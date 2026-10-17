Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Κολοσσού στη Ρόδο: Ο Τζέντι Οσμάν αποθέωσε τους συμπαίκτες του

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει μία σημαντική νίκη στη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από την ένταση και τις εναλλαγές. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, αν και αντιμετώπισε δυσκολίες, βρήκε τον τρόπο να φτάσει στη νίκη, με τον Τζέντι Οσμάν να πρωταγωνιστεί στην αναμέτρηση. Ο 31χρονος φόργουορντ, παρά την ατομική του διάκριση, επέλεξε να αποδώσει τα εύσημα στους συμπαίκτες του, υπογραμμίζοντας τη συλλογική προσπάθεια.

Ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ στη Ρόδο

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, έπειτα από μία αναμέτρηση που δοκίμασε τα νεύρα των αθλητών και των φιλάθλων. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αντιμετώπισε τον Κολοσσό, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερη μαχητικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, δηλαδή ο Κολοσσός, έβαλε για τα καλά δύσκολα στους παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι, που είναι οι αθλητές του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αλλά κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να εξασφαλίσουν τη νίκη, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την ιδανική συνεισφορά του Τζέντι Οσμάν.

Η εκπληκτική εμφάνιση του Τζέντι Οσμάν

Ο Τζέντι Οσμάν πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις στην πλούσια καριέρα του, αναδεικνύοντας το ταλέντο και την εμπειρία του. Ο 31χρονος φόργουορντ, με θητεία και στο NBA, ήταν ο κινητήριος μοχλός του ΠΑΟΚ στην κρίσιμη αναμέτρηση της Ρόδου.

Η ευστοχία του ήταν εντυπωσιακή, καθώς ευστόχησε στο 66% των προσπαθειών του. Συγκεκριμένα, κατέγραψε 3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, ενώ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών είχε 10/11. Συνολικά, ο Οσμάν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 37 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα.

Συνολική συνεισφορά και αξιολόγηση

Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Τζέντι Οσμάν είχε και σημαντική συνεισφορά σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Συγκέντρωσε τρία ριμπάουντ, μοίρασε μία ασίστ στους συμπαίκτες του και ολοκλήρωσε ένα κλέψιμο, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της εμφάνισής του ήταν το γεγονός ότι δεν υπέπεσε σε κανένα λάθος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η απόδοσή του αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 36 μονάδες, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική του βραδιά.

Οι δηλώσεις του Τζέντι Οσμάν μετά τον αγώνα

Παρά την ατομική του διάκριση και την αναγνώριση για την εντυπωσιακή του επίδοση, ο Τζέντι Οσμάν επέλεξε να αναφερθεί πρώτα στους συμπαίκτες του. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τους αποθεώσει, ξεκαθαρίζοντας πως χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μία τέτοια εμφάνιση.

Στις δηλώσεις του, ο Οσμάν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά μου άρεσε πολύ ο τρόπος που αγωνιστήκαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, όπου καταφέραμε να μπλοκάρουμε τα ατού του Κολοσσού. Στα πρώτα 15 λεπτά δεν μπήκαμε καλά, όμως βρήκαμε τον τρόπο να αντιδράσουμε.»

Συνεχίζοντας, ο έμπειρος φόργουορντ τόνισε τον ομαδικό χαρακτήρα του μπάσκετ: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυπό μου, το μπάσκετ είναι ομαδικό σπορ. Ό,τι κατάφερα σήμερα το πέτυχα χάρη στους συμπαίκτες μου και τους ευχαριστώ που με βοήθησαν να κάνω ένα καλό παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο ενόψει της συνέχειας.» Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους οπαδούς μας, που είναι πάντα δίπλα μας και μας στήριξαν και σήμερα.»

Με πληροφορίες από: Athletiko