Η Ίντερ μόνη πρώτη στην Serie A μετά από νίκη ανατροπής επί της Μπολόνια

Η Ίντερ κατάφερε να ξεπεράσει άμεσα την «ευρωπαϊκή σφαλιάρα» που δέχτηκε μεσοβδόμαδα από την Μπριζ για το Champions League, καθώς επικράτησε με 3-1 της Μπολόνια εκτός έδρας. Οι «νερατζούρι» πραγματοποίησαν ανατροπή και έμειναν μόνοι στην κορυφή της Serie A, έστω και με ένα ματς περισσότερο από τη Λάτσιο.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος, βρήκε την Ίντερ να παίρνει τους τρεις βαθμούς, με τον Κάρλος Αουγκούστο να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής.

Το γρήγορο προβάδισμα της Μπολόνια

Η Μπολόνια ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 10ο λεπτό. Ο Πομπέγκα ήταν ο σκόρερ, σημειώνοντας ένα καταπληκτικό γκολ που έκανε το 1-0 για την γηπεδούχο ομάδα.

Έξι λεπτά αργότερα, η Μπολόνια άγγιξε το δεύτερο γκολ, όταν ο Μπερναντέσκι εξαπέλυσε ένα σουτ. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Ίντερ, Μαρτίνες, απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια, κρατώντας το σκορ στο 1-0 και αποτρέποντας την αύξηση της διαφοράς.

Η απάντηση της Ίντερ και η ισοφάριση

Οι «νερατζούρι» προσπάθησαν να απαντήσουν και απείλησαν στο 27ο λεπτό με τον Τουράμ, του οποίου η προσπάθεια πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η πίεση της Ίντερ για την ισοφάριση εντάθηκε καθώς πλησίαζε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τελικά, η ισοφάριση ήρθε ένα λεπτό πριν την συμπλήρωση των 45 λεπτών. Ο Τουράμ ήταν αυτός που σκόραρε, με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μπαρέλα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα με σκορ 1-1.

Η ανατροπή και το κλείδωμα της νίκης

Στην επανάληψη, η Ίντερ δυσκολεύτηκε αρχικά να βρει κενούς χώρους και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ωστόσο, η λύτρωση ήρθε στο 69ο λεπτό, όταν ο Κάρλος Αουγκούστο σημείωσε γκολ, δίνοντας το προβάδισμα στους «νερατζούρι» με 1-2. Το γκολ προήλθε από μία πάσα «πάρε-βάλε» του Ζιελίνσκι.

Η νίκη της Ίντερ κλειδώθηκε οριστικά στο 84ο λεπτό. Ο Μπονί, που είχε περάσει ως αλλαγή, ολοκλήρωσε εύκολα μία φάση από κοντινή απόσταση, μετά από γύρισμα του Κάρλος Αουγκούστο, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

Η θέση στην κορυφή της Serie A

Με αυτή τη νίκη, η Ίντερ κατάφερε να παραμείνει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A. Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου πήρε τους τρεις βαθμούς, ξεπερνώντας το αρνητικό αποτέλεσμα της μεσοβδόμαδης αναμέτρησης του Champions League.

Η επικράτηση αυτή επιτρέπει στην Ίντερ να διατηρήσει την πρωτοπορία, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από τη Λάτσιο, η οποία ακολουθεί στη βαθμολογία.

Η σύνθεση της Ίντερ

Η ομάδα της Ίντερ, υπό την καθοδήγηση του Κρίστιαν Κίβου, αγωνίστηκε με την εξής σύνθεση:

Βασικοί: Μαρτίνες, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Λουίς Ενρίκε, Μπαρέλα, Ζιελίνσκι, Σούσιτς, Ντι Μάρκο, Τουράμ, Εσπόζιτο.

Αλλαγές: Στο 58ο λεπτό ο Μπόνι πέρασε στη θέση του Εσπόζιτο. Στο 69ο λεπτό, ο Ντιούφ αντικατέστησε τον Λουίς Ενρίκε και ο Κάρλος Αουγκούστο πήρε τη θέση του Ντι Μάρκο. Τέλος, στο 79ο λεπτό, ο Τσαλχάνογλου μπήκε στο παιχνίδι αντί του Ζιελίνσκι και ο Μκχιταριάν αντικατέστησε τον Τουράμ.

Με πληροφορίες από: Athletiko