Εύκολο πέρασμα του Παναθηναϊκού από το Περιστέρι, κορυφή για τον Πανιώνιο

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στην 4η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών, επικρατώντας εύκολα του ΓΣ Περιστερίου. Παράλληλα, ο Πανιώνιος πάτησε κορυφή στο πρωτάθλημα με μια σημαντική νίκη, ενώ ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Η αγωνιστική περιλάμβανε επίσης άνετες επικρατήσεις για τη Βουλιαγμένη και τον Εθνικό, καθώς και μια ανατροπή για τον Υδραϊκό.

Η επικράτηση του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στην Α1 Ανδρών του πόλο, δείχνοντας τη δυναμική του απέναντι στον ΓΣ Περιστερίου. Οι «πράσινοι» καθάρισαν τον αγώνα από το πρώτο μισό, φτάνοντας σε ένα προβάδισμα 13-3.

Το υπόλοιπο της αναμέτρησης είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί άνετα με τελικό σκορ 23-11. Από την πλευρά των «πράσινων», ξεχώρισαν οι επιδόσεις του Καλογερόπουλου, ο οποίος σημείωσε έξι τέρματα, και του Παπασηφάκη, που πρόσθεσε τέσσερα γκολ.

Ο Πανιώνιος στην κορυφή του πρωταθλήματος

Ο Πανιώνιος, διατηρώντας το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα, κατάφερε να πατήσει κορυφή στην κατάταξη. Με ένα δυναμικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, οι «πάνθηρες» μπήκαν μπροστά με 6-2 απέναντι στον Ηλυσιακό.

Στα επόμενα δύο οκτάλεπτα, ο Ηλυσιακός προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας τη διαφορά μέχρι και σε 13-10. Ωστόσο, στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος ανέβασε την απόδοσή του, σημειώνοντας επιμέρους 6-1, και εξασφάλισε τη νίκη που χρειαζόταν με το επιβλητικό τελικό σκορ 19-11.

Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ και άνετη επικράτηση της Βουλιαγμένης

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για τη χρονιά. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε στο ημίχρονο με 4-3, θέτοντας τις βάσεις για την πολυπόθητη επικράτηση. Στο τρίτο οκτάλεπτο, με επιμέρους 5-4, διεύρυνε τη διαφορά στο σκορ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 15-10.

Παράλληλα, η Βουλιαγμένη «πάτησε γκάζι» από νωρίς στον αγώνα της απέναντι στα Χανιά. Με ένα επιμέρους 7-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι. Αν και τα Χανιά προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 9-5 στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη διατήρησε το ασφαλές προβάδισμά της και επικράτησε με 17-10.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής, ο Εθνικός μπήκε δυναμικά στον αγώνα του με τη Γλυφάδα, παίρνοντας προβάδισμα 3-0 στο πρώτο οκτάλεπτο. Παρόλο που η Γλυφάδα ισορρόπησε στο δεύτερο οκτάλεπτο με επιμέρους 3-3, ο Εθνικός κράτησε τη διαφορά, πηγαίνοντας στο ημίχρονο μπροστά με 6-3. Στο δεύτερο μισό, η ανωτερότητα του Εθνικού ήταν εμφανής, οδηγώντας σε άνετη νίκη με 7-18.

Τέλος, στον αγώνα μεταξύ Υδραϊκού και Χίου, ο Υδραϊκός προηγήθηκε αρχικά με 3-2. Ωστόσο, στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Χίος ανέτρεψε το σκορ σε 6-5. Στο δεύτερο μισό, ο Υδραϊκός ανέβασε το ρυθμό του και γύρισε εκ νέου το παιχνίδι σε 8-6. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, διεύρυνε κι άλλο το σκορ, νικώντας τελικά τη Χίο με 12-8.

Με πληροφορίες από: Gazzetta