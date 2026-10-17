Η Μπαρτσελόνα διέλυσε την Μπέτις με 5-2 και συνεχίζει το αήττητο σερί

Σε μια αναμέτρηση με πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επιβληθεί της Μπέτις με σκορ 5-2 εκτός έδρας. Με αυτή τη νίκη, οι Καταλανοί έφτασαν τις έντεκα συνεχόμενες επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις, επιδεικνύοντας μια τρομερή αγωνιστική φόρμα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ εδραιώθηκε στην πρώτη θέση της La Liga, διατηρώντας σημαντική διαφορά από τους διώκτες της.

Η κυριαρχία της Μπαρτσελόνα και το αήττητο σερί

Το «τρένο» της Μπαρτσελόνα δεν σταμάτησε ούτε στη Σεβίλλη, καθώς η ομάδα του Χάνσι Φλικ έδειξε για άλλη μια φορά την καταιγιστική της διάθεση. Μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί της Μπέτις, οι «μπλαουγκράνα» συμπλήρωσαν έντεκα νίκες σε ισάριθμους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή η εντυπωσιακή πορεία υπογραμμίζει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα, ενόψει των επερχόμενων κρίσιμων αναμετρήσεων με την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Ρεάλ Μαδρίτης την προσεχή εβδομάδα.

Στο πρωτάθλημα, η συγκομιδή των Καταλανών ανέρχεται ήδη στα 39 γκολ, γεγονός που τους έχει φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον στο +5 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί στο -9, έχοντας ωστόσο ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το πρώτο ημίχρονο: Γκολ, ισοφαρίσεις και ακυρώσεις

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Γιαμάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα δυνατό σουτ από πλάγια θέση. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 27ο λεπτό, με τον Γκόμες να ισοφαρίζει με κεφαλιά, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Η Μπαρτσελόνα αναζήτησε εκ νέου το προβάδισμα, με τον τερματοφύλακα Βάγιες να αποκρούει σε τετ α τετ την προσπάθεια του Αντεγέμι στο 34'. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Γκαρσία πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση σε αντίστοιχη φάση με πρωταγωνιστή τον Μπεγερίν. Τελικά, η «Μπάρτσα» ανέκτησε το προβάδισμα στο 41', όταν ο Ρόδρι με σκαστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Μπέτις προσπάθησε να απαντήσει ξανά, με ένα εντυπωσιακό βολέ του Λο Σέλσο στο 43', το οποίο όμως ακυρώθηκε για χέρι νωρίτερα στη φάση.

Δραματικό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος και αποβολή

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ανάλογο ρυθμό και ευκαιρίες. Ο Βάγιες σταμάτησε την προσπάθεια του Φερμίν στο 49ο λεπτό, ενώ στο 51' ένα γκολ του Ζεσούς ακυρώθηκε αρχικά για οφσάιντ. Ωστόσο, δευτερόλεπτα αργότερα, ο ίδιος παίκτης σκόραρε κανονικά μετά από μια εξαιρετική πάσα του Γιαμάλ.

Για μία ακόμη φορά, οι Σεβιγιάνοι αντέδρασαν άμεσα. Στο 53ο λεπτό, ο Εζαλζουλί μείωσε το σκορ με ένα εξαιρετικό τελείωμα, ύστερα από μια υπέροχη μπαλιά του Λο Σέλσο. Αμέσως μετά το γκολ, ακολούθησε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, με τον Μπερνάλ να αποβάλλεται για κουτουλιά στον Γιαμάλ, αφήνοντας την Μπέτις με δέκα παίκτες.

Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα

Παίζοντας πλέον με παίκτη παραπάνω, η Μπαρτσελόνα έψαχνε ένα γρήγορο γκολ για να «κλειδώσει» τη νίκη. Αυτό ήρθε στο 62ο λεπτό, όταν μετά από μια κακή έξοδο του τερματοφύλακα Βάγιες, ο Κουμπαρσί πήρε την κεφαλιά και ο Γκαρσία, εξ επαφής, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ.

Το παιχνίδι είχε πάρει πλέον τον δρόμο του για τους Καταλανούς. Ο Βάγιες συνέχισε να πραγματοποιεί επεμβάσεις, σταματώντας τα σουτ του Γκόρντον στο 76' και στο 79', αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο με το όμορφο πλασέ του Όλμο στο 81ο λεπτό, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 5-2 υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Η ισοπαλία της Βιγιαρεάλ

Σε άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, η Βιγιαρεάλ υπέπεσε σε εντός έδρας «γκέλα», καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με την Έλτσε. Το «Κίτρινο Υποβρύχιο» έμεινε έτσι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Παρά την υπεροχή που είχε στον αγωνιστικό χώρο, η Βιγιαρεάλ δεν κατάφερε να τη μετουσιώσει σε γκολ, παραμένοντας στην ένατη θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Με πληροφορίες από: Gazzetta