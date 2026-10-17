Οριστικά εκτός ο Πέλκας από το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή

Ο Δημήτρης Πέλκας τέθηκε οριστικά εκτός αποστολής για το αυριανό τοπικό ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Έλληνας μέσος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε στο γόνατο, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμος για τον αγώνα. Η απουσία του δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στη θέση του «δεκαριού» για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι.

Το πλήγμα με Πέλκα και οι ενοχλήσεις στο γόνατο

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή ολοκληρώθηκε με ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα. Ο Δημήτρης Πέλκας, βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν στο γόνατο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνει εκτός από την τελευταία προπόνηση της ομάδας, επιβεβαιώνοντας την αδυναμία του να αγωνιστεί.

Η μη συμμετοχή του Πέλκα στο αυριανό ντέρμπι τον θέτει οριστικά εκτός μάχης, κάτι που ανακοινώθηκε και στην αποστολή που γνωστοποίησε ο Αλέσιο Λίσι. Η απουσία του Έλληνα μέσου θεωρείται σημαντική, καθώς αφήνει ένα μεγάλο κενό στη θέση του «δεκαριού», έναν ρόλο που ο Πέλκας καλύπτει με επιτυχία.

Άλλες απουσίες και αναμενόμενες απουσίες

Πέρα από την περίπτωση του Δημήτρη Πέλκα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει και άλλες απουσίες ενόψει του αγώνα με τον Ηρακλή. Μία από αυτές είναι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, η απουσία του οποίου ήταν απόλυτα αναμενόμενη. Ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το πρόγραμμά του με ατομική προπόνηση, δείχνοντας ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να ενσωματωθεί πλήρως με την υπόλοιπη ομάδα.

Επιπλέον, ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι δεν μπορεί να υπολογίζει και σε άλλους παίκτες για την τριάδα των τερματοφυλάκων. Ο Παβλένκα βρίσκεται εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ ο Τσιφτσής είναι τιμωρημένος. Αυτές οι απουσίες οδήγησαν σε αλλαγές στις επιλογές του προπονητή για τη θέση του τερματοφύλακα, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά.

Νέες προσθήκες και επιστροφές στην αποστολή

Λόγω των απουσιών, ο Αλέσιο Λίσι προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές και προσθήκες στην αποστολή της ομάδας. Στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού ξεχωρίζει η απόφαση να συμπεριλάβει τον Νικολακούλη στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Ο νεαρός τερματοφύλακας θα πλαισιώσει τους Μοναστηρλή και Μπελερή, καλύπτοντας τα κενά που δημιουργήθηκαν από τους τραυματισμούς και τις τιμωρίες.

Παράλληλα, στην αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκονται κανονικά και δύο ακόμα παίκτες που επιστρέφουν. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι διαθέσιμος για τον αγώνα, ενισχύοντας την αμυντική γραμμή της ομάδας. Επίσης, ο Τομ Λουσέ, ο οποίος είχε μείνει εκτός από τον προηγούμενο αγώνα με την Καλαμάτα, συμπεριλήφθηκε και αυτός στην 24άδα για το ντέρμπι με τον Ηρακλή.

Η αναλυτική 24άδα του ΠΑΟΚ

Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την πλήρη 24άδα των ποδοσφαιριστών που θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τον ΠΟΤ Ηρακλή στο γήπεδο της Τούμπας. Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Μπελερής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

Η σύνθεση αυτή αντικατοπτρίζει τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή, λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες και τις επιστροφές των παικτών. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με αυτή την ομάδα στο τοπικό ντέρμπι της Stoiximan Super League, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta