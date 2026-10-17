Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Elite League

Η 3η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώθηκε, προσφέροντας αρκετές συγκινήσεις και σημαντικά αποτελέσματα. Ο Πανιώνιος και το Λαύριο συνέχισαν την αήττητη πορεία τους, φτάνοντας στο 3/3, ενώ ο Κρόνος και ο ΓΑΣ Κομοτηνή κατέκτησαν τις πρώτες τους νίκες στο φετινό πρωτάθλημα. Ιδιαίτερα δραματική ήταν η αναμέτρηση του Ψυχικού με τις Σοφάδες, η οποία κρίθηκε στον πόντο.

Οι αήττητοι Πανιώνιος και Λαύριο

Ο Πανιώνιος είχε ένα εύκολο απόγευμα, επικρατώντας με σκορ 103-85 του Κοροίβου. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Πανιωνίου έκανε το 3/3 στην Elite League, διατηρώντας το απόλυτο στην αρχή του πρωταθλήματος. Από την πλευρά του Πανιωνίου Cosmorama Travel, οι Μπιουκάναν και Ουόλτερς ξεχώρισαν με 22 (2 τρίποντα) και 23 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Γερομιχαλός πρόσθεσε 14 πόντους, ο Χριστοφίλης 16 (2 τρίποντα) και ο Σταυρακούκας 11 (3 τρίποντα).

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και το Λαύριο, το οποίο κέρδισε τον Γλαύκο Έσπερο με 95-77. Το Λαύριο επίσης έκανε το 3/3 στην Elite League, δείχνοντας τις διαθέσεις του για τη φετινή σεζόν. Για το Λαύριο, ο Χάντερ σημείωσε 22 πόντους με 5 τρίποντα, ο Μπόθγουελ 17, ο Γεώργας 22 με 6 τρίποντα και ο Καλόγηρος 18 με 4 τρίποντα. Από τον Γλαύκο Έσπερο, ο Άλεν είχε 13 πόντους (3 τρίποντα), ο Καφέζας 14 (3 τρίποντα), ο Καρατζάς 11 (2 τρίποντα) και ο Αδαμόπουλος 12 (2 τρίποντα).

Πρώτες νίκες για Κρόνο και ΓΑΣ Κομοτηνή

Ο Κρόνος βρήκε αντίσταση επί της ουσίας για ένα δεκάλεπτο από τον Αμύντα, αλλά στη συνέχεια επιβλήθηκε χωρίς δυσκολία με 90-52. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Κρόνου στο φετινό πρωτάθλημα, με την ομάδα του Πέτρου Καραμπά να έχει τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Οι Γκαθράιτ και Παπαδιονυσίου σημείωσαν από 16 πόντους, με 4 και 2 τρίποντα αντίστοιχα, ενώ ο Γκρέκας πρόσθεσε 10 πόντους με 2 τρίποντα και ο Ουίρ 8 πόντους. Από την πλευρά του Αμύντα, ο Κορκόντζελος είχε 7 πόντους και ο Τεμπλ επίσης 7 πόντους με ένα τρίποντο.

Ο ΓΑΣ Κομοτηνή πέτυχε ένα ιστορικό «διπλό» στην επιστροφή του στην Elite League ύστερα από 30 χρόνια. Η ομάδα της Κομοτηνής πέρασε από το Ηράκλειο, επικρατώντας της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου με 90-82 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Ο Λαγός ήταν εκείνος που κράτησε όρθια την ομάδα της Ροδόπης, ισοφαρίζοντας σε 80-80 στα 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη του κανονικού αγώνα. Οι παίκτες του Δημήτρη Λιόγα επιβλήθηκαν στην παράταση, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη που σηματοδοτεί την επάνοδό τους στις επιτυχίες της κατηγορίας.

Δραματική νίκη για το Ψυχικό και επιστροφή στις επιτυχίες για τα Μέγαρα

Ένα καλάθι του Μανώλη Ματαλιωτάκη χάρισε τη νίκη στο Ψυχικό με 81-80 έναντι των Σοφάδων. Το Ψυχικό βρήκε με δραματικό τρόπο το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα, σε ένα από τα «θρίλερ» της αγωνιστικής. Η αναμέτρηση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον Καραμίντζο στο τέλος να μην καταφέρνει να δώσει το ματς στους Θεσσαλούς, αφήνοντας το Ψυχικό να πανηγυρίσει μια πολύτιμη νίκη.

Τα Μέγαρα χρειάστηκαν ένα καλό φίνις, ώστε να επιστρέψουν στις επιτυχίες με 83-76 απέναντι στους πολύ ανταγωνιστικούς Μαχητές Πειραματικό. Η ομάδα της Δυτικής Αττικής εξασφάλισε μια σημαντική νίκη μακριά από την έδρα της, με αρκετούς παίκτες να δίνουν τις λύσεις που απαιτούνταν για την επικράτηση. Οι Μαχητές Πειραματικό, παρά την ήττα, έδειξαν για άλλη μια φορά ότι μπορούν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, προσφέροντας ένα δυνατό παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta