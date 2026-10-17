Ο συνεργάτης του Τρινκιέρι ρωτήθηκε για τον Ντόρσεϊ μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ

Μετά την επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια αυτής, ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι, Μαξ Μενέττι, δέχθηκε μια ερώτηση σχετικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ωστόσο, την απάντηση ανέλαβε ο Υπεύθυνος Τύπου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Χορόζογλου, ο οποίος ξεκαθάρισε τη θέση της ομάδας επί του θέματος.

Η συνέντευξη Τύπου στη Ρόδο

Η συνέντευξη Τύπου διεξήχθη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Κολοσσό, στην οποία ο ΠΑΟΚ σημείωσε νίκη. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Τύπου της Ρόδου, ακολουθώντας το καθιερωμένο πρωτόκολλο μετά το τέλος των αθλητικών γεγονότων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των δύο ομάδων. Το ενδιαφέρον στράφηκε τόσο σε ζητήματα που αφορούσαν την εξέλιξη του αγώνα όσο και σε άλλα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας.

Η ερώτηση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ

Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν στην αίθουσα Τύπου της Ρόδου ζήτησε τον λόγο. Η ερώτησή του απευθυνόταν στον Μαξ Μενέττι και αφορούσε τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενός ονόματος που συχνά απασχολεί τα αθλητικά δρώμενα.

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε την επιθυμία να ακούσει την άποψη του άμεσου συνεργάτη του Αντρέα Τρινκιέρι σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, αναζητώντας ενδεχομένως κάποια τοποθέτηση ή διευκρίνιση από την πλευρά του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ.

Η απάντηση του Υπεύθυνου Τύπου

Πριν προλάβει να απαντήσει ο Μαξ Μενέττι, παρενέβη ο Υπεύθυνος Τύπου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Χορόζογλου. Ο κ. Χορόζογλου ανέλαβε να δώσει την επίσημη απάντηση εκ μέρους της ομάδας, διαχειριζόμενος την επικοινωνία.

Η δήλωσή του ήταν συγκεκριμένη και σαφής: «Είναι παίκτης άλλης ομάδας, δεν έχουμε να πούμε κάτι». Με αυτή τη φράση, ο Υπεύθυνος Τύπου ξεκαθάρισε ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να προβεί σε σχολιασμό σχετικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς ο παίκτης δεν ανήκει στο δυναμικό της.

Ο ρόλος του Μαξ Μενέττι

Ο Μαξ Μενέττι κατέχει τη θέση του άμεσου συνεργάτη του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ. Ως μέλος του τεχνικού επιτελείου, η παρουσία του σε συνεντεύξεις Τύπου μετά τους αγώνες είναι αναμενόμενη, εκπροσωπώντας την ομάδα σε θέματα που αφορούν την αγωνιστική της εικόνα.

Παρόλο που η ερώτηση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ απευθύνθηκε αρχικά στον ίδιο, η απάντηση δόθηκε από τον Παναγιώτη Χορόζογλου. Αυτό υπογραμμίζει την τήρηση της επίσημης επικοινωνιακής γραμμής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν παίκτες που δεν ανήκουν στο ρόστερ της ομάδας.

Το πλαίσιο του αγώνα

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού. Αυτή η επιτυχία αποτέλεσε το άμεσο γεγονός που οδήγησε στη διεξαγωγή της συνέντευξης, όπου οι εκπρόσωποι των δύο ομάδων συζήτησαν την απόδοση και τα αποτελέσματα της αναμέτρησης.

Ο αγώνας, όπως αναφέρθηκε, διεξήχθη στην πόλη της Ρόδου. Η επικράτηση του ΠΑΟΚ ήταν το κύριο αντικείμενο σχολιασμού πριν την ερώτηση που τέθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, η οποία προέκυψε ως ένα ξεχωριστό θέμα στην ατζέντα των δημοσιογράφων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta