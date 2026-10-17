Στη 12η θέση η Δέσποινα Γεωργιάδου στο παγκόσμιο κύπελλο σπάθης του Οράν

Η Δέσποινα Γεωργιάδου κατέλαβε τη 12η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο σπάθης που διεξήχθη στο Οράν της Αλγερίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε πολύ κοντά στην είσοδο στην οκτάδα της διοργάνωσης, καθώς αποκλείστηκε οριακά για ένα μόλις χτύπημα στη φάση των «16». Η κρίσιμη αναμέτρηση που της στέρησε την πρόκριση ήταν απέναντι στη Βουλγάρα Γιοάνα Ιλίεβα.

Η πορεία της Γεωργιάδου στο Οράν

Η Δέσποινα Γεωργιάδου, η οποία βρίσκεται στην 22η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, είχε εξασφαλίσει απευθείας θέση στο κυρίως ταμπλό των «64» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ως η 16η αθλήτρια βάσει κατάταξης μεταξύ των συμμετεχουσών, δεν χρειάστηκε να περάσει από την προκριματική διαδικασία που έλαβε χώρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Στον πρώτο της αγώνα στο κυρίως ταμπλό, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε τη Νοτιοκορεάτισσα Γένι Τσόι. Η Γεωργιάδου επικράτησε με σαφήνεια, κερδίζοντας με σκορ 15-10, γεγονός που της εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «32» της διοργάνωσης. Η νίκη αυτή έδειξε την καλή της αγωνιστική κατάσταση από την αρχή.

Δύο νίκες και οριακός αποκλεισμός

Στη φάση των «32», η Δέσποινα Γεωργιάδου βρέθηκε αντιμέτωπη με την Ιταλίδα Κιάρα Μορμίλε. Για άλλη μια φορά, η Ελληνίδα αθλήτρια επέδειξε την ανωτερότητά της, νικώντας την Ιταλίδα με το ίδιο σκορ, 15-10. Αυτή η δεύτερη νίκη της εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «16», φέρνοντάς την ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους της.

Ωστόσο, το εμπόδιο της Βουλγάρας Γιοάνα Ιλίεβα αποδείχθηκε οριακά ανυπέρβλητο. Η Ιλίεβα, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου, όντας το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε τη Γεωργιάδου σε μια μάχη για την είσοδο στα προημιτελικά. Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα κλειστή και γεμάτη αγωνία.

Η κρίσιμη αναμέτρηση των «16»

Η αναμέτρηση μεταξύ της Δέσποινας Γεωργιάδου και της Γιοάνας Ιλίεβα κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο χτύπημα. Η Βουλγάρα αθλήτρια κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 15-14, αφήνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια εκτός της προνομιούχου οκτάδας. Για ένα μόλις «touché», όπως αναφέρεται, η Γεωργιάδου έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει περαιτέρω στη διοργάνωση.

Παρά τον οριακό αποκλεισμό της, η Δέσποινα Γεωργιάδου ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Οράν με μια αξιοπρεπή 12η θέση. Η επίδοσή της, με δύο νίκες απέναντι σε δυνατές αντιπάλους και έναν οριακό αποκλεισμό από μια αθλήτρια παγκόσμιας κλάσης, υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται.

Η συνέχεια και οι νικήτριες της διοργάνωσης

Η Γιοάνα Ιλίεβα, μετά τη νίκη της επί της Δέσποινας Γεωργιάδου, συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, όπου αντιμετώπισε τη Γαλλίδα Τοσκάν Τορί. Στον τελικό, η Βουλγάρα αθλήτρια ηττήθηκε με σκορ 15-12 από την Τορί, κατακτώντας τελικά το αργυρό μετάλλιο στο Οράν.

Τα χάλκινα μετάλλια της διοργάνωσης μοιράστηκαν δύο άλλες αθλήτριες που διακρίθηκαν. Η Αμερικανίδα Μάγκντα Σκαρμπόνκιεβιτς και η Ισπανίδα Λουθία Μαρτίν-Πορτουγκές κατέκτησαν την τρίτη θέση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε αναδεικνύοντας τις κορυφαίες ξιφομάχους της σπάθης, με την ελληνική παρουσία να είναι αισθητή μέχρι τις τελευταίες φάσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko