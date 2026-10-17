Ο Φερστάπεν εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του στο GT World Challenge Europe, παρά την ποινή

Ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στο ντεμπούτο του στο GT World Challenge Europe Endurance Cup, στον αγώνα που διεξήχθη στο Πορτιμάο. Παρότι δεν κατάφερε να κερδίσει, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 άφησε το στίγμα του, οδηγώντας τη Mercedes-AMG GT3 EVO #3 της Mercedes-AMG Team Verstappen Racing από την 24η στην 9η θέση, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του.

Η πρώτη εμφάνιση και το καθοριστικό περιστατικό

Στην πρώτη του μόλις εμφάνιση στο GT World Challenge Europe Endurance Cup, ο Μαξ Φερστάπεν συμμετείχε στον τελευταίο αγώνα του Endurance Cup για το 2026. Ο Ολλανδός οδηγός μοιράστηκε το τιμόνι της Mercedes-AMG #3 με τους Μπεν Μπάρνικοτ και Κρις Λάλαμ, αναλαμβάνοντας το τελευταίο κομμάτι του τρίωρου αγώνα στο Πορτιμάο. Ωστόσο, οι ελπίδες για ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα είχαν ουσιαστικά χαθεί πριν καν μπει ο ίδιος στο cockpit.

Το καθοριστικό περιστατικό που επηρέασε την πορεία του πληρώματος σημειώθηκε προτού αναλάβει ο Φερστάπεν. Ο Κρις Λάλαμ είχε επαφή με τη Mercedes-AMG #48 του Λούκα Στολτς κατά την επανεκκίνηση μετά από μια περίοδο Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα αυτής της επαφής, οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή διέλευσης (drive-through penalty) στην ομάδα Verstappen Racing. Αυτή η ποινή ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική, καθώς επιβλήθηκε ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν στην πρώτη εξάδα της κατάταξης, στέλνοντας το #3 προς το πίσω μέρος του grid.

Η εκκίνηση από την 24η θέση και η αντεπίθεση

Λόγω της ποινής που επιβλήθηκε, ο Μαξ Φερστάπεν ανέλαβε το τελευταίο stint του αγώνα εκκινώντας από την 24η θέση. Με περίπου 45 λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα, η κατάσταση έμοιαζε δύσκολη και το αποτέλεσμα φαινόταν να έχει χαθεί. Παρόλα αυτά, ο Ολλανδός δεν περιορίστηκε απλώς στο να οδηγήσει μέχρι την καρό σημαία, αλλά επέδειξε αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα.

Μια νέα περίοδος Αυτοκινήτου Ασφαλείας, η οποία συμπίεσε το grid, του έδωσε την ευκαιρία να επιτεθεί και να ανακάμψει. Ο Φερστάπεν άρχισε να περνά διαδοχικά αντιπάλους, ανεβαίνοντας γρήγορα στην κατάταξη. Κατά τη διάρκεια της οδήγησής του, έδειξε ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση στην κίνηση μέσα στην πίστα και στις μάχες σώμα με σώμα, πραγματοποιώντας μια σειρά από εντυπωσιακές προσπεράσεις.

Σκληρές μάχες και η τελική ανάκαμψη

Στην προσπάθειά του να αναρριχηθεί στην κατάταξη, ο Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε αρκετά ανταγωνιστικά αυτοκίνητα. Ανάμεσα στα οχήματα που άφησε πίσω του ήταν η Aston Martin #34, η Ferrari #51 και η BMW #32 της ομάδας WRT. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση και να βρίσκει διαδρόμους προσπέρασης ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του stint του.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο Φερστάπεν έφτασε και τη Ferrari #50, την οποία οδηγούσε ο Αρτούρ Λεκλέρ. Αυτή η μάχη είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Αρτούρ Λεκλέρ είναι ο αδερφός του οδηγού με τον οποίο ο Μαξ Φερστάπεν τρέχει αντίπαλος στις πίστες της Formula 1. Ο Λεκλέρ κατάφερε αρχικά να προσπεράσει τον Φερστάπεν από την εσωτερική στη στροφή 1. Ωστόσο, ο Ολλανδός αντέδρασε άμεσα και με μια γενναία βουτιά, τον ξαναπροσπέρασε, εξασφαλίζοντας την 9η θέση στην τελική κατάταξη.

Με αυτή την εντυπωσιακή επίδοση, ο Μαξ Φερστάπεν ολοκλήρωσε το πρώτο του GT World Challenge Europe ανεβαίνοντας 15 θέσεις στο δικό του stint, από την 24η στην 9η. Η ανάκαμψη αυτή περιόρισε σημαντικά τη ζημιά που είχε προκληθεί από την ποινή διέλευσης που είχε προηγηθεί, αναδεικνύοντας την αγωνιστική του αξία ακόμα και σε ένα νέο περιβάλλον.

Η νίκη της Mercedes-AMG Team GetSpeed στο Πορτιμάο

Ενώ ο Φερστάπεν πραγματοποιούσε την αντεπίθεσή του, στην κορυφή του αγώνα, τη νίκη στον τελευταίο αγώνα του Endurance Cup για το 2026 κατέκτησε η Mercedes-AMG Team GetSpeed. Το πλήρωμα του αυτοκινήτου #17, αποτελούμενο από τους Ραλφ Άρον, Φάμπιαν Σίλερ και Μαξιμίλιαν Γκετς, ήταν αυτό που ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Η Mercedes-AMG #17 της GetSpeed ξεκίνησε τον αγώνα από τη 2η θέση της εκκίνησης. Στο πρώτο μέρος του αγώνα, τον έλεγχο είχαν δύο Porsche, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στις πρώτες θέσεις. Ωστόσο, η ομάδα της GetSpeed εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη στρατηγική της, καταφέρνοντας να επικρατήσει έναντι των αντιπάλων της και να εξασφαλίσει τη νίκη στον απαιτητικό αγώνα του Πορτιμάο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta