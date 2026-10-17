Αποβολή του Μπερνάλ στο Μπέτις - Μπαρτσελόνα μετά από επεισόδιο με τον Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο πρωτάθλημα, κατακτώντας την ένατη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες, επικρατώντας της Ρεάλ Μπέτις με σκορ 5-2. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο γήπεδο «Λα Καρτούχα», είχε έντονο χαρακτήρα και σημαδεύτηκε από ένα επεισοδιακό συμβάν που οδήγησε σε αποβολή.

Η κυριαρχία της Μπαρτσελόνα στο «Λα Καρτούχα»

Η ομάδα της Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο του «Λα Καρτούχα», όπου φιλοξενήθηκε από την Ρεάλ Μπέτις. Οι «μπλαουγκράνα» έδειξαν από την αρχή τις προθέσεις τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για γκολ.

Το τελικό σκορ 5-2 υπέρ της Μπαρτσελόνα αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα που επέδειξε στον αγώνα. Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτέλεσε την ένατη συνεχόμενη επιτυχία της ομάδας σε ισάριθμα παιχνίδια πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα.

Το επεισόδιο μεταξύ Μπερνάλ και Γιαμάλ

Παρά την επικράτηση της Μπαρτσελόνα, η αναμέτρηση δεν κύλησε χωρίς εντάσεις. Στο 56ο λεπτό του αγώνα, σημειώθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον Ουρουγουανό μέσο της Ρεάλ Μπέτις, Φακούντο Μπερνάλ, και τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Η αφορμή δόθηκε όταν ο Φακούντο Μπερνάλ προσπάθησε να σηκώσει από το έδαφος έναν παίκτη της Μπαρτσελόνα, στον οποίο είχε προηγηθεί φάουλ. Ο Λαμίν Γιαμάλ αντέδρασε στην ενέργεια αυτή, σπρώχνοντας τον Ουρουγουανό μέσο, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Η βίαιη αντίδραση του Μπερνάλ

Μετά το σπρώξιμο από τον Γιαμάλ, ο Φακούντο Μπερνάλ αντέδρασε με βίαιο τρόπο. Ο μέσος της Ρεάλ Μπέτις έπιασε τον Λαμίν Γιαμάλ από το λαιμό και του έριξε δύο κουτουλιές, δημιουργώντας μια στιγμή έντονης σύγκρουσης στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ενός εκ των βοηθών διαιτητή, ο οποίος είχε εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να ηρεμήσει τα πνεύματα μεταξύ των παικτών. Η παρουσία του βοηθού δεν απέτρεψε την πράξη βίαιης συμπεριφοράς του Μπερνάλ.

Η απευθείας κόκκινη κάρτα

Ως άμεση συνέπεια της βίαιης ενέργειας του Φακούντο Μπερνάλ, ο διαιτητής του αγώνα έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ουρουγουανό μέσο. Η απόφαση ήταν αδιαμφισβήτητη, δεδομένης της σοβαρότητας του επεισοδίου και της βίαιης συμπεριφοράς που επέδειξε ο παίκτης.

Η αποβολή του Μπερνάλ για βίαιη συμπεριφορά (violent conduct) επιβεβαιώθηκε από την εξέλιξη του αγώνα και τις αναφορές. Το γεγονός αυτό προσέθεσε έναν επεισοδιακό τόνο στην αναμέτρηση, παρά την ευρεία νίκη της Μπαρτσελόνα με 5-2.

Με πληροφορίες από: Athletiko