Μπάγερν - Λειψία 6-1: Κορυφή στη Bundesliga με χατ τρικ Λουίς Ντίας

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε της Λειψίας με το εντυπωσιακό σκορ 6-1 στην «Allianz Arena», σε έναν αγώνα που την οδήγησε στην κορυφή της Bundesliga. Ο Λουίς Ντίας αναδείχθηκε ο φανταστικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας ένα προσωπικό χατ τρικ. Οι Βαυαροί διέλυσαν την αντίπαλη ομάδα, με την επιθετική τους γραμμή να επιτίθεται κατά κύματα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις προθέσεις τους στο πρωτάθλημα.

Άνοιγμα σκορ και κυριαρχία στο πρώτο μέρος

Οι γηπεδούχοι δεν έχασαν πολύ χρόνο και ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους. Μόλις στο 12ο λεπτό, ο Κίμιχ έβγαλε τον Λουίς Ντίας σε θέση βολής και ο Κολομβιανός εκτέλεσε σωστά, ανοίγοντας το σκορ για την Μπάγερν και διαμορφώνοντας το 1-0.

Η επιθετική ορμή της ομάδας του Κομπανί συνεχίστηκε αμείωτη, με τους Βαυαρούς να πιέζουν ασφυκτικά την άμυνα της Λειψίας. Στο 26ο λεπτό, ο Λουίς Ντίας άλλαξε ρόλους και αυτή τη φορά μοίρασε γκολ στον Πάβλοβιτς, ο οποίος με τελείωμα από κοντά έγραψε το 2-0, διευρύνοντας το προβάδισμα.

Η Μπάγερν συνέχισε να επιτίθεται χωρίς συστολή και βρήκε και τρίτο γκολ πριν την ανάπαυλα. Στο 34ο λεπτό, ο Ολίσε πλάσαρε στη γωνία από το ύψος της περιοχής, αφήνοντας άγαλμα τον αντίπαλο γκολκίπερ και διαμορφώνοντας το 3-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Καταιγισμός τερμάτων μετά την ανάπαυλα

Ακόμα και με το 3-0 ως σκορ ημιχρόνου, η ομάδα του Κομπανί δεν είχε καμία διάθεση να πατήσει φρένο μετά την ανάπαυλα. Οι παίκτες της Μπάγερν επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο με την ίδια αποφασιστικότητα και την επιθυμία να διευρύνουν ακόμα περισσότερο το σκορ.

Μόλις δύο λεπτά μάλιστα μετά την επιστροφή των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, η Μπάγερν έφτασε και σε τέταρτο γκολ. Ο Λουίς Ντίας, σε μεγάλα κέφια, πέτυχε ένα υπέροχο πλασέ στη γωνία της εστίας, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 και σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Το χατ τρικ του Λουίς Ντίας και η συμβολή του Κέιν

Η κυριαρχία των Βαυαρών συνεχίστηκε αμείωτη, με τον Χάρι Κέιν να βρίσκει και αυτός δίχτυα. Στο 52ο λεπτό, ο Κέιν σκόραρε προ κενής εστίας, εκμεταλλευόμενος ένα γύρισμα του Μπράουν, ανεβάζοντας το σκορ σε 5-0 και προσθέτοντας το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, σε μια ακόμα επιθετική ενέργεια της Μπάγερν.

Το κερασάκι στην τούρτα για την επιθετική πανδαισία της Μπάγερν πρόσθεσε και πάλι ο Λουίς Ντίας. Στο 69ο λεπτό, ο Κολομβιανός ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ με ένα όμορφο σουτ έξω από την περιοχή, διαμορφώνοντας το 6-0 και επισφραγίζοντας την εξαιρετική του εμφάνιση, η οποία τον ανέδειξε σε κορυφαίο παίκτη του αγώνα.

Το γκολ της τιμής για τη Λειψία και η βαθμολογική θέση

Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι αναφέρονται και ως «Ταύροι», ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής. Ο Μαξίμοβιτς σκόραρε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό 6-1, σε μια προσπάθεια να μειώσουν την έκταση της ήττας.

Αυτό το αποτέλεσμα άφησε τη Λειψία εκτός της πρώτης εξάδας της Bundesliga, καθώς δεν κατάφερε να αντισταθεί στην ανωτερότητα των Βαυαρών. Αντίθετα, η Μπάγερν, με αυτή τη θριαμβευτική νίκη, πάτησε στην κορυφή του πρωταθλήματος, ως ισόβαθμη με τη Ντόρτμουντ, στην οποία αγωνίζεται και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ενισχύοντας τη θέση της στη μάχη του τίτλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta