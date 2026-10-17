Ο Βασίλης Σπανούλης για τον τραυματισμό του Χαραλαμπόπουλου και τη νίκη του Άρη

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά τη νίκη του Άρη επί του Αμαρουσίου, αναφέρθηκε εκτενώς στον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος επισκίασε τη συνέντευξη Τύπου. Ο προπονητής εξέφρασε τη στενοχώρια του για την κατάσταση του διεθνή φόργουορντ, τονίζοντας τη σημασία του για την ομάδα. Παράλληλα, σχολίασε την απόδοση των παικτών του Άρη στο παιχνίδι, εστιάζοντας στην αμυντική συνέπεια και την ένταση που επέδειξαν.

Ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου επισκιάζει τη νίκη

Ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου ήταν το κύριο θέμα της συνέντευξης Τύπου, επισκιάζοντας ακόμη και την ίδια τη νίκη του Άρη. Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε πως είναι στενάχωρος για την εξέλιξη αυτή, καθώς ο διεθνής φόργουορντ αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παίκτη για την ομάδα. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι, πέρα από τους αριθμούς, όποιος γνωρίζει από μπάσκετ αντιλαμβάνεται πλήρως το «impact» που έχει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην ομάδα.

Σύμφωνα με τον προπονητή, ο Χαραλαμπόπουλος υπέστη θλάση στη γάμπα, ένα είδος τραυματισμού που συνήθως απαιτεί αρκετό χρόνο αποθεραπείας. Ο κ. Σπανούλης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακόμη όλες τις λεπτομέρειες, καθώς ο παίκτης μεταφέρθηκε κατευθείαν στην κλινική, αλλά τόνισε ότι ο Χαραλαμπόπουλος βρισκόταν σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση πριν από τον τραυματισμό του, γεγονός που καθιστά την απώλειά του ακόμη πιο στενάχωρη.

Η αξιολόγηση του αγώνα με το Μαρούσι

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι και τη νίκη επί του Αμαρουσίου, ο Βασίλης Σπανούλης χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως μια καλή νίκη, τονίζοντας ότι η ομάδα προχωράει. Εστίασε στη συνέπεια που επέδειξαν οι παίκτες του στην άμυνα, ένα στοιχείο που θεωρεί κρίσιμο για την απόδοση της ομάδας και το οποίο εφαρμόστηκε με επιτυχία στον συγκεκριμένο αγώνα.

Ωστόσο, ο προπονητής σημείωσε ότι υπήρξαν και σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η ομάδα έχασε πάρα πολλά λέι απ και θα μπορούσε να είχε αποφύγει ορισμένα λάθη. Πρόσθεσε ότι, παρά την ένταση στην άμυνα, έλειψε η συγκέντρωση, με συνέπεια να μην τελειώσουν οι παίκτες τα εύκολα καλάθια, κάτι που θα μπορούσε να είχε κάνει τη νίκη πιο άνετη.

Η ένταση των παικτών και τα επιθετικά ριμπάουντ

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε και στο επίπεδο έντασης που επέδειξαν οι παίκτες του, τονίζοντας τη σημασία του να «βάζουν το κορμί τους» στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παίκτες ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, κάτι που φάνηκε μέσα από την απόδοσή τους. Επισήμανε ως θετικά στοιχεία της εμφάνισης του Άρη τα επιθετικά ριμπάουντ που κέρδισε η ομάδα, καθώς και την ένταση που έδειξαν στην άμυνα.

Ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι η αναφορά του στην έλλειψη συγκέντρωσης και στα χαμένα εύκολα καλάθια δεν αποτελεί παράπονο, αλλά μια παρατήρηση για τη βελτίωση. Αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών και την εφαρμογή των οδηγιών του σχετικά με την ένταση και την αμυντική προσήλωση, στοιχεία που συνέβαλαν στην τελική επικράτηση.

Ο σεβασμός στο κοινό και το sold out γήπεδο

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε ειδική αναφορά στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Με όλο τον σεβασμό στο Μαρούσι, ο προπονητής υπογράμμισε ότι το γήπεδο ήταν sold out, ένα θέαμα που, όπως είπε, δεν έχει ξαναδεί. Αυτή η εικόνα του γεμάτου γηπέδου προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην αναμέτρηση.

Ο κ. Σπανούλης υπογράμμισε την υποχρέωση των παικτών να σεβαστούν το εισιτήριο που πληρώνει ο κόσμος, ο οποίος γεμίζει τις κερκίδες. Τόνισε ότι οι παίκτες έπαιξαν με περηφάνια γι’ αυτούς τους φιλάθλους, δείχνοντας την αναγνώριση και την εκτίμησή τους προς την υποστήριξη που τους παρείχαν, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta