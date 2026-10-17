Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Ώρα και κανάλι της αναμέτρησης για τη Super League

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα, μετά την πρόσφατη νίκη του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ομάδα θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό στάδιο τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:30. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα μέσα από τη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός επανέρχεται στις εγχώριες διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Η επιστροφή αυτή έρχεται μετά από μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή εμφάνιση, η οποία σηματοδοτήθηκε από μια σημαντική νίκη.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε επικρατήσει της Μπόρατς Μπάνια Λούκα σε αγώνα που διεξήχθη για το Conference League. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα δίνει ώθηση ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση της έβδομης αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος του ελληνικού πρωταθλήματος, συνεχίζοντας την πορεία των ομάδων στη διοργάνωση.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, με την ομάδα να υποδέχεται τον αντίπαλό της. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι μία από τις πολλές που συνθέτουν την αγωνιστική δράση της έβδομης εβδομάδας του πρωταθλήματος, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Ώρα και τόπος διεξαγωγής

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Αστέρα AKTOR έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αυτή είναι καθορισμένη για τη διεξαγωγή του αγώνα, δίνοντας το στίγμα για το πότε θα συναντηθούν οι δύο ομάδες στο γήπεδο.

Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 17:30 το απόγευμα. Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο θα αποτελέσει το γήπεδο διεξαγωγής αυτής της σημαντικής αναμέτρησης για την Stoiximan Super League.

Πού θα μεταδοθεί ο αγώνας

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω της τηλεόρασης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι.

Το κανάλι που έχει αναλάβει τη ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης είναι ο ΣΚΑΪ. Από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, οι τηλεθεατές θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, από την έναρξη έως τη λήξη του, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 17:30.

Με πληροφορίες από: Athletiko