Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη την πορεία του στο Conference League, επικρατώντας της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Με την επιτυχημένη αυτή έναρξη, οι «πράσινοι» εκφράζουν υψηλές βλέψεις για τη διοργάνωση, στην οποία η Ελλάδα έχει ήδη κατακτήσει ένα τρόπαιο και έχει φτάσει τρεις φορές μέχρι τα προημιτελικά, δημιουργώντας ένα θετικό προηγούμενο για τις ελληνικές ομάδες.

Οι προβλέψεις για την κατάκτηση του τροπαίου

Σύμφωνα με την ανάλυση του Football Rankings, οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επαναλάβει την επιτυχία του Ολυμπιακού το 2024, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο, ανέρχονται στο 1,7%. Αυτό το ποσοστό κατατάσσει τον ελληνικό σύλλογο στην ενδέκατη θέση της σχετικής λίστας των ομάδων με τις καλύτερες πιθανότητες για την κατάκτηση του Conference League.

Η θέση αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πάνω από αρκετές γνωστές ευρωπαϊκές ομάδες. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη τον τοποθετεί υψηλότερα από συλλόγους όπως η Χετάφε, ο Άγιαξ και ο Ερυθρός Αστέρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αλγόριθμος αναγνωρίζει τις δυνατότητες και την δυναμική του «τριφυλλιού» στη διοργάνωση.

Πορεία στα προημιτελικά και την τετράδα

Πέρα από την τελική κατάκτηση του τροπαίου, ο αλγόριθμος του Football Rankings έχει υπολογίσει και τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού για την πρόκριση σε προηγούμενες φάσεις της διοργάνωσης, κάτι που είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή του πορεία. Συγκεκριμένα, δίνει 27,3% πιθανότητες στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, μια φάση που έχει γνωρίσει επιτυχία η χώρα στο παρελθόν.

Επιπλέον, οι πιθανότητες για να φτάσει ο Παναθηναϊκός έως την τετράδα του θεσμού, δηλαδή στα ημιτελικά, υπολογίζονται σε 11,9%. Τα ποσοστά αυτά αναδεικνύουν τις προσδοκίες για μια σημαντική και μακρά πορεία των «πρασίνων» στο Conference League, πέρα από την αρχική φάση των ομίλων, δείχνοντας ότι η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους.

Τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης

Ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου του Conference League αναδεικνύεται η Μπράιτον, στην οποία αγωνίζεται ο Μπάμπης Κωστούλας. Η αγγλική ομάδα συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό ποσοστό 41,3% για την κατάκτηση του τροπαίου, ποσοστό που είναι σχεδόν τριπλάσιο από αυτό της δεύτερης ομάδας στη λίστα των φαβορί, υπογραμμίζοντας την ισχυρή της θέση.

Τη Μπράιτον ακολουθεί η Μονακό, η οποία έχει πιθανότητες 11,6% να φτάσει στην κορυφή της διοργάνωσης, αποτελώντας το δεύτερο ισχυρότερο φαβορί. Την πεντάδα των κορυφαίων διεκδικητών του τίτλου συμπληρώνουν οι Φράιμπουργκ, Αταλάντα και Κοπεγχάγη, ομάδες που επίσης θεωρούνται με σημαντικές πιθανότητες να προχωρήσουν βαθιά στη διοργάνωση και να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Οι πιθανότητες άλλων συλλόγων

Το Football Rankings δημοσίευσε επίσης μια αναλυτική λίστα με τις καλύτερες πιθανότητες για συλλόγους που δεν ανήκουν στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, προσφέροντας μια ευρύτερη εικόνα της δυναμικής στη διοργάνωση. Σε αυτή τη λίστα, η Κοπεγχάγη βρίσκεται στην πρώτη θέση με 3,8% πιθανότητες κατάκτησης του Conference League, δείχνοντας την ανταγωνιστικότητα των ομάδων εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Ακολουθούν η Μπράγκα με 3,4%, η Γάνδη με 3,3%, η Μίντιλαντ με 3,1% και η Τβέντε με 2,6%, συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα αυτής της κατηγορίας. Η Λουγκάνο έχει 1,8% πιθανότητες, ενώ ο Παναθηναϊκός, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται στο 1,7%. Άλλες ομάδες που αναφέρονται στη λίστα με τις πιθανότητές τους είναι ο Άγιαξ με 1,4%, η Νόρτζελαντ με 1,2%, η Χάιντουκ Σπλιτ με 1,1% και ο Ερυθρός Αστέρας με 1,0%, αναδεικνύοντας το ευρύ φάσμα των διεκδικητών του τροπαίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta