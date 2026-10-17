Βήμα πρόκρισης για Ολυμπιακό και οριακή νίκη για τη Δράμα στο EHF European Cup

Ο Ολυμπιακός και η Δράμα σημείωσαν νίκες στα πρώτα τους παιχνίδια για τον 2ο γύρο του EHF European Cup. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της πολωνικής Νέτλαντ Κάλις με σκορ 30-24 στην Ηλιούπολη, ενώ η Δράμα πήρε οριακή νίκη με 31-30 επί της Ποβάζσκα Μπίστριτσα στο «Δ. Κραχτίδης». Οι δύο ελληνικές ομάδες απέκτησαν προβάδισμα ενόψει των επαναληπτικών αναμετρήσεων, ενώ ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αγωνιστεί και αυτός στον ίδιο θεσμό.

Ο Ολυμπιακός με αποφασιστικό βήμα πρόκρισης

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των «32» του EHF European Cup. Η ομάδα νίκησε την πολωνική Νέτλαντ Κάλις με τελικό σκορ 30-24, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην Ηλιούπολη. Το ημίχρονο βρήκε τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται με 15-14 έναντι της πολωνικής ομάδας.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά. Συγκεκριμένα, το σκορ έγινε 18-14 στο 33ο λεπτό, ενώ στο 46ο λεπτό έφτασε στο 25-19. Κορυφαίος σκόρερ για την ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι αναδείχθηκε ο Παναγιώτου με επτά γκολ, ενώ ο τερματοφύλακας Εντάουι είχε εξαιρετική βραδιά. Η νίκη αυτή δίνει σημαντικό προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα.

Η σύνθεση και οι σκόρερ του Ολυμπιακού

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ρικάρντο Τριλίνι, χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες στην αναμέτρηση: Σκαραμέλι, Παναγιώτου, Παπαβασίλης, Βίντα, Τζίμπουλας, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Κανδύλας, Τάρεκ, Νίκολιτς, Πασσιάς, Παγιάτης, Σμιτ, Σαλάχ και Εντάουι.

Στην επίθεση, οι παίκτες που συνέβαλαν με γκολ ήταν οι Παναγιώτου με 7 τέρματα, Βίντα με 2, Τζίμπουλας με 5, Παπάζογλου με 1, Κανιέτε με 4, Νίκολιτς με 1, Παγιάτης με 4, Σμιτ με 5 και Εντάουι με 1. Ο επαναληπτικός αγώνας με τη Νέτλαντ Κάλις έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 19:00, στην έδρα της πολωνικής ομάδας.

Οριακή επικράτηση της Δράμας στο «Δ. Κραχτίδης»

Η ομάδα της Δράμας κατάφερε να επικρατήσει επί της Ποβάζσκα Μπίστριτσα με την ελάχιστη δυνατή διαφορά, σημειώνοντας σκορ 31-30. Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο «Δ. Κραχτίδης», με το ημίχρονο να βρίσκει τη Δράμα μπροστά με 16-15. Η νίκη αυτή δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην ελληνική ομάδα για την πρόκριση στον 2ο γύρο του EHF European Cup.

Με αυτό το οριακό σκορ, η Δράμα θα επιδιώξει την πρόκριση στην επόμενη φάση του EHF European Cup στον επαναληπτικό αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Σλοβακία. Ο αγώνας αυτός έχει οριστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 19:00, όπου η ελληνική ομάδα θα προσπαθήσει να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Οι σκόρερ της Δράμας

Ο προπονητής της Δράμας, Βαλαβάνης, είχε στη διάθεσή του τους παίκτες: Μπουρδάνος, Μεσσίνης, Χαϊτίδης, Μποσκουψίου, Λατσάκου, Χόρβατ, Σαράφης, Αθανασιάδης, Μανωλούδης, Ταπάντζης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος, Κουτουλογένης, Ιωαννίδης, Λαζαρίδης και Χρηστίδης.

Οι παίκτες που σημείωσαν γκολ για τη Δράμα ήταν οι Χαϊτίδης με 3 τέρματα, Λατσάκου με 1, Χόρβατ με 5, Σαράφης με 2, Μανωλούδης με 6, Ταπάντζης με 6, Κόρσακ με 1 και Παπαδόπουλος με 5. Η ομάδα θα ταξιδέψει στη Σλοβακία με στόχο να διατηρήσει το προβάδισμα και να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του EHF European Cup.

Επόμενη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ

Σειρά στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του EHF European Cup παίρνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα υποδεχθεί την Μπόρατς. Η αντίπαλη ομάδα προέρχεται από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Μίκρας.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπόρατς έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 18:00. Η ελληνική ομάδα θα επιδιώξει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στον 2ο γύρο του EHF European Cup, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ολυμπιακού και της Δράμας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta