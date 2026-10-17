«Μόνο να κερδίσουμε έχουμε», δήλωσε ο Κωστής Γόντικας ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Ο Κωστής Γόντικας, σέντερ των Βίκος Φalcons, προέβη σε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας, που εντάσσεται στην 3η αγωνιστική της Basket League (GBL), είναι προγραμματισμένος για τις 18 Οκτωβρίου και θα ξεκινήσει στις 13:00. Ο Γόντικας τόνισε πως περιμένουν ένα γεμάτο γήπεδο για αυτή την πρώτη επίσημη αναμέτρηση των Βίκος Φalcons στο καινούριο τους γήπεδο. Υπογράμμισε επίσης ότι η ομάδα του έχει μόνο να κερδίσει από αυτή τη συνάντηση με τους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Η επερχόμενη αναμέτρηση στην GBL

Ο Κωστής Γόντικας, ο σέντερ της ομάδας των Βίκος Φalcons, μίλησε για το επικείμενο παιχνίδι της ομάδας του από τα Ιωάννινα απέναντι στον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Basket League, γνωστού και ως GBL, και έχει οριστεί να διεξαχθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. Η ώρα έναρξης του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 13:00.

Το παιχνίδι αυτό αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων του μπάσκετ, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες στο πλαίσιο της κορυφαίας ελληνικής διοργάνωσης. Η προετοιμασία των Βίκος Φalcons βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση απέναντι σε έναν τόσο σημαντικό αντίπαλο.

Προσδοκίες για το νέο γήπεδο και τη στήριξη των φιλάθλων

Στις δηλώσεις του, ο Κωστής Γόντικας εξέφρασε την έντονη προσδοκία του για ένα κατάμεστο γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο λόγος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ομάδα των Ιωαννίνων, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσημη εμφάνιση των Βίκος Φalcons στο καινούριο τους γήπεδο. Αυτό το γεγονός προσδίδει μια ξεχωριστή διάσταση στον αγώνα, καθιστώντας τον ιστορικό για τον σύλλογο.

Ο σέντερ της ομάδας υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας και της στήριξης των φιλάθλων σε αυτή την πρεμιέρα. Η ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί από το κοινό αναμένεται να δώσει ώθηση στους παίκτες και να συμβάλει στην προσπάθειά τους απέναντι στον ισχυρό αντίπαλο. Η ομάδα ευελπιστεί σε μια δυναμική παρουσία από τους υποστηρικτές της.

Η αντιμετώπιση των Πρωταθλητών Ευρώπης

Ο Κωστής Γόντικας αναφέρθηκε εκτενώς στον αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, αναγνωρίζοντας πλήρως την υψηλή του δυναμική και ποιότητα. Χαρακτήρισε τους «ερυθρόλευκους» ως έναν «πολύ δυνατό αντίπαλο», τονίζοντας ότι είναι ευρέως γνωστό πως συγκαταλέγονται στις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει το μέγεθος της πρόκλησης για τους Βίκος Φalcons.

Ο Ολυμπιακός φέρει τον τίτλο των Πρωταθλητών Ευρώπης, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας και κύρους στην επικείμενη αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της GBL. Η ομάδα των Ιωαννίνων καλείται να αντιμετωπίσει έναν σύλλογο με μεγάλη εμπειρία, πλούσιο ταλέντο και υψηλούς στόχους, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Ο στόχος της καλής εμφάνισης και το κέρδος από τον αγώνα

Παρά την αναγνωρισμένη δυσκολία του αντιπάλου, ο Κωστής Γόντικας εξέφρασε μια αισιόδοξη και ρεαλιστική προσέγγιση για την προσπάθεια της ομάδας του. «Μόνο να κερδίσουμε έχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι Βίκος Φalcons μπορούν να αποκομίσουν μόνο θετικά στοιχεία και εμπειρίες από αυτή τη συνάντηση, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος στον πίνακα του σκορ.

Ο σέντερ ευελπιστεί ότι θα διεξαχθεί ένας πολύ καλός αγώνας, στον οποίο οι Βίκος Φalcons θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν ένα «πολύ καλό πρόσωπο». Ο στόχος είναι να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν από αυτό το παιχνίδι, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές τους, την αγωνιστικότητά τους και το πνεύμα της ομάδας απέναντι σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta