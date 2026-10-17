Η ΑΕΚ με ονειρικό δεύτερο ημίχρονο, αγκαλιά με την πρόκριση

Η ΑΕΚ βρίσκεται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση του EHF European Cup, μετά την εντυπωσιακή της νίκη επί της Ανόρθωσης με σκορ 37-21. Ο αγώνας διεξήχθη στο «Γιώργος Κασιμάτης» στο πλαίσιο του 2ου γύρου της διοργάνωσης, με την «Ένωση» να πραγματοποιεί ένα φανταστικό δεύτερο ημίχρονο. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για την κυπριακή ομάδα να ανατρέψει τη διαφορά στη ρεβάνς.

Η μεγάλη νίκη και η σημασία της

Η «κιτρινόμαυρη» επικράτηση επί της Ανόρθωσης με το ευρύ 37-21 εξασφαλίζει ένα σημαντικό προβάδισμα για την ΑΕΚ ενόψει της συνέχειας του EHF European Cup. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έδειξε την ανωτερότητά της, ειδικά στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, δημιουργώντας μια διαφορά που δύσκολα μπορεί να ανατραπεί. Η νίκη αυτή δίνει στην ΑΕΚ ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Πέτρου Προκοπίου από την Κύπρο βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πολύ δυνατό σύνολο, το οποίο εκμεταλλεύτηκε πλήρως την έδρα του. Η διαφορά των 16 τερμάτων αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την ΑΕΚ, η οποία πλέον ατενίζει με αισιοδοξία τη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, έχοντας κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να βρίσκεται πίσω στο σκορ στα πρώτα 15 λεπτά, με την Ανόρθωση να προηγείται με 9-8. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν την αναμέτρηση στα ίσα στη συνέχεια, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Η προσπάθεια της ΑΕΚ απέδωσε καρπούς προς το τέλος του πρώτου μέρους, καθώς κατάφερε να πάρει ένα οριακό προβάδισμα.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 16-15 υπέρ της ΑΕΚ, μια διαφορά που χαρακτηρίστηκε ως εύθραυστη. Οι «κιτρινόμαυροι» χρειάστηκε να παλέψουν για να ανατρέψουν το αρχικό μειονέκτημα και να κλείσουν το πρώτο μέρος προηγούμενοι, θέτοντας τις βάσεις για την κυριαρχία που θα ακολουθούσε στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Η κυριαρχία στο δεύτερο μέρος

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και μεταμορφώθηκε σε απόλυτη κυρίαρχο του αγώνα. Από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους, η ομάδα άρχισε να αυξάνει τη διαφορά, φτάνοντας στο 21-15 με ένα εντυπωσιακό σερί τερμάτων. Αυτή η δυναμική εκκίνηση έδωσε στην ΑΕΚ το ψυχολογικό και αγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειαζόταν.

Η «Ένωση» συνέχισε στον ίδιο υψηλό ρυθμό, διατηρώντας την ένταση και διευρύνοντας σημαντικά τη διαφορά καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Η σταθερή απόδοση και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση οδήγησαν στο τελικό σκορ 37-21, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της ΑΕΚ και την εξαιρετική της εμφάνιση στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Κορυφαίος παίκτης για τους «κιτρινόμαυρους» αναδείχθηκε ο Τοριάνι, ο οποίος σημείωσε εννέα γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Από την πλευρά της ΑΕΚ, ξεχώρισαν επίσης ο Κουκουλάς με έξι τέρματα, ο Μπατής με τέσσερα, καθώς και οι Αραμπατζής, Χαριτωνίδης και Βίστοροπ με τρία γκολ ο καθένας. Οι Ματσουόκα, Μπάρος, Σαφράνκο και Κόβασιτς πρόσθεσαν από δύο τέρματα, ενώ ο Οκάνια σημείωσε ένα γκολ.

Για την ομάδα της Ανόρθωσης, οι Μπίνγκο και Καϊμακάμης ήταν οι πρώτοι σκόρερ με τέσσερα γκολ ο καθένας. Ο Μπάρος συνεισέφερε με τρία τέρματα, ενώ οι Αργυρού και Παρασκευά σημείωσαν από δύο. Οι Μελισσάς, Γουργούμης, Λέκοβιτς, Καρκαλάτος και Μπούντιτς πρόσθεσαν από ένα τέρμα στο ενεργητικό της κυπριακής ομάδας.

Η ρεβάνς και η αναλυτική εικόνα του ματς

Η ρεβάνς του ζευγαριού έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί σε μία εβδομάδα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στη Λάρνακα της Κύπρου. Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει με ένα σημαντικό προβάδισμα, έχοντας ως στόχο να σφραγίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του EHF European Cup.

Η αναλυτική εξέλιξη του σκορ ανά πεντάλεπτο ήταν: 1-3, 5-7, 8-9, 11-11, 14-13, 16-15 (ημίχρονο), 20-15, 21-15, 25-17, 29-19, 32-20, 37-21.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής 3, Ματσουόκα 2, Μπατής 4, Παπαδιονυσίου, Μπάρος 2, Τοριάνι 9, Κουκουλάς 6, Σαφράνκο 2, Οκάνια 1, Χαριτωνίδης 3, Κόβασιτς 2, Βίστοροπ 3, Ματέους, Σικολά, Ζεναντί.

Ανόρθωση (Πέτρος Προκοπίου): Κρητικός, Μελισσάς 1, Γουργούμης 1, Ντράγκας, Λέκοβιτς 1, Καρκαλάτος 1, Αργυρού 2, Χριστοδούλου, Μπίνγκο 4, Φτερακίδης, Μπούντιτς 2, Καϊμακάμης 4, Ρούσσος, Ντόλεζελ, Μπάρος 3, Παρασκευά 2.

Με πληροφορίες από: Gazzetta