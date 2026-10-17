Η ΑΕΚ προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μάντσεστερ Σίτι ενόψει του αγώνα Champions League

Η ΑΕΚ συνέχισε την προετοιμασία της για την επικείμενη αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, πραγματοποιώντας προπόνηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των «Πολιτών». Η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας βρίσκεται στο Μάντσεστερ από το απόγευπο του Σαββάτου, έχοντας αναχωρήσει με τρένο από το Λονδίνο. Η ομάδα δεν έχασε καθόλου χρόνο και μετέβη αμέσως στο προπονητικό κέντρο της αντιπάλου της, συνεχίζοντας εντατικά την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η άφιξη της αποστολής στο Μάντσεστερ

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο Μάντσεστερ το απόγευμα του Σαββάτου, μετά από ένα ταξίδι με τρένο που ξεκίνησε από το Λονδίνο. Οι «κιτρινόμαυροι» επέλεξαν αυτή τη διαδρομή στο πλαίσιο της μετακίνησής τους, δείχνοντας την προσήλωσή τους στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον σημαντικό ευρωπαϊκό αγώνα που ακολουθεί. Η άμεση μετάβαση στην πόλη του Μάντσεστερ ήταν προτεραιότητα για την ομάδα.

Άμεσα μετά την άφιξή της, η ομάδα μετέβη στις εγκαταστάσεις της Μάντσεστερ Σίτι. Εκεί, οι παίκτες συνέχισαν την προετοιμασία τους, ακολουθώντας το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από το τεχνικό επιτελείο ενόψει της αναμέτρησης με τους «Πολίτες». Η προπόνηση αυτή είναι κρίσιμη για την ετοιμότητα της ομάδας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η προετοιμασία για το Champions League

Η προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί μέρος της εντατικής προετοιμασίας της ΑΕΚ για τον αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι είναι καθοριστική για την πορεία της ομάδας στη League Phase του Champions League, καθώς αντιμετωπίζει έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάθε λεπτομέρεια του αγωνιστικού πλάνου, προκειμένου να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι απέναντι σε έναν τόσο απαιτητικό αντίπαλο. Η επιλογή των εγκαταστάσεων της Σίτι για την προπόνηση υπογραμμίζει την προσπάθεια για προσαρμογή στις συνθήκες και την πλήρη εστίαση στον επερχόμενο αγώνα.

Απουσίες και παίκτες που ακολουθούν την ομάδα

Από τους παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα του «Δικεφάλου», ο μοναδικός που δεν ταξίδεψε στην Αγγλία είναι ο τραυματίας Θωμάς Στρακόσα. Η απουσία του αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την ομάδα, ωστόσο η θέση του κάτω από τα δοκάρια θα καλυφθεί από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος θα βρίσκεται στο «Έτιχαντ» για την αναμέτρηση.

Παράλληλα, την ομάδα έχουν ακολουθήσει και ορισμένοι παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πρόκειται για τους Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Κουτέσα και Καλοσκάμη. Η παρουσία τους στην αποστολή κρίνεται σημαντική για λόγους προπονήσεων, συμβάλλοντας στην πληρότητα και την ποιότητα των ασκήσεων που πραγματοποιούνται, παρά το γεγονός ότι δεν θα αγωνιστούν.

Αναβολή αγώνα πρωταθλήματος

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, η ΑΕΚ άσκησε το δικαίωμα της αναβολής του αγώνα της με τον Ατρόμητο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Περιστέρι το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, ωστόσο η ανάγκη για πλήρη συγκέντρωση στον ευρωπαϊκό αγώνα οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένου ότι το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς είχε ταξιδέψει προηγουμένως στο Λονδίνο για τον αγώνα με τη Σαχτάρ, γεγονός που επιβάρυνε το πρόγραμμα της ομάδας. Η αναβολή επιτρέπει στην ΑΕΚ να επικεντρωθεί πλήρως στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και προπόνηση ενόψει του δύσκολου αγώνα στην Αγγλία, χωρίς την πίεση ενός άμεσου εγχώριου παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta