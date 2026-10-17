Ολυμπιακός: Νίκησε στο τέλος τον Εθνικό και συνεχίζει αήττητος στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Εθνικού σε μία πειραϊκή μονομαχία, διατηρώντας το αήττητο της πορείας του στην κορυφή της Water Polo League Γυναικών. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, έληξε με σκορ 13-10 υπέρ των «ερυθρόλευκων». Παράλληλα, η αγωνιστική περιλάμβανε εύκολες νίκες για τον ΠΑΟΚ και τη Βουλιαγμένη, μία σημαντική εκτός έδρας επικράτηση για τα Χανιά, καθώς και μία ισοπαλία στη Χίο.

Η πειραϊκή μονομαχία και η επικράτηση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός, αγωνιζόμενος ως τυπικά φιλοξενούμενος, αντιμετώπισε τον Εθνικό στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ». Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στις άμυνες, γεγονός που κράτησε τον δείκτη του σκορ σε χαμηλά επίπεδα κατά το πρώτο οκτάλεπτο. Στο πρώτο μισό του αγώνα, οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να αποκτήσουν ένα μικρό προβάδισμα, κλείνοντας το ημίχρονο με σκορ 6-5.

Στο δεύτερο μέρος, η αναμέτρηση παρέμεινε ισορροπημένη για αρκετό διάστημα. Οι πειραϊκές ομάδες έκλεισαν το τρίτο οκτάλεπτο με τον Εθνικό, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Ντόσκα, να προηγείται με 10-9. Ωστόσο, στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, οι παίκτριες του Ολυμπιακού ανέβασαν ρυθμό, «καθαρίζοντας» την αναμέτρηση με τελικό σκορ 13-10. Κορυφαία για τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε η Στεφανία Σάντα, η οποία σημείωσε τρία γκολ.

Ισοπαλία στη Χίο για ΠΕΚΕΒ και Λάρισα

Την αυλαία της 4ης αγωνιστικής άνοιξαν η ΠΕΚΕΒ και η Λάρισα, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στη Χίο και έληξε ισόπαλη με σκορ 11-11. Η ομάδα της Χίου ξεκίνησε δυναμικά, εξασφαλίζοντας ένα μικρό προβάδισμα 4-3 στο πρώτο οκτάλεπτο. Με ένα επιμέρους σκορ 3-3 στο αντίστοιχο δεύτερο, η ΠΕΚΕΒ διατήρησε την πρωτοπορία στο πρώτο μέρος του αγώνα, προηγούμενη με 7-6.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Λάρισα αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 9-9, λίγο πριν την έναρξη του τελευταίου οκτάλεπτου. Στην τελική περίοδο, και οι δύο ομάδες πάλεψαν σκληρά με στόχο να κατακτήσουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Για την ΠΕΚΕ Βροντάδου ξεχώρισε η Γιοβάνα Ράντονιτς με τέσσερα γκολ, ενώ από την πλευρά της Λάρισας, κορυφαία παίκτρια ήταν η Εύα Λούδη με πέντε τέρματα.

Εύκολες νίκες για ΠΑΟΚ και Βουλιαγμένη

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε καταιγιστικός από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τη Γλυφάδα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και προηγούμενος με 6-0 στο πρώτο οκτάλεπτο. Παρά τις προσπάθειες της Γλυφάδας να βελτιώσει την επίθεσή της και να αντιδράσει, οι «ασπρόμαυρες» του ΠΑΟΚ δεν της άφησαν περιθώρια. Διεύρυναν τη διαφορά στο σκορ, φτάνοντας το 12-3 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Συνεχίζοντας στον ίδιο υψηλό ρυθμό και στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε περαιτέρω τη διαφορά, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς της νίκης με το ευρύ τελικό σκορ 22-6. Αντίστοιχα, η Βουλιαγμένη είχε ένα εύκολο έργο απέναντι στον ΝΕ Πατρών, «καθαρίζοντας» την αναμέτρηση από το πρώτο μέρος. Οι παίκτριες της Βουλιαγμένης μπήκαν στο παιχνίδι με «κομμένα τα φρένα», κυριαρχώντας πλήρως και εξασφαλίζοντας ένα προβάδισμα 15-3 μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι ρυθμοί έπεσαν ελαφρώς, αλλά η ομάδα της Πάτρας δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, υφιστάμενη μία μεγάλη ήττα με τελικό σκορ 21-9.

Βαθμολογική ανάσα για τα Χανιά

Τα Χανιά κατάφεραν να αποδράσουν με μία σημαντική εκτός έδρας νίκη από την έδρα της Ηλιούπολης, λαμβάνοντας μία ακόμη βαθμολογική ανάσα. Η ομάδα της Κρήτης ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να προηγηθεί στο πρώτο μέρος του αγώνα με σκορ 6-3.

Στο δεύτερο μισό, η Ηλιούπολη πάλεψε να επανέλθει στο παιχνίδι και πράγματι κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Ωστόσο, η προσπάθειά της δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει το σκορ, με τα Χανιά να επικρατούν τελικά με 10-9.

Με πληροφορίες από: Gazzetta