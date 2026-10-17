Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου για την ήττα του Αμαρουσίου από τον Άρη και την ουσία του μπάσκετ

Ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Άρη, όπου το Μαρούσι γνώρισε την ήττα. Ο Παπαθεοδώρου εστίασε στην αδυναμία του Αμαρουσίου να σκοράρει, ένα στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για το τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταιγιστική παρουσία του Άρη και στην ατομική ποιότητα των παικτών του, ενώ έκανε λόγο και για την ουσία του αθλήματος.

Η αξιολόγηση του αγώνα και η πίεση του Άρη

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ξεκίνησε τις δηλώσεις του τονίζοντας την αξιόλογη προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όπως ανέφερε, στόχος ήταν να «ματσάρουν» τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης εισέρχεται στο Παλέ, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του αντιπάλου ως καταιγιστική. Παρά την πίεση που άσκησε ο Άρης, ο οποίος αγωνίζεται με ιδιαίτερη ένταση, το Μαρούσι επέδειξε δύναμη και αθλητικότητα στην άμυνά του.

Ωστόσο, η αμυντική προσπάθεια δεν ήταν αρκετή για να φέρει την ομάδα του στη νίκη. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι ο Άρης κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του, δημιουργώντας δυσκολίες στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του Αμαρουσίου. Η ένταση του αντιπάλου αποτέλεσε έναν παράγοντα που επηρέασε την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η αστοχία στην επίθεση και τα λάθη

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισε το Μαρούσι, σύμφωνα με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, εντοπίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Η ομάδα παρουσιάστηκε άστοχη σε αρκετές προσπάθειες για λέι απ, καθώς και σε ελεύθερα σουτ, τα οποία δεν κατέληξαν στο καλάθι. Αυτή η αστοχία στην επίθεση αποδείχθηκε κομβική για την έκβαση του παιχνιδιού.

Επιπλέον, ο Άρης ανάγκασε τους παίκτες του Αμαρουσίου να υποπέσουν σε λάθη, γεγονός που συνέβαλε στην απώλεια του ελέγχου του αγώνα. Συγκεκριμένα, στο τελευταίο δεκάλεπτο, το Μαρούσι έχασε τον έλεγχο, επιτρέποντας στον Άρη να πάρει το προβάδισμα και τελικά να εξασφαλίσει τη νίκη. Η αδυναμία συγκέντρωσης και αποτελεσματικότητας στην επίθεση, σε συνδυασμό με τα λάθη, κόστισαν ακριβά.

Ο ρόλος της ατομικής ποιότητας και η φιλοσοφία του μπάσκετ

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η ατομική ποιότητα των παικτών του Άρη, και ειδικότερα του Μόργκαν, έκανε τη διαφορά, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου απάντησε καταφατικά. Όπως δήλωσε, «προφανώς η ατομική ποιότητα των παικτών του Άρη έπαιξε ρόλο». Ο Μόργκαν, ειδικότερα, κατάφερε να ευστοχήσει σε πιο μαρκαρισμένα σουτ σε σχέση με τις προσπάθειες των παικτών του Αμαρουσίου, κάτι που αποδείχθηκε σημαντικό για την επικράτηση της ομάδας του.

Ο προπονητής του Αμαρουσίου επεσήμανε επίσης μια θεμελιώδη αρχή του αθλήματος. «Στο μπάσκετ δεν αρκεί να είσαι αποφασιστικός και δυνατός», τόνισε. Ο ίδιος πρόσθεσε με έμφαση: «Το άθλημα λέγεται μπάσκετμπολ επειδή πρέπει να βάλεις την μπάλα στο καλάθι. Διαφορετικά δεν μπορείς να κερδίσεις, ειδικά τον Άρη στο Παλέ». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη νίκη.

Η ήττα από τη Μύκονο και οι μελλοντικοί υπολογισμοί

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε και σε μια προηγούμενη ήττα της ομάδας του, αυτή από τη Μύκονο, την οποία χαρακτήρισε ως «εκτός προγράμματος» και «πλήγωσε» το Μαρούσι. Αυτή η απρόβλεπτη απώλεια βαθμών δημιουργεί την ανάγκη για αναπροσαρμογή των στόχων και των υπολογισμών εντός του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τον προπονητή, η ήττα αυτή σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να πετύχει «μια νίκη παραπάνω από αυτές που είχαμε υπολογίσει». Ωστόσο, ο Παπαθεοδώρου εξέφρασε την άποψη ότι το πρωτάθλημα παραμένει ανοιχτό και δεν χωρούν αυστηροί υπολογισμοί. Κατέληξε λέγοντας ότι, με εξαίρεση ορισμένα συγκεκριμένα παιχνίδια, οι ομάδες είναι ισοδύναμες και «όλα μπορούν να συμβούν», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ανατροπές και εκπλήξεις στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta