Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Σαντορίνη με ανατροπή στο τάι μπρέικ

Ο Ολυμπιακός άρχισε νικηφόρα την πορεία του στη Volley League γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να επικρατούν του ΑΟ Θήρας με 3-2 σετ στη Σαντορίνη. Το παιχνίδι είχε συγκλονιστική εξέλιξη και κρίθηκε στο τάι μπρέικ, εκεί όπου ο ΑΟ Θήρας προηγήθηκε με 14-11. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση με πέντε διαδοχικούς πόντους, φτάνοντας στη νίκη έπειτα από δύο ώρες και 32 λεπτά.

Η δραματική εξέλιξη στη Σαντορίνη

Η αναμέτρηση μεταξύ ΑΟ Θήρας και Ολυμπιακού χαρακτηρίστηκε από έντονο συναγωνισμό και εναλλαγές στο σκορ των σετ. Τα σετ ολοκληρώθηκαν με 25-23, 18-25, 25-21, 19-25, ενώ το τάι μπρέικ έληξε 15-12 υπέρ του Ολυμπιακού.

Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 7 άσσους, 59 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων. Η ομάδα της Σαντορίνης έδειξε μαχητικότητα, φτάνοντας κοντά στη νίκη στο καθοριστικό πέμπτο σετ, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα.

Άλλα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Volley League γυναικών, διεξήχθησαν και άλλες αναμετρήσεις με ενδιαφέρον. Ο Πανιώνιος νίκησε εκτός έδρας τη Θέτιδα Βούλας με 3-1 σετ, ενώ με το ίδιο σκορ ο ΠΑΟΚ επικράτησε του ΑΣ Ελπίς.

Δύο ακόμη παιχνίδια κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, αναδεικνύοντας τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος. Το Μαρκόπουλο νίκησε τον Άρη, ενώ ο ΖΑΟΝ επικράτησε του Απολλώνιου, προσφέροντας συγκινήσεις στους φιλάθλους.

Η μάχη του ΖΑΟΝ με τον Απολλώνιο

Στην αναμέτρηση του ΖΑΟΝ με τον Απολλώνιο, οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 10 άσσους, 56 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων. Από την πλευρά του Απολλώνιου, οι πόντοι προήλθαν από 5 άσσους, 54 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων.

Για τον ΖΑΟΝ, η Μάασε ξεχώρισε με 23 πόντους (21/43 επ., 2 μπλοκ), η Ρουσό με 20 πόντους (14/45 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 69% υπ.-43% άριστες) και η Σαϊκοβα με 12 πόντους (8/19 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ). Ακόμη, η Γιώτα συνέβαλε με 5 πόντους, η Νομικού με 4, η Νικολογιάννη με 8, ενώ η Βάλκοβα και η Τικμανίδου σημείωσαν από 3 πόντους. Την ομάδα του ΖΑΟΝ κοουτσάρισε ο Γιάννης Καλμαζίδης.

Για τον Απολλώνιο, η Ρέι ήταν η πρώτη σκόρερ με 19 πόντους (15/26 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 31% υπ.-19% άριστες). Η Σελιαντίν και η Ολιβέιρα σημείωσαν από 13 πόντους (Σελιαντίν: 12/40 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ.-33% άριστες / Ολιβέιρα: 10/28 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ). Η Κοκότη πρόσθεσε 10 πόντους (9/12 επ., 1 μπλοκ), η Πήττα 9, η Κακλαμάνου 3, ενώ η Μπουλούμπαση και η Κουτσάρσκα συνέβαλαν με 1 πόντο έκαστη. Προπονητής του Απολλώνιου ήταν ο Κώστας Λιώσης.

Ο αγώνας Μαρκοπούλου και Άρη

Στον αγώνα μεταξύ Μαρκοπούλου και Άρη, οι πόντοι του Μαρκοπούλου προήλθαν από 4 άσσους, 52 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων. Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 11 άσσους, 69 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Για το Μαρκόπουλο, η Xαλούσκα ήταν η κορυφαία με 26 πόντους (24/45 επ., 2 μπλοκ). Η Ζιρού και η Τιτέλη συνέβαλαν με 13 πόντους η καθεμία (Ζιρού: 7/14 επ., 2 άσσοι, 6 μπλοκ / Τιτέλη: 11/33 επ., 2 μπλοκ, 23% υπ., 18% άριστες). Η Γκους σημείωσε 11 πόντους, η Αλλαγιάννη 7 και η Μιχάλιεβιτς 1. Την ομάδα του Μαρκοπούλου καθοδήγησε ο Γιώργος Ρούσης.

Από την πλευρά του Άρη, η Ντίμαρ ξεχώρισε με 40 πόντους (34/71 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 67% υπ., 33% άριστες). Η Αλεξόγλου πρόσθεσε 15 πόντους (12/35 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ., 28% άριστες), ενώ η Σκουλούδη σημείωσε 13 πόντους (8/14 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ). Η Νεσίμοβιτς είχε 9 πόντους, η Σζουκς 6 και η Ξανθοπούλου 5. Προπονητής του Άρη ήταν ο Φρέντι Μπρουκς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta