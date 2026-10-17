Ο Βαγγέλης Ζιάγκος για το ματς με την ΑΕΚ: «Ήμασταν κοντά στο να κλέψουμε το παιχνίδι»

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, ανέλυσε στη συνέντευξη Τύπου την απόδοση των παικτών του στην πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Παρά την ήττα, ο τεχνικός εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η ομάδα του έκανε μια μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο στη Sunel Arena. Ο Ζιάγκος υποστήριξε πως η Μύκονος βρέθηκε κοντά στο να «κλέψει» το παιχνίδι, ενώ παράλληλα τόνισε την επίτευξη σημαντικών στόχων που είχαν τεθεί πριν την αναμέτρηση.

Ανάμεικτα συναισθήματα και η προσπάθεια της Μυκόνου

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος συνεχάρη την ΑΕΚ για τη νίκη της, αλλά δήλωσε ότι η ομάδα του φεύγει με ανάμεικτα συναισθήματα από την αναμέτρηση. Όπως ανέφερε, από τη μία πλευρά, υπήρχε η αίσθηση ότι η Μύκονος ήταν πολύ κοντά στο να κερδίσει το παιχνίδι, κάτι που θα ήταν μια σημαντική έκπληξη.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής τόνισε ότι οι δύο βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί πριν τον αγώνα επιτεύχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η προσπάθεια των παικτών της Μυκόνου απέναντι στην ΑΕΚ στη Sunel Arena ήταν αξιοσημείωτη, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η ομάδα.

Οι βασικοί στόχοι και οι τραυματισμοί

Ο 50χρονος τεχνικός της Μυκόνου εξήγησε λεπτομερώς τους δύο στόχους που είχε θέσει για την ομάδα του. Ο πρώτος στόχος ήταν η επιστροφή όλων των παικτών στο νησί υγιείς. Αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η ομάδα ταλαιπωρείται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα από συνεχόμενους τραυματισμούς.

Οι τραυματισμοί αυτοί έχουν επιπτώσεις τόσο στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας όσο και στο κομμάτι της προετοιμασίας της. Ο δεύτερος στόχος ήταν, παρά τις δεδομένες απουσίες λόγω τραυματισμών, η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική απέναντι σε ένα εξαιρετικό σύνολο, όπως η ΑΕΚ, με ένα πολύ καλό προπονητικό επιτελείο.

Ο Ζιάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς θεώρησε ότι και οι δύο αυτοί στόχοι ικανοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση της ομάδας του.

Τι κόστισε τη νίκη στη Μύκονο

Αναλύοντας την εικόνα του παιχνιδιού, ο προπονητής της Μυκόνου στάθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που, κατά την εκτίμησή του, κόστισαν πολύ στην ομάδα. Πέρα από τα αντικειμενικά μειονεκτήματα που υπήρχαν σε σχέση με τα ματσαρίσματα, το physicality και το μέγεθος των δύο ομάδων, ο Ζιάγκος εστίασε στα πολλά λάθη που έγιναν.

Διευκρίνισε ότι δεν αναφερόταν μόνο στα λάθη που έγιναν στο επιθετικό κομμάτι, τα οποία οδήγησαν τη Μύκονο να δεχτεί εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Επιπλέον, η ομάδα έκανε αρκετά αμυντικά λάθη, σε σχέση με τον αρχικό της σχεδιασμό, και αυτά θεωρεί ότι ήταν τα στοιχεία που κόστισαν περισσότερο στην έκβαση του αγώνα. Στο τέλος της αναμέτρησης, καθοριστικά αποδείχθηκαν και τα δύο μεγάλα σουτ που σημείωσε ο Λαρεντζάκης.

Κέρδη από τις αναμετρήσεις με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Σε ερώτηση σχετικά με τα κέρδη της Μυκόνου από τις εμφανίσεις της απέναντι σε δύο σπουδαίους αντιπάλους, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ο Βαγγέλης Ζιάγκος παραδέχτηκε ότι δεν αποκομίστηκε κάτι πρακτικό σε επίπεδο συγκομιδής βαθμών, που αποτελεί το ζητούμενο σε κάθε αγώνα. Ωστόσο, τόνισε ότι η ομάδα κέρδισε πράγματα που θα τη βοηθήσουν σημαντικά στη συνέχεια της σεζόν.

Συγκεκριμένα, η Μύκονος απέκτησε αυτοπεποίθηση και πολύτιμες παραστάσεις από αυτές τις αναμετρήσεις. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι, αν αυτές οι παραστάσεις αξιοποιηθούν σωστά, θα αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες για το μέλλον της ομάδας. Γενικότερα, ο Ζιάγκος δήλωσε ικανοποιημένος όταν η ομάδα του παρουσιάζεται τόσο ανταγωνιστική απέναντι σε τόσο δυνατούς αντιπάλους, θυμίζοντας ότι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κρίθηκε στην μία κατοχή.

Το κλειστό rotation και η απόδοση της second unit

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος κλήθηκε να σχολιάσει το κλειστό rotation που εφάρμοσε στην αναμέτρηση. Εξήγησε ότι αυτή η επιλογή είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι δεν υπήρξε ικανοποίηση από την απόδοση των παικτών της «second unit» (δεύτερης πεντάδας).

Ο προπονητής ανέφερε ότι περίμενε περισσότερα πράγματα από αυτά τα παιδιά, με βάση τόσο την εικόνα που είχαν δείξει μέχρι εκείνη τη στιγμή όσο και όσα γνώριζε ο ίδιος για τις δυνατότητές τους. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, οι παίκτες της δεύτερης πεντάδας δεν βρέθηκαν σε καλή κατάσταση, γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή ενός πιο περιορισμένου rotation.

Με πληροφορίες από: Gazzetta