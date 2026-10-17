Η Άστον Βίλα επικράτησε της Νιούκαστλ με γκολ του Μανζαμπί

Η Άστον Βίλα επέστρεψε στις νικηφόρες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Premier League, επικρατώντας της Νιούκαστλ με σκορ 1-0. Ο αγώνας διεξήχθη στο «St. James Park» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Μανζαμπί στο 36ο λεπτό, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η Άστον Βίλα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα από νωρίς στον αγώνα, δείχνοντας τις διαθέσεις της μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο Champions League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση προήλθε από μία καλά οργανωμένη επίθεση των φιλοξενούμενων, με τον Μανζαμπί να είναι ο τελικός αποδέκτης.

Πιο συγκεκριμένα, στο 36ο λεπτό, ο Ζοάο Γκόμες πραγματοποίησε μία σέντρα μέσα στην περιοχή της Νιούκαστλ. Εκεί βρέθηκε ο Μανζάμπι, ο οποίος με εύστοχο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1 υπέρ της Άστον Βίλα. Αυτό το προβάδισμα διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Ευκαιρίες και απειλές πριν την ανάπαυλα

Πριν από το γκολ της Άστον Βίλα, η Νιούκαστλ είχε τη δική της αξιόλογη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα, στο 16ο λεπτό, ο Γούιλοκ εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ από την περιοχή των φιλοξενούμενων. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο, καθώς η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας της Άστον Βίλα, αφήνοντας το 0-0.

Η Άστον Βίλα, παρά την πίεση που δέχτηκε σε ορισμένες στιγμές, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη δική της ευκαιρία και να προηγηθεί, δείχνοντας κυνισμό και αποτελεσματικότητα. Το γκολ του Μανζαμπί έδωσε ψυχολογία στην ομάδα και την έβαλε σε θέση οδηγού για την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Η μάχη στο δεύτερο ημίχρονο

Το πρώτο εικοσάλεπτο της επανάληψης κύλησε σε σχετικά ήρεμους ρυθμούς, χωρίς μεγάλες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Ωστόσο, μετά το 68ο λεπτό, οι ομάδες άρχισαν να ανεβάζουν την ένταση και να δημιουργούν περισσότερες απειλές. Ο Κας ήταν αυτός που απείλησε την εστία της Νιούκαστλ, με την προσπάθειά του να φεύγει δίπλα από το δοκάρι, αναζητώντας το δεύτερο γκολ για την Άστον Βίλα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν για να «κλειδώσουν» τη νίκη με ένα δεύτερο τέρμα, ενώ οι γηπεδούχοι της Νιούκαστλ βρέθηκαν πολύ κοντά στην ισοφάριση προς το τέλος του αγώνα. Στο 85ο λεπτό, ο Ουισά δοκίμασε ένα σουτ, το οποίο όμως πέρασε για λίγο έξω από την εστία, κρατώντας το 0-1 μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Στα εναπομείναντα λεπτά, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να σκοράρει.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την ομάδα της Νιούκαστλ, ο προπονητής της παρέταξε τους εξής ποδοσφαιριστές: Χόρνιτσεκ, Μίλεϊ, Τιό, Μπότμαν, Χολ, Ζοέλιντον, Γκονσάλες, Φερνάντες-Πάρδο, Μπαρνς, Γουίλοκ και Γουισά.

Από την πλευρά της Άστον Βίλα, η ενδεκάδα που ξεκίνησε τον αγώνα αποτελούνταν από τους: Σουζούκι, Κας, Λίντελεφ, Μινγκ, Γουάν-Μπισάκα, Γκόμες, Καμάρα, Άλισον, Μανζάμπι, Μπουεντία και Τζάκσον.

Επιστροφή στις νίκες μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία

Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της Άστον Βίλα στις νικηφόρες εμφανίσεις στο πλαίσιο της Premier League, μετά από ένα διάστημα. Οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, ενισχύοντας την ψυχολογία των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια του εμφατικού αποτελέσματος που είχε προηγηθεί για την Άστον Βίλα στο Champions League, όπου είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό σκορ 6-0 επί της Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα δείχνει να βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, συνδυάζοντας τις καλές εμφανίσεις με τα θετικά αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta