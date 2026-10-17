Άρης - Μαρούσι 74-57: Η άμυνα έφερε τη νίκη στο Nick Galis Hall

Ο Άρης επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με τελικό σκορ 74-57 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Nick Galis Hall. Ένα καθοριστικό ξέσπασμα των γηπεδούχων στο τέλος της τρίτης περιόδου αποδείχθηκε αρκετό για να τους οδηγήσει στη νίκη. Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ματ Μόργκαν, ο οποίος με την απόδοσή του «τελείωσε» ουσιαστικά το παιχνίδι. Ωστόσο, η επικράτηση των «κίτρινων» επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος υπέστη θλάση στη γάμπα.

Ισορροπία στο πρώτο ημίχρονο με αμυντικό πρόσημο

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε από ισορροπία, με καμία ομάδα να μην παίρνει υψηλό βαθμό στην επίθεση. Ο Άρης προηγήθηκε οριακά με 15-13, παρότι είχε τέσσερα κλεψίματα, αλλά αστόχησε σε μεγάλο βαθμό στα σουτ, με μόλις 5/19 συνολικά και 2/8 στα μακρινά. Το Μαρούσι, από την πλευρά του, υπέπεσε σε 5 λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να διατηρήσουν ένα μικρό προβάδισμα.

Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε τη διαφορά, οδηγώντας τον Άρη στο 22-13 στο 12ο λεπτό. Παρόλα αυτά, τα ελεύθερα σουτ δεν έβρισκαν στόχο για τους «κίτρινους», ενώ το Μαρούσι βελτίωσε την αμυντική του συμπεριφορά, μειώνοντας τη διαφορά στους δύο πόντους (22-20 στο 14'). Ο Άρης δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στην επίθεση, αλλά η σταθερή του άμυνα ήταν καθοριστική, καθώς υποχρέωσε τους φιλοξενούμενους σε 12 λάθη μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 37-28 υπέρ των γηπεδούχων. Συνολικά, ο Άρης βρήκε 21 πόντους από αιφνιδιασμό και λάθη του αντιπάλου.

Το καθοριστικό ξέσπασμα του Ματ Μόργκαν

Στο πρώτο μισό της τρίτης περιόδου, το Μαρούσι προσπάθησε να οργανώσει καλύτερα τις επιθέσεις του, αλλά αστόχησε σε ελεύθερα μακρινά σουτ, διατηρώντας τη διαφορά στους επτά πόντους (45-38 στο 25'). Ο Άρης παρέμενε δυσλειτουργικός στο σετ παιχνίδι, ωστόσο μέσα από την άμυνά του βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, καταφέρνοντας να πατήσει για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (51-40 στο 27').

Εκείνο το σημείο ήταν κομβικό, καθώς επέστρεψε στο γήπεδο ο Ματ Μόργκαν, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα φάουλ. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε εννέα σερί πόντους, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +17 (60-43) και στέλνοντας ουσιαστικά τους τίτλους τέλους στην αναμέτρηση. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα.

Η κυριαρχία στην τελευταία περίοδο και οι απογοητεύσεις του Αμαρουσίου

Με τη διαφορά να φτάνει τους 22 πόντους (67-45) για τον Άρη έπειτα από τρία λεπτά στην τελευταία περίοδο, τα εναπομείναντα λεπτά απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε το προβάδισμά της, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 74-57. Το Μαρούσι, από την πλευρά του, περίμενε βοήθειες από τους Ουόκερ και Τζάκσον, οι οποίοι όμως δεν τις πρόσφεραν.

Ο Ουόκερ, αν και ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με έξι συνεχόμενους πόντους, στη συνέχεια χάθηκε από το παιχνίδι, ενώ ο Τζάκσον είχε γενικά μια κακή εμφάνιση. Ο Ουέρ ήταν επίσης άφαντος για το Μαρούσι. Αντίθετα, ο ΝτεΣόουζα αποτέλεσε μια «όαση» για την ομάδα του σε σχέση με αρκετούς συμπαίκτες του, προσφέροντας κάποια θετικά στοιχεία.

Η άμυνα ως το μεγάλο όπλο του Άρη

Ο Άρης κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα κυρίως χάρη στην τρομερή άμυνα που έπαιξε για ένα ακόμη παιχνίδι, υποχρεώνοντας το Μαρούσι σ' ένα σωρό λάθη. Η αμυντική λειτουργία των «κίτρινων» ήταν υποδειγματική, οδηγώντας σε διψήφιο αριθμό κλεψιμάτων, φτάνοντας συνολικά τα 13. Αυτή η πίεση οδήγησε σε πολλούς πόντους από λάθη του αντιπάλου και στον αιφνιδιασμό, επιτρέποντας στον Άρη να διατηρεί τον έλεγχο του ρυθμού.

Εκτός από τον MVP Ματ Μόργκαν, ο οποίος «τελείωσε» το παιχνίδι με τους εννέα συνεχόμενους πόντους του στο τέλος της τρίτης περιόδου, άξιοι συμπαραστάτες στην προσπάθεια του Άρη αναδείχθηκαν οι Ντιμιτρίγεβιτς και Κεμ Μπιρτς, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας.

Ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου επισκίασε τη νίκη

Παρά την άνετη επικράτηση του Άρη επί του Αμαρουσίου, η χαρά για τη νίκη επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ο παίκτης υπέστη θλάση στη γάμπα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις της ομάδας και επισκίασε το θετικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta