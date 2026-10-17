Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχώρησε κουτσαίνοντας από το ματς της Μάντσεστερ Σίτι – «Θα ξεκουραστεί με την ΑΕΚ» λένε οι Άγγλοι

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Ίπσουιτς με σκορ 3-2 στο «Έτιχαντ», συνεχίζοντας το νικηφόρο της σερί στην Premier League. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα στην αναμέτρηση, αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα. Η εικόνα του Νορβηγού επιθετικού προκαλεί ανησυχία, με τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για πιθανή ξεκούρασή του ενόψει του επερχόμενου αγώνα του Champions League με την ΑΕΚ.

Η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι και η συμβολή του Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε μια σημαντική νίκη με 3-2 επί της Ίπσουιτς στο γήπεδό της, το «Έτιχαντ». Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα έφτασε τις επτά συνεχόμενες νίκες στην Premier League, διατηρώντας το απόλυτο στην διοργάνωση.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς ήταν ο σκόρερ και των δύο τερμάτων της Μάντσεστερ Σίτι. Η απόδοσή του συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας, η οποία ξεπέρασε γρήγορα το «σοκ» της βαριάς ήττας που είχε προηγηθεί από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η νίκη αυτή ήρθε λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ για το Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20 Οκτωβρίου 2026, στις 22:00, με κάλυψη από το Nesit/gr.

Οι προπονητικές επιλογές του Έντσο Μαρέσκα

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, επιχείρησε να «φρεσκάρει» την ομάδα του ενόψει των συνεχόμενων αγώνων. Για τον λόγο αυτό, προχώρησε σε έξι αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σε σύγκριση με αυτή που αγωνίστηκε κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Συγκεκριμένα, παίκτες όπως οι Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ, Φερνάντες, Άντερσον, Σεμένιο και Σερκί έμειναν αρχικά στον πάγκο. Ωστόσο, όλοι οι προαναφερθέντες, πλην του Γάλλου μεσοεπιθετικού Σερκί, πήραν χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης με την Ίπσουιτς.

Παρά τις προσπάθειες για ανανέωση, η ολοκλήρωση του αγώνα φαίνεται πως έφερε έναν απρόσμενο «πονοκέφαλο» στον Μαρέσκα, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με την κατάσταση του Νορβηγού επιθετικού Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η ανησυχία για την κατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ

Μετά το σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης με την Ίπσουιτς, βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Έρλινγκ Χάαλαντ να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας. Ο Νορβηγός αρχισκόρερ «πιάστηκε» από τον φακό να περπατά με εμφανή δυσκολία μετά το φινάλε του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Χάαλαντ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια χωλαίνοντας, γεγονός που προκάλεσε άμεσα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο Σαμ Λι, ρεπόρτερ του Athletic, είναι εξαιρετικά πιθανό ο Νορβηγός επιθετικός να χρειαστεί να ξεκουραστεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ δέχτηκε ένα χτύπημα στο πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για την πιθανή απουσία του από την επόμενη αναμέτρηση της ομάδας.

Οι υπόλοιποι τραυματισμοί και το ματς με την ΑΕΚ

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι «η νίκη ήρθε με κόστος» για τη Μάντσεστερ Σίτι. Εκτός από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας, παρόμοια εικόνα παρουσίασε και ο Αντουάν Σεμένιο.

Ο Σεμένιο φέρεται να αποχώρησε από το ματς με ενοχλήσεις, και όπως και στην περίπτωση του Χάαλαντ, είναι πιθανό να χρειαστεί να ξεκουραστεί. Επιπλέον, η λίστα των παικτών που υπέστησαν τραυματισμούς περιλαμβάνει τους Ματέο Κόβατσιτς, Ματέους Νούνες και Νίκο Ο’Ράιλι.

Ο προπονητής Έντσο Μαρέσκα, αν και δεν ήταν σίγουρος για τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παίκτες του, βρίσκεται εν μέσω προετοιμασίας για την υποδοχή της ΑΕΚ. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026, στις 22:00, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Υπάρχουν ελπίδες εντός της ομάδας ότι ο Χάαλαντ θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Άστον Βίλα το επόμενο Σάββατο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko