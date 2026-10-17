Τραυματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στον αγώνα Ουνιόν Βερολίνου-Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε μία σύντομη παρουσία στον αγώνα Ουνιόν Βερολίνου-Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο οποίος διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου. Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε μόλις για οκτώ λεπτά, καθώς αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω ενός τραυματισμού που υπέστη σχεδόν αμέσως μετά την είσοδό του.

Η κατάσταση του παίκτη προκάλεσε άμεσα ανησυχία, με τον ίδιο να αποχωρεί υποβασταζόμενος και τον αθλητικό διευθυντή της Ντόρτμουντ να εκφράζει την ανησυχία του για την σοβαρότητα του περιστατικού.

Η στιγμή του τραυματισμού στον αγωνιστικό χώρο

Ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα σημειώθηκε μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας με τον ποδοσφαιριστή Ράνι Κεντίρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο έδαφος, δείχνοντας να πονάει πολύ και να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.

Η αντίδραση των συμπαικτών του ήταν άμεση, με τον αρχηγό των «κίτρινων», Νίκο Σλότερμπεκ, να ζητάει αμέσως αλλαγή και ιατρική βοήθεια για τον τραυματισμένο παίκτη. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν μπορούσε να περπατήσει μόνος του και αποχώρησε τελικά υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του.

Πρόωρη αποχώρηση μετά από οκτώ λεπτά

Η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον αγώνα ανάμεσα στην Ουνιόν Βερολίνου και την Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν ιδιαίτερα σύντομη και άτυχη. Ο νεαρός παίκτης είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή, όμως η παρουσία του διήρκεσε μόλις οκτώ λεπτά πριν αναγκαστεί να αποχωρήσει.

Η αναγκαστική αυτή αλλαγή ήρθε σχεδόν αμέσως μετά την είσοδό του, διακόπτοντας πρόωρα την αγωνιστική του παρουσία και αφήνοντας την ομάδα με ένα επιπλέον πρόβλημα τραυματισμού σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις του Όλι Μπουκ για τον τραυματισμό

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλι Μπουκ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο κ. Μπουκ ανέφερε ότι πρόκειται για τραυματισμό στον αστράγαλο, καθώς ο παίκτης τον γύρισε κατά τη διάρκεια της φάσης του ματς.

Σύμφωνα με τον Όλι Μπουκ, ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής πάτησε πάνω στο πόδι του Καρέτσα, μία ενέργεια που, όπως δήλωσε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ο αθλητικός διευθυντής τόνισε πως «η όλη κατάσταση δεν έπρεπε να έχει καταλήξει έτσι», υπογραμμίζοντας την ατυχία του περιστατικού.

Ο κ. Μπουκ εξέφρασε την ελπίδα να μην είναι κάτι σοβαρό για τον νεαρό μεσοεπιθετικό. Ωστόσο, σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή, όμως, δεν νιώθει καλά», υπογραμμίζοντας την ανησυχία που επικρατεί στην ομάδα για την κατάσταση της υγείας του παίκτη μετά το συμβάν.

Το πλαίσιο του αγώνα Ουνιόν Βερολίνου-Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ο αγώνας μεταξύ της Ουνιόν Βερολίνου και της Μπορούσια Ντόρτμουντ, στον οποίο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέστη τον τραυματισμό του, διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η παρουσία του Καρέτσα στο παιχνίδι, αν και σύντομη, επισκιάστηκε από την ατυχία του τραυματισμού, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο πρόωρα. Το περιστατικό αυτό άφησε τους πάντες σε αναμονή για την έκβαση της κατάστασής του και την ακριβή διάγνωση του προβλήματος στον αστράγαλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko