γουόρντλεϊ σε παθητικό ρόλο. Ο Γουόρντλεϊ, αν και ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο, φάνηκε να δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να ανταποκριθεί στις επιθέσεις.

Προς το τέλος του δεύτερου γύρου, οι άνθρωποι της γωνίας του Φάμπιο Γουόρντλεϊ πήραν την απόφαση να σταματήσουν τον αγώνα. Πέταξαν λευκή πετσέτα στο ρινγκ, σηματοδοτώντας την εγκατάλειψη και δίνοντας τη νίκη στον Ντάνιελ Ντιμπουά.

Δηλώσεις του πρωταθλητή μετά τη νίκη

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και τη διατήρηση του τίτλου του, ο Ντάνιελ Ντιμπουά μίλησε στο DAZN. Εκεί, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνισή του στο ρινγκ, ενώ παράλληλα αναγνώρισε τη μαχητικότητα του αντιπάλου του.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Φάμπιο είναι σπουδαίος μαχητής, αλλά ήταν η δική μου στιγμή, η δική μου εποχή». Με αυτά τα λόγια, ο Ντιμπουά υπογράμμισε την αποφασιστικότητά του να επικρατήσει.

Η στρατηγική του Ντιμπουά

Ο Ντιμπουά αποκάλυψε επίσης τη στρατηγική του για τον αγώνα, δηλώνοντας ότι είχε αποφασίσει από την αρχή να μπει ιδιαίτερα επιθετικά. Αυτή η προσέγγιση είχε επηρεαστεί από όσα είχαν συμβεί στην πρώτη τους αναμέτρηση με τον Γουόρντλεϊ.

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής ανέφερε: «Είχα επιθετικές διαθέσεις από το ξεκίνημα. Την πρώτη φορά είχαμε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Έπρεπε απλώς να βγούμε εκεί έξω και να δείξουμε ότι απόψε ήμασταν αποφασισμένοι». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ψυχολογική προετοιμασία και την επιθυμία του για μια ξεκάθαρη νίκη.

Με πληροφορίες από: Enikos