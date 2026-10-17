Η ΑΕΚ απέδειξε ήδη ότι ανήκει στο Champions League!

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ, βρίσκεται ήδη στο Μάντσεστερ, ετοιμαζόμενη για την πρώτη της εξαιρετικά απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Παρά τη δυσκολία της επικείμενης αναμέτρησης, η ομάδα έχει ήδη επιβεβαιώσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ότι δικαίως ανήκει στον κόσμο των αστεριών.

Η επικείμενη αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από την πρωτοπόρο της Premier League, Μάντσεστερ Σίτι, μια ομάδα που διαθέτει αστέρια όπως ο Χάαλαντ. Αυτό το γεγονός αποτελεί από μόνο του μια σημαντική αναφορά για να αναδειχθεί ο βαθμός δυσκολίας που έχουν μπροστά τους οι κιτρινόμαυροι. Η Premier League αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο πρωτάθλημα στον πλανήτη σε επίπεδο ανταγωνισμού, ομάδων και ποδοσφαιριστών.

Η αποστολή του Δικέφαλου στο Etihad stadium, την προσεχή Τρίτη, για την 3η αγωνιστική του Champions League, είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η αναμέτρηση αυτή υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο στο οποίο καλείται να αγωνιστεί η Ένωση.

Η επιβεβαίωση στις δύο πρώτες αγωνιστικές

Στις δύο πρώτες αγωνιστικές, η ομάδα του Νίκολιτς απέδειξε και επιβεβαίωσε, για όσους την είχαν αμφισβητήσει, ότι ανήκει σωστά στον μαγικό κόσμο των αστεριών. Η αρχή έγινε με την πρωταθλήτρια Αυστρίας, Λασκ, την οποία η ΑΕΚ κέρδισε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η συνέχεια ήρθε απέναντι στη Σαχτάρ, όπου όλοι αναγνώρισαν, ακόμα και εκτός συνόρων στις αναφορές τους στον αγώνα του Στάμφορντ Μπριτζ, ότι ο Δικέφαλος ήταν σούπερ ανταγωνιστικός. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αν δεν υπήρχε ένα ατομικό λάθος του Μπρινιόλι, η ομάδα του Σέρβου τεχνικού θα έπαιρνε έναν ακόμη βαθμό στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αξία της παρουσίας απέναντι στη Σαχτάρ

Το γεγονός ότι η Ένωση στάθηκε και έπαιξε το ποδόσφαιρό της, χωρίς να υιοθετήσει ένα αμυντικό «ταμπούρι» απέναντι στην πρωταθλήτρια Ουκρανίας, πιστοποιεί την αξία της. Αυτό δείχνει ότι η ΑΕΚ ανήκει ήδη στο Champions League.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάγκη για φουλ άμυνα σε κάποιο παιχνίδι, ή η σωστή εφαρμογή της από άλλη ομάδα, θα φανερώσει πως η ΑΕΚ δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Διότι, όπως αναφέρεται, στο ποδόσφαιρο πολλές φορές ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ωστόσο, το να αντιμετωπίζεις τη Σαχτάρ στα ίσα, δίνει σίγουρα μεγαλύτερη αξία στην ομάδα.

Θέσεις στην κατάταξη της UEFA

Η Σαχτάρ, η οποία αντιμετωπίστηκε από την ΑΕΚ, βρίσκεται τούτη την περίοδο στην 28η θέση της κατάταξης της UEFA, παρόλο που αγωνίζεται όλα τα ματς της εκτός Ουκρανίας εδώ και χρόνια. Η ΑΕΚ βρίσκεται αντίστοιχα στην 69η θέση της ίδιας κατάταξης.

Για να γίνει αντιληπτή η αξία αυτής της αναφοράς, η Μαρσέιγ, για παράδειγμα, την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός, βρίσκεται πολύ κάτω από τους Ουκρανούς, πιο συγκεκριμένα στην 52η θέση. Οι ερυθρόλευκοι, από την πλευρά τους, είναι στην 30η θέση, μόλις δύο θέσεις πίσω από τη Σαχτάρ που αντιμετώπισε η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Αυτές οι συγκρίσεις αναδεικνύουν το επίτευγμα της ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta