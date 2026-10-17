Προβληματισμός στην Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Καρέτσα – Οι δηλώσεις του Νίκο Κόβατς

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ, τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με την Ουνιόν Βερολίνου, ο οποίος έληξε ισόπαλος χωρίς τέρματα (0-0). Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις των Βεστφαλών. Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη νέα αυτή ατυχία, τονίζοντας πως ο Καρέτσας δεν βρίσκεται στο επίπεδο που ήταν πριν από ένα προηγούμενο επεισόδιο κατάρρευσης που είχε.

Ο τραυματισμός του Έλληνα μεσοεπιθετικού

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του εξτρέμ, εισήλθε στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga ως αλλαγή στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Βερολίνο, με την Ντόρτμουντ να μένει στο 0-0 απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, χάνοντας βαθμούς και, όπως αποδείχθηκε, και τον Έλληνα παίκτη.

Ωστόσο, η παρουσία του νεαρού ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο διήρκεσε μόλις οκτώ λεπτά, καθώς αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματισμένος. Ο τραυματισμός του 18χρονου Έλληνα διεθνή εντοπίστηκε στον δεξιό αστράγαλο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το γήπεδο, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στο «στρατόπεδο» της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η ανησυχία του Νίκο Κόβατς

Ο προπονητής των Βεστφαλών, Νίκο Κόβατς, μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη νέα ατυχία που βρήκε τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Η ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ.

Στις δηλώσεις του στο “Sky Sports”, ο Κόβατς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να δούμε αν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό ή όχι. Ελπίζω πραγματικά να μην είναι. Είναι απογοητευτικό. Λυπάμαι για το παιδί, γιατί σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχερός αυτή την περίοδο». Ο προπονητής των Βεστφαλών αναφέρθηκε στην κακοδαιμονία που μοιάζει να κυνηγά τον 18χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Η σύνδεση με προηγούμενο περιστατικό

Ο Νίκο Κόβατς συνέδεσε την τρέχουσα κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα με ένα προηγούμενο περιστατικό κατάρρευσης που είχε ο παίκτης. Ο 55χρονος προπονητής αναφέρθηκε στην κατάρρευση που είχε ο Καρέτσας στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Κόβατς δήλωσε: «Παρακολουθώ τον νεαρό και δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο που ήταν προηγουμένως. Όλοι θυμόμαστε την κατάσταση όταν ο Κώστας κατέρρευσε στο παιχνίδι του Champions League». Πρόσθεσε πως πιστεύει ότι «αυτό εξακολουθεί να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε». Το περιστατικό αυτό είχε συμβεί στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ.

Ψυχολογικός παράγοντας και προσδοκίες

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ εκτίμησε ότι η εμπειρία της κατάρρευσης ενδέχεται να εξακολουθεί να επηρεάζει ψυχολογικά τον 18χρονο μεσοεπιθετικό. Διευκρίνισε ότι «Δεν θέλω να πω ότι αυτός είναι ο λόγος, αλλά σίγουρα παίζει έναν μικρό ρόλο στο υποσυνείδητό του».

Ο Κόβατς τόνισε την ανάγκη για υπομονή και στήριξη προς τον νεαρό παίκτη, προτρέποντας να μην απαιτούνται πάρα πολλά από αυτόν αυτή την περίοδο. «Επομένως, δεν πρέπει να απαιτούμε πάρα πολλά. Ο νεαρός θα βρει τον δρόμο του, είμαι πεπεισμένος γι’ αυτό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι», κατέληξε ο προπονητής των Βεστφαλών, εκφράζοντας την πεποίθησή του για την ανάκαμψη του Καρέτσα.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Προς το παρόν, η ακριβής έκταση του τραυματισμού του Κωνσταντίνου Καρέτσα παραμένει αδιευκρίνιστη και επικρατεί ανησυχία. Ο Νίκο Κόβατς είχε αναφέρει ότι πρέπει να δουν αν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό ή όχι, εκφράζοντας την ελπίδα του να μην είναι.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα υποβληθεί ο ποδοσφαιριστής αναμένονται με αγωνία από το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της Ντόρτμουντ. Οι εξετάσεις αυτές θα δώσουν μια σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση του δεξιού αστραγάλου του Έλληνα εξτρέμ και θα καθορίσουν το χρονικό διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko