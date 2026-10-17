Νίκες για Διομήδη και Ιωνικό ΝΦ στην 6η αγωνιστική της Handball Premier

Ο Διομήδης Άργους και ο Ιωνικός ΝΦ συνέχισαν την εξαιρετική τους παρουσία στη Handball Premier, καταγράφοντας σημαντικές νίκες στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες, με τις επιτυχίες τους, φιγουράρουν πλέον στην πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα, επιβεβαιώνοντας την καλή τους φόρμα και τις υψηλές τους βλέψεις. Παράλληλα, ο Δούκας πέτυχε μια βαθιά βαθμολογική ανάσα, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς σε μια κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο Διομήδης Άργους νικητής στην έδρα του Ζαφειράκη Νάουσας

Ο Διομήδης Άργους πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ζαφειράκη Νάουσας, επικρατώντας με τελικό σκορ 32-28. Αυτή η επιτυχία σηματοδότησε την τέταρτη νίκη για την ομάδα του Άργους στο φετινό πρωτάθλημα, γεγονός που την διατηρεί σε υψηλές θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα και ενισχύει την πορεία της.

Στην αναμέτρηση αυτή, ξεχώρισε ιδιαίτερα ο 26χρονος Αλγερινός πλέι μέικερ, Χανί Μπουνάμπ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 13 γκολ και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Τα πεντάλεπτα της αναμέτρησης διαμορφώθηκαν ως εξής: 2-3, 3-7, 7-10, 9-13, 11-15, 14-16 (ημίχρονο), 15-18, 20-22, 22-23, 23-27, 25-30, 28-32. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κύριοι Νάσκος και Χαρίτσος, ενώ χρέη παρατηρητή εκτέλεσε ο κύριος Αγγελίδης. Στα στατιστικά του αγώνα καταγράφηκαν 2-6 δίλεπτα και 5/6-2/3 πέναλτι.

Ο Ιωνικός ΝΦ επικράτησε εκτός έδρας του Άρη Νίκαιας

Στις τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα έφτασε και ο Ιωνικός ΝΦ, ο οποίος κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας τον Άρη Νίκαιας με τελικό σκορ 31-22. Η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας συνεχίζει έτσι την εξαιρετική της παρουσία στη Handball Premier, παραμένοντας σε τροχιά πρωταγωνιστών και διεκδικώντας μια θέση στις κορυφαίες ομάδες.

Τα πεντάλεπτα της αναμέτρησης μεταξύ Άρη Νίκαιας και Ιωνικού ΝΦ είχαν την ακόλουθη εξέλιξη: 0-4, 1-5, 4-6, 5-9, 7-11, 9-12 (ημίχρονο), 11-16, 14-19, 15-22, 16-25, 19-27, 22-31. Για την ομάδα του Άρη Νίκαιας αγωνίστηκαν οι εξής παίκτες: Ανδριώτης, Αλωπούδης, Πολυζωγόπουλος, Δούγιας με 2 γκολ, Βλάχος με 2 γκολ, Καραγιάννης με 2 γκολ, Μελετάκος με 2 γκολ, Ρεπούλιας, Σφακιωτάκης με 1 γκολ, Μπάγιος με 1 γκολ, Ασβεστάς με 2 γκολ, Ελοζούα με 3 γκολ, Ρουζίνος με 1 γκολ, Βερτζώνης, Τόμσον με 1 γκολ και Τσαμούρης με 5 γκολ.

Βαθμολογική ανάσα για τον Δούκα στο ΔΑΪΣ

Ο Δούκας πέτυψε μια βαθιά βαθμολογική ανάσα, επικρατώντας του Αθηναϊκού με τελικό σκορ 36-27 σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα του, το ΔΑΪΣ. Η νίκη αυτή ήταν κομβικής σημασίας για την ομάδα, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς και ενισχύοντας την ψυχολογία των παικτών στην προσπάθειά τους στο πρωτάθλημα.

Τα πεντάλεπτα της αναμέτρησης ανάμεσα στον Δούκα και τον Αθηναϊκό είχαν την εξής πορεία: 1-2, 4-5, 8-6, 9-9, 11-11, 15-13 (ημίχρονο), 19-14, 23-16, 24-18, 29-20, 33-22, 36-27. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κύριοι Γράψας και Κυριακού, ενώ χρέη παρατηρητή εκτέλεσε ο κύριος Ανταλής. Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης ήταν η κόκκινη-μπλε κάρτα που δέχθηκε ο Στάθης στο 23:41, ενώ καταγράφηκαν 3-5 δίλεπτα και 6/7-3/4 πέναλτι.

Για την ομάδα του Δούκα αγωνίστηκαν οι: Σάββας, Ζιώγας, Ταουσάνης με 2 γκολ, Τζηράς με 6 γκολ, Μπονέλης, Κολεζάκης Θ., Κολεζάκης Μ. με 5 γκολ, Βλαχάκης με 2 γκολ, Μπραουδάκης, Τσιούμας με 3 γκολ, Στάθης με 6 γκολ, Βαρδαξόπουλος με 5 γκολ, Καλύβας, Ζεντί, Μπαλάσκας με 2 γκολ και Στεφανίτσης με 5 γκολ. Από την πλευρά του Αθηναϊκού συμμετείχαν οι: Παντελάκης, Μπεχάρι, Κραουνάκης, Παπαδόπουλος με 2 γκολ, Γερουλάνος με 6 γκολ, Αντωνιάδης, Χαλκίδης με 1 γκολ, Φερέιρα με 3 γκολ, Κιούσης με 2 γκολ, Μελιάβα με 1 γκολ, Σότο Γκονζάλες με 4 γκολ, Σπύρου με 4 γκολ, Τεχέιρα με 1 γκολ, Νικολινταης και Λόλας με 3 γκολ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta