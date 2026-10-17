Ο Τζόρντι Μπερτομέου εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για το NBA Europe

Ο Τζόρντι Μπερτομέου, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της EuroLeague από το 2000 έως το 2022, εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις του σχετικά με το εγχείρημα του NBA Europe. Ο Ισπανός παράγοντας στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η νέα διοργάνωση, θέτοντας ζήτημα για την αυτονομία των ευρωπαϊκών συλλόγων. Θεωρεί ότι οι προτεινόμενοι όροι για την είσοδο του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά ενδέχεται να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα υπόσχονται να επιλύσουν.

Οι επιφυλάξεις για το NBA Europe

Ο Τζόρντι Μπερτομέου πήρε θέση για το πρότζεκτ του NBA Europe, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η νέα διοργάνωση. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της EuroLeague θεωρεί ότι οι όροι με τους οποίους επιχειρείται η είσοδος του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά ενδέχεται να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα υπόσχονται να λύσουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κρίνοντας από τους όρους που βλέπουμε, είναι δύσκολο να βρει κανείς κάτι θετικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η πρόταση του NBA, όπως έχει παρουσιαστεί, είναι ανησυχητική και θέτει ζήτημα για το κατά πόσο θα διασφαλίζεται η αυτονομία των ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η αυτονομία των ευρωπαϊκών συλλόγων

Ο Μπερτομέου τόνισε ότι επί 26 χρόνια, οι σύλλογοι είχαν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για την τύχη τους. Υπήρξαν επιτυχίες και αποτυχίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά οι σύλλογοι ήταν οι ιδιοκτήτες και αποφάσιζαν τον τρόπο λειτουργίας της διοργάνωσής τους.

Η πρόταση του NBA, ωστόσο, βάζει ξεκάθαρα τέλος σε αυτή την κατάσταση, επιστρέφοντας τους συλλόγους στο σημείο μηδέν. Ο Ισπανός παράγοντας σημείωσε ότι τώρα λέγεται NBA, προηγουμένως λεγόταν FIBA, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι σύλλογοι θα επιστρέψουν στο να κάνουν αυτό που τους λένε οι άλλοι. Αυτό το γεγονός τον ανησυχεί ιδιαίτερα και το θεωρεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα πίσω για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το παράλογο της πληρωμής για τους «θεμελιωτές»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, θέτοντας ζήτημα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί οι συγκεκριμένοι σύλλογοι να καταβάλουν σημαντικά ποσά προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια νέα διοργάνωση.

Ο Μπερτομέου υπογράμμισε ότι οι ομάδες αυτές έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της λίγκας. «Δεν μου φαίνεται λογικό ή εύλογο να πρέπει η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός ή η Ρεάλ Μαδρίτης να πληρώνουν για να αγωνίζονται σε κάτι που οι ίδιοι έχτισαν», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας το παράλογο της κατάστασης.

Οικονομική λογική και επιπτώσεις

Ο Ισπανός παράγοντας σχολίασε την οικονομική λογική του σχεδίου του NBA και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ευρωπαϊκή μπασκετική πραγματικότητα. Ανέφερε ότι το NBA δεν εφηύρε την ιδέα να μεταφερθεί η ευρωπαϊκή διοργάνωση σε άλλες περιοχές, κάτι που από μόνο του είναι θετικό.

Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του ότι αυτό θα γίνει εις βάρος συλλόγων που έχουν χτίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως ο Ολυμπιακός, οι ομάδες του Βελιγραδίου, η Ζάλγκιρις ή η Μακάμπι. Επιπλέον, θεωρεί απολύτως απαράδεκτο το ότι, ως αντάλλαγμα για να επιτραπεί η συμμετοχή τους, θα λαμβάνουν ένα ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο από αυτά που θα πρέπει αργότερα να πληρώσουν.

Προηγούμενες σχέσεις και δηλώσεις

Ο Τζόρντι Μπερτομέου ανέφερε ότι οι συζητήσεις που είχε στο παρελθόν με το NBA αφορούσαν τη συνεργασία, καθώς υπήρχε καλή σχέση και είχαν αναληφθεί πολλές κοινές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η τωρινή πρόταση, όπως έχει παρουσιαστεί, προκαλεί ανησυχία.

Ο πρώην επικεφαλής της EuroLeague, ο οποίος βρέθηκε στην ηγεσία της διοργάνωσης από το 2000 έως το 2022, μίλησε στην εκπομπή «Tu diràs» του ραδιοφωνικού σταθμού RAC1, όπου και σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα του NBA Europe.

Με πληροφορίες από: Gazzetta